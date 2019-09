【奪面雙雄】22年後重拍經典　當年被睇死吳宇森要自資拍結局呢幕

由香港導演吳宇森執導,尊特拉華達(John Travolta)及尼古拉斯基治(Nicolas Cage)主演的《奪面雙雄》(Face/Off),是吳導轉戰荷里活後,最為人所熟悉的作品。最終電影在全球獲得2億4,500美元(約港幣$19億),成為吳導最成功的電影之一。如今,派拉蒙影業(Paramount)決定重啟這部經典作品,雖未公布執導人選,但相信不會是吳導操刀。

《奪面雙雄》由尊特拉華達及尼古拉斯基治主演,電影當年在口碑及票房都非常成功。(《奪面雙雄》劇照)

重啟版《奪面雙雄》尚在籌備階段,目前只知道重啟版將找來《狂野時速》(The Fast and the Furious)系列監製Neal H. Moritz擔任製片,而《末世悖論》(The Cloverfield Paradox)編劇Oren Uziel則負責撰寫故事。這兩位電影製作人其實都不是首次合作,他們曾合作炮製《囧探出更》(22 Jump Street)及明年上映的《超音鼠大電影》(Sonic the Hedgehog)。而當年《奪面雙雄》的監製David Permut則會參與重啟版製作,轉為擔任執行製片人。至於導演及演員方面,則仍未有定案。有影迷得知消息後,都表示希望兩位舊版主角有機會在重啟版中客串演出,惟一切有待電影公司及導演的安排。

尊特拉華達及尼古拉斯基治主演《奪面雙雄》的22年後獲得重啟拍攝機會。(《奪面雙雄》劇照)

至於當年由吳宇森執導的《奪面雙雄》,如今細看仍然回味無窮。趁這機會,重溫5件當年不為人知的趣聞。

1. 《奪面雙雄》延期7年先有得上映

《奪面雙雄》當年由Mike Werb及Michael Colleary,兩名加州大學洛杉磯分校戲劇電影與電視學院畢業生撰寫。據了解,二人在1990年夏天一齊編寫《奪面雙雄》這故事,並成功把劇本售至華納兄弟,可是華納兄弟一直沒有開拍。當時Mike Werb曾認為:「他們根本不明白這劇本,史泰龍是屬於《越空狂龍》,但他們覺得《奪面雙雄》跟《越空狂龍》非常相似。於是他們製作了《越空狂龍》,把我們的閒置了。」直到《奪面雙雄》版權過期,派拉蒙竟主動聯絡兩人,最終電影遲了七年才上映。

《奪面雙雄》故事原來在1990年時已經寫好。(《奪面雙雄》劇照)

2. 《奪面雙雄》是寫給史泰龍及阿諾舒華辛力加演出的?

《奪面雙雄》最後由金球獎影帝尊特拉華達及奧斯卡影帝尼古拉斯基治主演。然而,Michael Colleary指出,當年撰寫劇本是就住兩位巨星創作,分別是史泰龍(Sylvester Stallone)及阿諾舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger)。最終當然沒有成功,但兩位卻一齊拍了《逃亡大計》(Escape Plan)

原來吳宇森(中)曾在1993年時拒絕拍攝《奪面雙雄》。(IMDb 圖片)

3. 吳宇森曾拒絕拍攝《奪面雙雄》

《奪面雙雄》當年由吳宇森執導,然而有指吳導曾在1993年推卻執導這作品,皆因當年他認為自己未是時候拍攝一部科幻動作電影:「我覺得自己沒有能力拍出一部很好的科幻電影。」他續指出:「我想專注角色性格,更人性的一面。如果涉及太多科幻劇情,便會失去戲劇性。」隨著編劇開始修改劇本,而當時吳宇森與尊特拉華達合作拍攝《斷箭》(Broken Arrow)中,吳導終於再接受這項挑戰。

雖然《奪面雙雄》有不少槍戰場口,但原來吳宇森從沒有擁有過一把真槍。(《奪面雙雄》劇照)

因為持續射擊的槍聲跟鼓聲一樣,所以吳宇森非常喜歡。(《奪面雙雄》劇照)

4. 吳宇森喜歡槍聲 因為似音樂

雖然《奪面雙雄》有不少槍戰場口,而在吳宇森的作品中都不乏槍戰情景。可是,吳宇森當年接受《SPLICEDWire》訪問時表示,他從沒有擁有真槍:「沒有用過真槍,我只喜歡它的外形。」他續指出特別喜歡貝瑞塔(Beretta):「因為它可以發射17發子彈,當你持續射擊時,它就像鼓聲,好像音樂一樣。」

就是這幕背對背,有指當時要吳宇森自掏腰包拍。(《奪面雙雄》劇照)

5. 吳宇森為拍好戲甘願自掏腰包

由於預算問題,其中有一幕講述尊特拉華達及尼古拉斯基治,在鏡子旁邊背對背這一幕戲是遭電影公司否決。然而吳宇森非常喜歡這一幕,他指他會自掏腰包拍攝。最終由於這幕拍得非常好,有指電影公司最後無問吳導追回這場費用。