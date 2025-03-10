米奇17號影評｜奉俊昊一原因將7號改為17號　主角名字亦暗藏隱喻

【米奇17號／影評／Mickey 17】誠如耳熟能詳的「忒修斯之船」理論，如果忒修斯的船木全被替換，直到所有的木頭都不是原來的木頭，那這艘船還是原來的那艘船嗎？《米奇17號》沿用小說則提出科幻概念，如果一個人的回憶、靈魂都重新被裝填在同樣的身體裡，那麼他還是他嗎？



米奇17（羅拔柏迪臣／Robert Pattinson 飾演）性格敏感怯弱，米奇18卻是躁動憤怒，他們便是完全不一樣的人。

《米奇17號》在爛番茄影評網拿下78%新鮮度的好評。（截圖）

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奉俊昊是社會學系出身，所以更著重原作小說的社會主義，將原作小說的「7號」更改為「17號」，筆者認為是17的羅馬數字「XVII」，在拉丁語中有「我的生命結束了」的意思，生命結束了，另一生命看似展現，但他們在資本社會裡卻只是消耗品，生命本就可以替代，在上層者說沒有人與眾不同，每個人都是小小螺絲釘，實則是要你隨時準備好犧牲，千萬別做任何反抗。

「米奇17」原名是「米奇巴恩斯」（Mickey Barnes），mickey是老鼠，barns是糧倉，一再繁衍的老鼠，沒有人權。

「米奇17」原名是「米奇巴恩斯」（Mickey Barnes），mickey是老鼠，barns是糧倉，一再繁衍的老鼠，沒有人權。（《米奇17號》劇照）

奉俊昊曾多次強調最愛的導演是亨利喬治克魯佐（Henri-Georges Clouzot），稱許他在看似平常的生活裡衍生出暴力、仇恨的驚悚況味，《米奇17號》除了再次致敬亨利在政治諷刺、驚悚的高招趣味，更濃縮化近代歷史，哥倫布殖民南美洲、納粹菁英統治以及韓國貧富階級差距，縮化進一部137分鐘的科幻黑色喜劇裡，《米奇17號》的喜劇橋段越多，高層議員越愚蠢，故事則顯得越悲哀，我們這群觀眾看了哈哈大笑，彷彿完全以為置身事外，但事實上我們就是身處於殖民地的芸芸眾生，只要一點點小八卦、小娛樂，就可以滿足我們的一生。

我們的一生是多麼的空虛啊。

《米奇17號》宣傳活動照。（FB@Mickey 17 ）

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《米奇17號》再度展現奉俊昊看似凌亂的節奏掌握，時快時慢，刻意打亂觀眾體驗，卻又不知不覺沉浸其中，另也傳遞他欽羨「怪物」的無知、單純，《韓流怪嚇》（The Host）被美軍養大的漢江巨獸、《玉子》（Okja）最終則只是展示品，《米奇17號》則有無數的善良伏蟲，拯救人類，卻又被人類所害，奉俊昊血淋淋展現殖民者、被殖民者的殘酷對立，從來沒有共存，有一方必定要徹底滅絕。

但這一切必須是有趣的，「米奇」一再經歷暴力虐待、傷痛以及死亡，肉身實踐的生死論點，換來眾多角色一句好奇的詢問「死亡是什麼感覺」，而在繁複的工作之下，能讓他感到生命價值的事物，竟只能是食物與性愛，不需要任何知識、能力，外太空的消耗工真正成為了白老鼠，而他竟已經習以為常。

《玉子》（Okja）最終則只是展示品。（《玉子》劇照）

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雖說奉俊昊喜歡拍階級觀念，將其符號化、現實化，《末世列車》（Snowpiercer）透過車廂區分，《上流寄生族》則是兩間完全不一樣的房子，《殺人回憶》（Memories of Murder）、《骨肉同謀》（Mother）更透過一宗殺人案帶領觀眾看見貧富階級的生命貴賤，《米奇17號》雖是重複一貫的核心，所要講的事物卻可能更廣袤，更巨大。

我甚至看到後來不免懷疑，也許「米奇17」與「米奇18」的相愛相殺，同處一室卻要分享愛人、食物，又要遇到一樣的敵人，恐怕是奉俊昊對於南北韓政局的敏銳觀察，而這一點是他早在《上流寄生族》讓管家模仿北韓的李春姬主播早就可見一斑。

《上流寄生族》讓韓國導演奉俊昊揚威國際。（《上流寄生族》劇照）

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雖是在獲得奧斯卡獎盛名之後，奉俊昊重返荷李活拍攝的電影，不過《米奇17號》在看似精緻、華麗的科幻片包裝之下，依舊藏存著奉俊昊的社會學理論，電影最後讓「米奇18」在憤怒沖昏頭之際決定求死完成革命大業，剝削者終於死去，新的政權上台，那台人體影印機也被轟炸毀壞，世界就要進入太平。

但真的是這樣嗎？

電影結尾非常之棒，是因為讓「米奇17」陷入睡眠，在夢中，他看見早已在精神病院死去的政客遺孀Ylfa（東妮歌莉蒂／Toni Collette 飾演）重塑那台影印機，並且讓粗暴獨裁的議員肯尼斯馬歇爾（麥克雷法路／Mark Ruffalo 飾演）重生，「米奇17」不免問起：

「我記得沒錯的話，妳不是死了嗎？」



麥克雷法路飾演粗暴獨裁的議員肯尼斯馬歇爾。（《米奇17號》劇照）

但是從來不會死，暴君一定會有另一位暴君取代，資本社會的芸芸眾生容易被取代，暴政者當然也會被取代，但是換了另一人擁有權力之後，歷史悲劇只是再度重演，尼祿（Nero）、秦始皇、克倫威爾（Cromwell）、拿破崙、希特拉（Hitler）、史太林、毛澤東與蔣介石，歷史從來都是一樣，我們的時代洪流只是跌進同一台影印機裡面，一再列印著相同的故事，未曾引以為鑑。

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】