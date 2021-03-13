一秒拳王．專訪｜Nonkul堅持背對白唔配音　「學廣東話難過打拳」

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-13 12:00

由ToNick主音趙善恆（恆仔）自編自導，周國賢（Endy）、Nonkul（查朗桑提納托古）、林明禎和趙善恆主演的《一秒拳王》，現已上映，今次特別請來2017年賣座泰片《出貓特攻隊》的小鮮肉Nonkul強勢加盟，他早前接受《香港01》專訪時都表示勁興奮，因為他特別想來香港拍動作戲，所以十分爽快地一口應承，片中更可以看到他苦練廣東話的成果！

周國賢在戲中要挑戰拳王Nonkul。（《一秒拳王》電影劇照）

意外擊中Endy眼眉爆血

今次對我來說是一個非常好的機會，是我首套國際動作電影，同時可讓更多人認識到我，問到他最鍾意哪場戲時，他：「我最鍾意最後跟Endy打拳賽一幕，這是在戲中最長的打戲，我不知道大家會否覺得有趣，但當時我意外地用手肘擊中了他的眼眉，然後他就開始流血甚至要去醫院縫針，然後他又趕回來繼續拍攝，對於我感到十分不好意思同時很敬重他。」

對於打拳和廣東話，Nonkul笑言：「廣東話是最難的！」（電影公司提供）

苦練廣東話對白

Nonkul在戲中特別用廣東話而非英或泰語，甚至是配音，的確讓人有驚喜，他自言：「我很欣賞導演，在我飛來香港前，我問他『你可以為我用廣東話錄低對白嗎？』然後他就逐句錄音拍片傳送給我，好讓我可以不停練習。而對於Endy的印象，我覺得他是位十分有才華的演員，而且超級友善，雖然我來自泰國，但他對待我就似相識已久的朋友一樣。」

及後再問到是Nonkul自己要學廣東話，還是導演要求時，他回應：「其實是導演提出這個要求，他有問過我你方便用廣東話還是英語，在考慮到自己的能力和對白不是過長之下，我決定要用廣東話來講對白。」記者即場再考Nonkul記得多少廣東話，他馬上：「大家好！打得好！我係Chanon，只是記得最簡單的啦！」

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不少人都大讚Nonkul練得個身型好好睇，他笑言多謝大家的讚賞，健身一向都是他首位愛好的活動，應該而家都仲keep到這個身型。（《一秒拳王》電影劇照）

Nonkul透露今次是他第一次認真學習打拳，實際上訓練非常短時間，應該不到10日，據知連散打冠軍教練都讚嘆他有天份。Nonkul表示拍攝《一秒拳王》的過程十分開心，今次在港逗留大約2星期，拍攝5日內有3日都拍最後拳賽的部分，加上他很喜歡動作戲，如果可以的話會想再來香港拍戲，而且十分懷念香港的餐廳以及街道上美麗的霓虹燈。