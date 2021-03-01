活地亞倫養女親認被其性侵片段曝光　年僅7歲說出：佢摸我私處

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-03-01 21:48

HBO紀錄片《Allen v. Farrow》探討美國著名導演活地亞倫（Woody Allen）性侵養女Dylan Farrow一案，前妻Mia Farrow與Dylan齊齊於紀錄片中數臭活地亞倫。在昨日（28日）播出的新一集中，公開了Mia Farrow在1992年親自拍攝Dylan訴說被活地亞倫性侵的從未曝光片段，當年只有7歲的她一臉懵懂地說：「他從後摸我的私處，我不想他這樣做，我不喜歡。」

Mia Farrow指活地亞倫趁她跟朋友外時，性侵當時只有7歲的養女Dylan。（影片截圖）

1992年，Mia Farrow控告當時已跟她分手的男友活地亞倫，性侵當時年僅7歲的養女Dylan，但當局經過一年多的調查後，判定活地亞倫並無性侵養女，案件最終不了了知。而在昨日播出的新一集《Allen v. Farrow》上，就公開Dylan當年親自向Mia Farrow訴說被活地亞倫性侵的片段。

年幼的Dylan親口向母親訴說如何被活地亞倫性侵。（影片截圖）

Dylan說出兩次被活地亞倫性侵的經過，一次在沙發上：「他（活地亞倫）摸了我的私處，壓在我的腿上呼吸，然後他太大力壓向我，令我無法呼吸」，另一次在閣樓發生：「他（活地亞倫）說：『不如我們兩父女相處一下？』，我說可以，我們穿過房間走到閣樓，他開始說一些奇怪的事，然後走到我後面摸我的私處」，Mia Farrow再三向Dylan確認「私處」是否指下體，她指住重要部位。

Dylan清楚記得被活地亞倫多次侵犯：「我跟他（活地亞倫）坐在樓梯上，四周圍沒有其他人，他指導我如何吸啜他的手指公，舌頭該怎樣動，維持了一陣子，但好像過了很長時間」。（影片截圖）

之後Dylan覆述當時活地亞倫曾說出：「不要動，我要這樣做」，她扭動屁股去確認對方在做什麼，活地亞倫又說：「不要動，如果你安靜，我們可以去巴黎，因為如果我這樣做的話，你就可以出現在我的電影中」，Dylan對Mia Farrow說不想亦不喜歡活地亞倫這樣對她。

Mia Farrow再次談起女兒被性侵大分激動。（影片截圖）

回到現在，Dylan再補充說被活地亞倫侵犯時，背對著他趴在床上，對方摸她的屁股，她一邊看著弟弟的火車玩具一邊被侵犯，完事後若無其事地下樓，她表示再次重溫這些舊片段實在痛苦：「我就是影帶上的小女孩，這是我非常脆弱的一部份，也是我非常受傷的一部份。」