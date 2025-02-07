封神2影評｜于適那爾那茜角色被簡化有原因　二人之間是愛情嗎？

【封神第二部戰火西岐／封神2／影評】在大陸春節檔激烈的票房大戰中，各個電影陸續開分，《封神第二部：戰火西岐》（以下簡稱《封神2》）豆瓣開分6.0，口碑尚可。



在票房方面，《封神2》已收穫7.6億元。在排片方面，排片佔比已經從初一的21.1%降至初三的15.9%，位居檔期第二梯隊。

《封神第二部：戰火西岐》豆瓣開分6.0，口碑尚可。（《封神2》劇照）

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遙想《封神第一部：朝歌風雲》（下稱《封神1》），原本是天崩開局，硬是憑藉著品質以及粉絲們的宣傳、二創、N刷，最終達到了26.36億元（人民幣、下同）的票房。

第一部尚需要做世界觀的重構和新人物關係的鋪墊，《封神2》化繁為簡，聚焦於殷商和西岐的大戰。第一部裡的陽剛質子團打動了萬千女觀眾，《封神2》裡的女將軍鄧嬋玉則颯爽英姿，男女通吃。

不過，《封神2》在品質並未降格的前提下，因為同期對手的強大和檔期競爭的白熱化，票房表現尚未掙脫「續集魔咒」。

《封神第一部：朝歌風雲》達到了26.36億元的票房。（《封神第一部：朝歌風雲》劇照）

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從「弒父」到「守護」

《封神》第一部關於「弒父」的討論，確實是近年來大銀幕上不多見的深度主題。



武戲不必多言，「質子團」一亮相就獲得了滿堂彩。文戲方面的細緻刻劃，讓紂王殷壽、太子殷郊、西伯侯姬昌、伯邑考、姬發……等一眾角色，都飽滿鮮活，每個角色的困境和拉扯，都頗具戲劇張力，為口碑發酵奠定了基礎。

「質子團」的于適人氣爆燈。（微博＠于適Yosh）

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到了《封神2》，涉及到系列電影的承前啟後，主題切換勢在必行,「守護」成為了點亮人物的關鍵字。

殷商討伐西岐是這一部的重頭戲，交戰雙方都有各自要守護的內容。

姬發要守護的，不光是西岐這片土地，還有「天下共主」的最後希望。聞太師接過討伐西岐的任務，為的是拿到封神榜，消除天譴，守護自己奉獻一生的大商。鄧嬋玉守護的是家族的榮耀和紂王賜甲的賞識之恩。

鄧嬋玉由演員那爾那茜（Nashi）飾演。（微博＠那爾那茜）

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如果說第一部是打地基，構建系列電影的基礎。那麼第二部則要放飛想像力，為觀眾提供視覺奇觀。鄧嬋玉作為先鋒，帶領魔家四將衝鋒陷陣，進攻受挫，繼而聞太師出馬，擺出「十絕陣」，一波三折。

西岐方面從最初的絕望到姜子牙獻計，楊戩、哪吒、殷郊抵達戰場，反敗為勝的過程也富有戲劇性。

《封神第一部：朝歌風雲》獲得7.7豆瓣評分。（截圖）

《封神第二部：戰火西岐》豆瓣開分6.0，口碑尚可。（截圖）

《封神2》的整體著眼點是一場戰爭——討伐西岐；兩個角色——姬發和鄧嬋玉。比起上一部簡化許多。

如此處理應該有著商業上的考慮。大陸春節檔有大量的觀眾每年僅看一次電影，如果選擇《封神2》，即使他們沒有看過前作，也可以盡快入戲。只是對於接續前作而來的觀眾，這一部裡的姬發有些令他們陌生。

鄧嬋玉英姿颯爽VS姬發優柔寡斷

如果說紂王是第一部裡最吸睛的人物，那麼鄧嬋玉就是第二部裡最亮眼的存在。從主動出任先鋒一職開始，鄧嬋玉給觀眾的印象就是果斷勇敢。面對西岐人在水上唱的輕浮小曲，她寬容應對。面對敵人的埋伏，她縱馬追擊，無所畏懼。



潛入西岐拿封神榜的是她，得知真相後選擇和聞太師為敵的是她，姬發下不去手時推一把的還是她。鄧嬋玉的人物弧光，確實很接近上一部裡的姬發，符合現代觀眾的審美。

鄧嬋玉背負鄧家的聲名，對上盡忠職守，對敵出手狠辣，經過內心掙扎，最終選擇與正義同行。這麼精彩的女性角色，是近年來大銀幕上罕見的。

如果說紂王是第一部裡最吸睛的人物，那麼鄧嬋玉就是第二部裡最亮眼的存在。（《封神2》劇照）

烏爾善說鄧嬋玉是第二個姬發，此言不虛。縱觀整部電影，鄧嬋玉的重要性甚至超過姬發。那麼這部裡的姬發又是怎樣的形象呢？在戰與和之間，他始終搖擺不定，優柔寡斷。

在上一部裡，姬發砸碎PUA鎖鏈，實現了脫胎換骨的轉變，但在《封神2》裡，觀眾很難找到他上一部裡的風采。面對大敵壓境，姬發一度方寸大亂，考慮以一己投降換西岐平安的方案。

