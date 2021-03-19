《#PTGF出租女友》趙善恆@ToNick　打算繼續發展《一秒拳王》班底

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-19 10:37

蕭定一旗下「hmvod」開拍的話題港產片《#PTGF出租女友》，電影改篇自真人真事網絡小說，ToNick成員趙善恆（恆仔）早前憑《一秒拳王》贏盡口碑，今次擔任《#PTGF出租女友》男主角，他接受《香港01》訪問時表示十分感謝蕭定一。 攝影：葉志明

ToNick成員趙善恆（恆仔）擔任《#PTGF出租女友》男主角。（葉志明 攝）

當問到今次拍攝《#PTGF出租女友》跟《一秒拳王》時最大分別在何處時，恆仔回應：「對比打拳嚟講的確冇咁吃力，但在於演員嘅界別嚟講，我仍然仲係一個新人，所以好想再挑戰自己，同導演溝通過，都知道佢用咗3年時間嚟構思呢個劇本，究竟點樣可以滿足到同呈現到佢想要嘅嘢會喺我最大嘅課題。」

由於《一秒拳王》後，未見恆仔身型有反彈，問到是否都有保持身材時，他：「飲食上一路都有保持好，盡量食得清啲，有做運動、跑步，當然冇上次拳手式咁刻苦嘅訓練。」

恆仔跟飾演PTGF的鄧月平會有較多對手戲。（葉志明 攝）

由於恆仔跟鄧月平在戲中是一對，他從英國回流後遇上PTGF鄧月平，所以兩人都有很多對手戲，問到兩人會否有大膽的戲份時，恆仔：「呢樣都係我同導演傾得最耐嘅一件事，究竟想拍到咩程度，要有幾多？點解？合理嘅話要盡力去做，而佢又想點拍呢？導演都有同我講『你放心，唔係要你亂嚟，每個場口都會有唔同嘅感情』（究竟有冇大膽戲份？）暫時傾到同鄧月平呢條線，我哋係好純粹嘅愛情線，但最終會唔會有呢啲戲份就要等大家入場睇戲喇。」

恆仔感謝蕭定一邀請。（葉志明 攝）

恆仔自言同蕭定一相識已久，對方打電話邀請演出男主角，過程中自己都跟經理人溝通、考慮了很長時間，因為都要思考下自己究竟做唔做得來，最終覺得作為演員的確無論如何都要作出挑戰，做好自己的本份亦好多謝蕭定一。

最後恆仔感謝大家喜愛《一秒拳王》，目前會專注在《#PTGF出租女友》上先，其實自己都有諗辦法將《一秒拳王》的班底繼續去發展，亦都構思緊故事，一部電影需要的時間都好長，自言會努力去做，希望大家可以耐心等待。