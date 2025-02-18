看我今天怎麼說影評｜鍾雪瑩游學修曬演技　以手語呼應狂舞派精神

【看我今天怎麼說／影評】筆者去年同時看過兩部關於聽障人士題材的電影，日本導演吳美保自編自導的《聽見兩個世界》，以自傳小說改編，把真人真事以電影的創作詮釋，而另一部同期觀看，由《狂舞派》、《哪一天我們會飛》導演黃修平自編自導新作，藉著三位人物的設定，道出了聽障人士如何在生活生存。《看我今天怎麼說》黃修平再次探討社會，語言和身份的尊重和認同，鍾雪瑩、游學修和吳祉昊的表現出眾。



《看我今天怎麼說》故事講述方素恩小時候植入「人工耳蝸」，辛苦地學習口語，縱使言談間帶點口音，嘗試成為一位「正常人」，後來更跟同樣使用人工耳蝸的吳昊倫成為代言人，一起推廣人工耳蝸。葉子信是一位聽障人士，他沒有跟素恩與昊倫般配戴耳蝸，反而一直堅持以手語跟別人溝通，後來，素恩漸漸明白子信內心的世界，嘗試放下耳蝸，走進另一個「說話」的世界…

《看我今天怎麼說》黃修平再次探討社會的探討，語言和身份的尊重和認同。（《看我今天怎麼說》劇照）

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另一部關於聽障人士的電影，黃修平以故事的創作，編寫了一個關於在兩個不同的世界裡，彼此說話的不同定義。方素恩、吳昊倫和葉子信分別是活在不同的階層，面對著不同的生活，各自對自己是聽障人士的身份，存在著不同的價值觀。黃修平從三位主要的人物角度，伸延至社會現實的人物，當然，電影是有說教的成份，但是也充滿著不少的正面訊息，貫徹了黃修平的寫實風格。

電影以不少的篇幅，寫下方素恩的背景，而她的角色對於整部電影來說，是對於影片題材的探討所在，本來就是一位聽障人士，但是為了成為一位正常人，植入人工耳蝸，跟別人如常對談，她嘗試要把自己的真正身份埋蓋著，不懂手語，跟聽障這名詞隔絕。葉子信與吳昊倫是好友，後者跟方素恩一樣，植入了人工耳蝸，然而葉子信則堅持以手語作為自己的母語，以手語對話，他才感受到自己是活在一個怎樣的世界裡說話。

游學修2024年憑《看我今天怎麼說》入圍金馬獎影帝。（IG@neoyau19）

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The Way We Talk

「手語」是電影的主題，黃修平的電影再次走進社會的生活，年青人的活躍和青春氣氛，延續他的電影特色和格調，無疑，也是在呼應了《狂舞派》的主旨命題，影片的語言由舞蹈變成手語，弱勢社群面對社會的狀況。方素恩嘗試埋藏自己的身份，以平常人的身份在公司工作，只是為了成為一位「正常人」，但是，社會就是如此的現實，一個人的價值和存在意義，成為了互相之間的矛盾，也是電影其中一個探討的問題。



葉子信則是活在平常的世界裡，自力更生，努力工作，對於自己是一位聽障人士，感到自豪，他就是要證明聽障人士，也有本身的生存意義，所以他對素恩起初的表態而生氣。子信夢想是希望成位一位潛水教練，縱使手語能夠讓他可以在水中表達，可是現實就是這樣的殘酷，就是因為先天的問題，令他失去了這個機會。後來，子信教素恩學習手語，讓她走進本來屬於自己的世界，令她感受到在無聲的環境裡，會是一個怎樣的世界呢？

鍾雪瑩在《看我今天怎麼說》飾演聽障女孩。（《看我今天怎麼說》劇照）

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吳昊倫的角色定位，周旋於素恩和子信之間，沒有刻意給他一個定位，他既是跟素恩一樣使用人工耳蝸，同時跟子信以手信對談，對於角色的設定來說，他是處於兩位之間的中心點，同時亦把他們連繫在一起，成為了人物之間的平衡。黃修平這次以三位人物的設定，平實的敘事，隨著他們的定位，他們如何地融入於社會的生活，彼此之間的平等和尊重，刻下也在呼應著《哪一天我們會飛》的兩男一女人物設定，以及《狂舞派》對於年青一代的身份定位等等。

《看我今天怎麼說》呼應《哪一天我們會飛》的兩男一女人物設定。（《哪一天我們會飛》劇照）

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不能否認，片中的三位演員的表現精采奪目，鍾雪瑩第一次跟黃修平合作，是《狂舞派3》演阿良的女友，客串演出，戲份不多，相隔三年後的再次合作，鍾雪瑩成為了黃修平電影的女主角，與顏卓靈同樣於金馬獎與金像獎提名最佳女主角，鍾雪瑩更成為了金馬影后殊榮。鍾雪瑩的演出十分亮麗，自然地把一位聽障人士面對社會生活的抑壓，形成內心的矛盾反覆，嘗試透過說話和手語兩者之間，尋找自己說話的方法，能夠把方素恩這角色演得精準細膩，加上她在片中的說話技巧，以及手語的表達，花了不少的功夫，令人信服的演出。

（《狂舞派》劇照）

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飾演葉子信的游學修，同樣是一個具有演出難度的角色，游學修在電影中全以手語演出，他需要透過肢體語言，透過手語及表情的演繹，讓觀眾能夠從他的演出時，能夠融入於葉子信的角色之中，這對於演出的技巧和表達，並不容易，游學修亦能夠把這角色發揮得收放自如，內歛細緻，演技純熟，金馬獎與金像獎最佳男主角提名，絕對值得。

首次參演電影的吳祉昊，是一位佩戴助聽器的聾人演員，經常笑臉迎人，帶著笑容，充滿正面的角色，吳祉昊從現實走到電影裡，把聽障人士在社會面對的不同情況，投進於角色之中，演出自然，恰好自如。

首次參演電影的吳祉昊，是一位佩戴助聽器的聾人演員。（《看我今天怎麽說》電影劇照）

藉著黃修平的創作，在不同的階段過程裡，對於社會不同階層人物的描寫，《看我今天怎麼說》透過聽障人士的主軸，引申伸延至社會不同人物的探討，側寫語言和身份的尊重。電影的英文片名《The Way We Talk》，透過電影語言，片中人物藉著自己的說話方式，表達內心的情感和思緒，伸延至語言和身份的反思，縱使說話不同，但是彼此的相遇，一起面對不同的成長經歷，互相的扶持，尋找自我。

《看我今天怎麼說》是黃修平自編自導的新作。（資料圖片／梁碧玲 攝）

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​