「質子團」一亮相就獲得了滿堂彩。（《封神第一部：朝歌風雲》劇照）

此舉應該是為了塑造姬發的善良和仁慈。可在經歷了失去父親、兄長等一系列打擊之後，姬發還對紂王抱有幻想，說服力顯得有些不足。面對威力巨大的「十絕陣」，無數西岐百姓都面臨性命之憂，可姬發在把劍刺向聞太師的時候，再度猶豫，因為這會導致鄧嬋玉死亡。

這其實就是有名的「電車難題」：這邊走，死一群人；那邊走，死一個人。究竟該怎麼選？有人會說猶豫就是「戀愛腦」，但不猶豫就絕對正確嗎？鄧嬋玉助推是捨生取義，這個決定只能由她來做。

由此還牽扯出《封神2》的終極之謎：姬發和鄧嬋玉之間是愛情嗎？

愛情還是戰友情？

從大陸春節檔《封神2》的第一場散場開始，姬發和鄧嬋玉之間的情感問題就一直是爭論焦點。一方的觀點是：這就是愛情！



鄧嬋玉作為殷商大軍的先鋒官，棄暗投明，幫助姬發完成了成長和蛻變。最終鄧嬋玉在姬發的懷中聽他唱著兩人初見時的歌曲死去。

反對方的觀點則是：這與愛情無關！沒有表白心跡，沒有互訴衷腸，反而在姬發和鄧嬋玉之間，有不少你死我活的爭鬥。兩人之間，更多的是亦敵亦友的惺惺相惜。

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這場吵翻天的爭論，甚至引得導演烏爾善在路演時予以回應：這是惺惺相惜的戰友情，而不是愛情。姬發的飾演者于適也回應說，這是「惡戰後自然流露出的幸福感，不特指誰，就是發自內心的開心」。

按說官方下場定調，這些爭議似乎應該告一段落，但姬發和鄧蟬玉之間的故事線極為曖昧，遠非三言兩語可以說清。

姬發和鄧嬋玉之間有互補性，《封神2》顯然也在打造兩人的CP感。

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在上一部裡，殷郊和姬發的兄弟情是一大亮點，可是當一對CP是異性時，觀眾會不由自主地把它往愛情方向解讀。兩人初次相遇時，唱的是《有女懷春》。鄧嬋玉在西岐時，有人要為她和姬發做媒，女將軍一臉羞澀。再加上結尾時，鄧嬋玉死在姬發懷裡，臨死前還要聽他再唱初見時的歌曲，說是愛情也不為過。

為什麼主創要規避「愛情」說呢？因為「戀愛腦」的帽子實在太大了。有些人自己在生活裡為所欲為，卻要求劇中人公義私德絕對正確。這樣評斷文藝作品，是一種無可救藥的輕佻。

穩居中游的遺憾

在大陸春節檔的一眾電影裡，《封神2》的品質居於中游，票房也居於中游。這部續作依舊有著精彩的打戲，片中的弓馬騎射都是上乘。備受期待的神仙鬥法和法寶大戰中，也有「十絕陣」可圈可點。倒是五毒葫蘆讓人期待，把活人化為蠱兵，視覺上很有震撼力，只是著墨不多，看來要放到第三部展開。



這部電影有著續集該有框架，正邪大戰和男女主角互動所佔篇幅較多。像喜劇色彩濃厚的姜子牙、慣於搞陰謀詭計的申公豹，這些大有可挖的角色，並沒有給出更多的資訊增量。

由《封神演義》到《封神》，有著去繁就簡的主線提煉和「厚此薄彼」的「咖位」變化，這是電影的篇幅和主創的取捨決定的，觀眾見仁見智也屬正常。

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殷郊三頭六臂的法相，受到了最多的批評。作為第二部的一大亮點，此前的保密工作非常到位，只有零星資訊流出，引起了影迷們的極大期待。

然而走進電影院的觀眾，等來的卻是一個渾身發光的「小藍人」。雖然法相的三個頭分別做了不同的姿態和性格，但質感不佳，和魔家四將對比就像半成品。

《封神2》註定是一部評價分化兩極的電影。作為三部曲裡承上啟下的作品，它順利地將故事情節向後推進，引出諸多新角色後又埋好了第三部的伏筆。但是對人物的處理失之精細，加上特效方面的問題，又顯得沒那麼討喜。

在此之前，市場上對東方神魔大片的嘗試都失敗了，《封神》系列是少有的闖出新路的作品。無論是出於類型片樣板的確立還是市場需求，我們都希望《封神》系列能取得不錯的成績。

在片尾的三個彩蛋裡，殷郊黑化，通天教主露面，外加金鼇島的諸位神仙，給觀眾留下眾多想像空間。希望《封神3》能汲取第二部的經驗教訓，給觀眾帶來新的驚喜。

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