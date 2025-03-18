米奇17號｜與原著小說10大差異「奉俊昊改結局」為何複數人成禁忌

【米奇17號／Mickey 17】正在熱映中的《米奇17號》（Mickey 17）由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、麥克雷法路（Mark Ruffalo）、Steven Yeun、娜奧美艾奇（Naomi Ackie）等實力派卡斯主演，改編自暢銷科幻小說《米奇7號》，原作帶著些許硬科幻色彩，又充滿對生命和意識的哲學探討，不過在名導奉俊昊的詮釋下，卻成了披著科幻外衣的黑色喜劇，以太空殖民為背景，透過無限重生的社畜消耗工，將對生命、社會、階級的諷刺，透過他擅長的「奉式幽默」表露無遺。可見原作小說和電影之間，其實也有蠻大幅度改編，以下就來介紹其中10點最大的差異。



《米奇17號》名導奉俊昊的詮釋下，成為披著科幻外衣的黑色喜劇。（FB@Mickey 17 ）

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《米奇17號》改編差異1：主角設定

首先是主角米奇（羅拔柏迪臣 飾）的設定就有非常大的改動，原作中的米奇個性跟電影中溫柔懦弱的米奇17號、暴躁衝動的米奇18號都不一樣，有點知性的一面，甚至有點小聰明，個性並沒有因為每一代的列印有所差異，而是都差不多，但也可以理解電影的改編，除了增加可看性，也給羅拔柏迪臣更大的演技發揮空間。而米奇的背景是個歷史學者，並不是個一事無成的失敗者，雖是同樣是因為欠債成為消耗工，但理由卻不太一樣。而主角也從「米奇7號」改成了「米奇17號」，雖然電影多死了十次，但小說對於每次的死亡則有比較詳盡的描述。為何會做這樣的更動？導演奉俊昊在受訪時表示，17、18（每死一次就加一號）這個數字比較接近一個人成熟的年紀，所以才會這樣設定。

《米奇17號》改編差異2：反物質

電影為了讓觀眾能快速理解世界觀省略了些硬科幻的背景，像是「反物質」就是其中一個重要設定。故事背景講述未來人類終於學會使用了「反物質」，只要將其和正物質作用，就會產生極其強大的能量，並將其應用在科技上，像是發展出可以星際航行的反物質動力星艦，還有動輒摧毀一座城市的反物質武器。反物質的應用在小說中曾數度被提及，算是個重要的概念。

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《米奇17號》改編差異3：泡泡戰爭

另一個被省略的背景就是地球人星際殖民的殘忍過往了，原作中人類發明了一種泡泡狀的物質用來包裹反物質，這些「泡泡」不僅安全穩定，還很方便攜帶，導致最後引發一場史稱「泡泡戰爭」的大規模毀滅戰爭，讓地球喪失了超過一半的人口，環境也變得難以生存。為了讓人類不再互相殘殺，因此展開了星際殖民行動，地球人在宇宙中尋找適合的星球定居，展開大遷徙，主角米奇則是遷徙到名為「米加德星」（Midgard）的第三代移民，而他們即將前往「尼弗海姆星」（Niflheim）展開殖民計劃。

《米奇17號》改編差異4：忒修斯之船

「忒修斯之船」是原作中提到一項重要哲學思辯，來自古希臘哲學家普魯塔克（Plutarchus）所提出，表示希臘神話人物忒修斯的船被保留下來，船上的腐爛的木頭逐漸被替換，直到所有的木頭都不是原來的木頭，那這艘船還是原本的船嗎？而米奇就像是「忒修斯之船」，只是他的零件是被一次換新，身體長得一模一樣，連記憶也有備份灌輸，那這個米奇還是原本的米奇嗎？這項名題也是這部作品想帶給觀眾思考的問題，也許每個人都會有不同的答案。

