【奪面雙雄】22年後重拍經典　當年被睇死吳宇森要自資拍結局呢幕

由香港導演吳宇森執導，尊特拉華達（John Travolta）及尼古拉斯基治（Nicolas Cage）主演的《奪面雙雄》（Face/Off），是吳導轉戰荷里活後，最為人所熟悉的作品。最終電影在全球獲得2億4,500美元（約港幣$19億），成為吳導最成功的電影之一。如今，派拉蒙影業（Paramount）決定重啟這部經典作品，雖未公布執導人選，但相信不會是吳導操刀。

《奪面雙雄》由尊特拉華達及尼古拉斯基治主演，電影當年在口碑及票房都非常成功。（《奪面雙雄》劇照）

重啟版《奪面雙雄》尚在籌備階段，目前只知道重啟版將找來《狂野時速》（The Fast and the Furious）系列監製Neal H. Moritz擔任製片，而《末世悖論》（The Cloverfield Paradox）編劇Oren Uziel則負責撰寫故事。這兩位電影製作人其實都不是首次合作，他們曾合作炮製《囧探出更》（22 Jump Street）及明年上映的《超音鼠大電影》（Sonic the Hedgehog）。而當年《奪面雙雄》的監製David Permut則會參與重啟版製作，轉為擔任執行製片人。至於導演及演員方面，則仍未有定案。有影迷得知消息後，都表示希望兩位舊版主角有機會在重啟版中客串演出，惟一切有待電影公司及導演的安排。

尊特拉華達及尼古拉斯基治主演《奪面雙雄》的22年後獲得重啟拍攝機會。（《奪面雙雄》劇照）

至於當年由吳宇森執導的《奪面雙雄》，如今細看仍然回味無窮。趁這機會，重溫5件當年不為人知的趣聞。

1. 《奪面雙雄》延期7年先有得上映

《奪面雙雄》當年由Mike Werb及Michael Colleary，兩名加州大學洛杉磯分校戲劇電影與電視學院畢業生撰寫。據了解，二人在1990年夏天一齊編寫《奪面雙雄》這故事，並成功把劇本售至華納兄弟，可是華納兄弟一直沒有開拍。當時Mike Werb曾認為：「他們根本不明白這劇本，史泰龍是屬於《越空狂龍》，但他們覺得《奪面雙雄》跟《越空狂龍》非常相似。於是他們製作了《越空狂龍》，把我們的閒置了。」直到《奪面雙雄》版權過期，派拉蒙竟主動聯絡兩人，最終電影遲了七年才上映。

《奪面雙雄》故事原來在1990年時已經寫好。（《奪面雙雄》劇照）

2. 《奪面雙雄》是寫給史泰龍及阿諾舒華辛力加演出的？

《奪面雙雄》最後由金球獎影帝尊特拉華達及奧斯卡影帝尼古拉斯基治主演。然而，Michael Colleary指出，當年撰寫劇本是就住兩位巨星創作，分別是史泰龍（Sylvester Stallone）及阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）。最終當然沒有成功，但兩位卻一齊拍了《逃亡大計》（Escape Plan）

原來吳宇森（中）曾在1993年時拒絕拍攝《奪面雙雄》。（IMDb 圖片）

3. 吳宇森曾拒絕拍攝《奪面雙雄》

《奪面雙雄》當年由吳宇森執導，然而有指吳導曾在1993年推卻執導這作品，皆因當年他認為自己未是時候拍攝一部科幻動作電影：「我覺得自己沒有能力拍出一部很好的科幻電影。」他續指出：「我想專注角色性格，更人性的一面。如果涉及太多科幻劇情，便會失去戲劇性。」隨著編劇開始修改劇本，而當時吳宇森與尊特拉華達合作拍攝《斷箭》（Broken Arrow）中，吳導終於再接受這項挑戰。

雖然《奪面雙雄》有不少槍戰場口，但原來吳宇森從沒有擁有過一把真槍。（《奪面雙雄》劇照）

因為持續射擊的槍聲跟鼓聲一樣，所以吳宇森非常喜歡。（《奪面雙雄》劇照）

4. 吳宇森喜歡槍聲 因為似音樂

雖然《奪面雙雄》有不少槍戰場口，而在吳宇森的作品中都不乏槍戰情景。可是，吳宇森當年接受《SPLICEDWire》訪問時表示，他從沒有擁有真槍：「沒有用過真槍，我只喜歡它的外形。」他續指出特別喜歡貝瑞塔（Beretta）：「因為它可以發射17發子彈，當你持續射擊時，它就像鼓聲，好像音樂一樣。」

就是這幕背對背，有指當時要吳宇森自掏腰包拍。（《奪面雙雄》劇照）

5. 吳宇森為拍好戲甘願自掏腰包

由於預算問題，其中有一幕講述尊特拉華達及尼古拉斯基治，在鏡子旁邊背對背這一幕戲是遭電影公司否決。然而吳宇森非常喜歡這一幕，他指他會自掏腰包拍攝。最終由於這幕拍得非常好，有指電影公司最後無問吳導追回這場費用。