《米奇17號》甫上映即在爛番茄影評網拿下89%新鮮度的好評。（截圖）

《米奇17號》改編差異5：複數人禁忌由來

而原作中複數人（Multiples）成為「禁忌」的理由，可不是因為複印科技的發明者是個變態殺人犯這麼簡單，這背後牽扯到的可是一場星際戰爭。簡單來說就是人體打印技術發明後，一名叫艾倫梅尼科瓦的科學企業家又近一步掌握意識轉移技術，他在掌握這項科技後移民到了一顆名為「葛特星」的遺世獨立、各自為政的星球，想把這顆星上的所有人變成肥料用來複印自己，最後被迫害的殘存人們在被滅絕前的最後一刻傳出求救訊號，附近的星球擔心艾倫梅尼科瓦會是個極大的威脅，所以使用了毀滅性武器將整個星球滅絕，從此以後「複數人」便被視為極大的禁忌，只要一出現就要立即消滅。

《米奇17號》宣傳活動照。（FB@Mickey 17 ）

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《米奇17號》改編差異6：提莫沒那麼壞？

另外米奇的好友提莫（Timo／Steven Yeun飾，原作叫貝托）在小說中也沒有那麼壞，並沒有找米奇一起去賣馬卡龍，欠債原因純粹是米奇自己在球類運動上賭博輸了一大筆錢，也沒有因為欠債要把好友大卸八塊拿去交差，是真的把他當朋友，並沒有電影中這麼愛利用人，也沒有在販毒，就是個優秀的駕駛員。

Steven Yeun曾憑《齮齕人生》勇奪金球獎最佳男主角。（《齮齕人生》劇照）

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《米奇17號》改編差異7：馬歇爾人設改變

而電影中的大反派馬歇爾（Marshall／麥克雷法路飾）也做了不少更動，小說中並沒有那麼好大喜功、冷血顢頇，並沒有那麼多浮誇的呈現。不過他確實就是個堅定的繁殖主義者，所以對米奇很不友善，不過他確實對星艦上的資源控管非常在意，每個人吃進多少卡路里都要算得清清楚楚。所以他對米奇的態度同時也是慎重的，因為每打印一個米奇都要消耗數十公斤的蛋白質、鈣等資源，所以除非必要絕對不會犧牲米奇，像是片中隨意要拿槍解決食物中毒的米奇就有點違反人設，不過也可以理解爲戲劇效果。

《米奇17號》改編差異8：伊爾法是原創角色

馬歇爾的妻子伊兒法（Ylfa／東妮歌莉蒂飾）在劇中也是非常浮誇的人物，熱愛做各種醬汁，就像在致敬《玉子》（Okja）中的科技執行長露西（蒂達史雲頓飾），對食物相當癡迷執著，是個位高權重的冷血之人。不過這個角色純粹是電影原創，原作中馬歇爾的妻子並沒有出現。

伊兒法一角就像在致敬《玉子》（Okja）中的科技執行長露西（蒂達史雲頓飾）。（《玉子》劇照）

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《米奇17號》改編差異9：伏蟲設定

在小說中伏蟲並不是人畜無害的生物，而是具有堅韌的體質和強大的殺傷力，人類的武器無法輕易傷及分毫，甚至還能鑽透基地外牆鋼板入侵，也曾傷及不少人命，像是原作中「米奇6號」就是被伏蟲抓去拆解研究。所以當編輯看到電影中的伏蟲可以被普通步槍打爛，還被用塑膠袋裝起來時，實在是震驚到瞳孔地震。此外伏蟲在原作中的設定其實是高智慧的集體意識物種，所有伏蟲都是由王蟲的意識所控制，並不存在個體思維，更不可能會有個別的名字，所以對他們來說完全不懂人類為何會在意損失幾條人命，更不可能為了救伏蟲寶寶大軍出征，因為對成千上萬的伏蟲集體意識來說就只是拔掉一根毛而已。

《米奇17號》改編差異10：結局大改

《米奇17號》的結局是整部片最大的更動，可說是跟小說完全不一樣。原作的米奇7號和米奇8號被發現之後，馬歇爾命令他們綁上反物質炸彈，去到伏蟲的基地跟他們同歸於盡，他們去到伏蟲基地後，8號似乎被伏蟲做掉了，7號則是因為6號的電子眼被伏蟲拿去用，所以有了跟伏蟲溝通的能力，所以他就此成了唯一能跟伏蟲溝通的人類。他返回基地告訴馬歇爾，他將其中一件反物質炸彈交給伏蟲（實則被藏起來），讓人蟲雙方建立威懾下的平衡，而米奇也就此成為無可取代的存在，他也就此放棄當消耗工，重新以米奇巴恩斯（Mickey Barnes）的身份活下去。

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