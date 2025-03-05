阿諾拉影評｜爛番茄93%好評　諸多爭議仍獲奧斯卡最佳電影憑什麼

【阿諾拉／影評】本屆奧斯卡金像獎日前頒出，《阿諾拉》（Anora）拿下五項大獎，成為大贏家。伴隨榮譽而來的，是圍繞這部電影的諸多爭議。



在影片前半部份，諸多裸露的戲份被很多觀眾批評為「物化」女性，大尺度帶來的噱頭遠遠高於其實質。也有不少觀眾認為，這部電影的劇情過於俗套，充斥著爛俗的狗血橋段。而讚譽者們則認為，《阿諾拉》透過愛情的表像，直指階級鴻溝和消費主義的弊病。那麼這樣一部極具爭議的大尺度電影，為何會成為今年奧斯卡最佳？

由麥琪麥迪遜主演的《阿諾拉》於爛番茄網站獲得93%新鮮度的好評。（截圖）

主角阿諾拉由麥琪麥迪遜飾演。（Reuters）

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如果要用一句話概括《阿諾拉》的劇情，那就是風塵女愛上俄國富二代並成功結婚，結果被富二代父母拆散的故事。



聽起來就很八點檔對不對？可導演畢竟是辛貝克（Sean Baker）。這位先後拍出《歡迎光臨夢幻樂園》（The Florida Project）、《百老匯王子》（Prince of Broadway）等電影的導演，對於社會邊緣群體和底層民眾一直有著強烈的關注，在十年前的那部《跨性有話兒》（Tangerine）裡，導演就講述了一個在荷李活工作的變性妓女的故事，如今《阿諾拉》可以視作一種創作上的延續。

主角阿諾拉（麥琪麥迪遜／Mikey Madison飾演）雖然從事著出賣肉體的職業，可她的夢想卻是嫁入豪門，過上衣食無憂的富裕生活。來自俄國的富二代伊萬（Ivan），來到美國求學，空虛寂寞的他恰好需要有人陪伴，而伊萬同樣符合阿諾拉的夢想，就這樣，一個圖色，一個求財，兩人一拍即合。

主角阿諾拉雖然從事著出賣肉體的職業，可她的夢想卻是嫁入豪門，過上衣食無憂的富裕生活。（《阿諾拉》劇照）

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影片前半部份為觀眾展示了富二代的生活是如何紙醉金迷，伊萬帶著阿諾拉在賭城拉斯維加斯度過了一段奢靡的時光，令人眼界大開。一時衝動之下，伊萬跟阿諾拉結婚了。

看到這裡，觀眾會覺得這樣的故事過於童話，兩個身份、階級差距如此巨大的人，怎麼可能輕易結合？果然伊萬的父母在得知兒子的舉動後異常生氣，帶著保鏢來攪黃了這場讓家族蒙羞的婚禮。

在具體情節的處理上，導演選擇了喜劇的手法進行詮釋。比如在得知父母派三個保鏢來找自己之後，伊萬選擇了扔下妻子逃跑，結果阿諾拉被迫帶著三個彪形大漢滿世界尋找自己的丈夫，整個過程笑料百出。

麥琪麥迪遜憑《阿諾拉》獲封影后。（Reuters）

最終，和所有類似的故事一樣，惡婆婆掏出錢來逼女主離開她的兒子，只是俄國富豪明顯不夠大方，只肯掏一萬美元來打發人。

帶著微薄的分手費，心碎的阿諾拉最終回到了自己的住處，就像電影剛開場時那樣，從何處來，到何處去，這些經歷都是一場遊戲一場夢。原來那些自以為是真愛的東西，不過是豪門眼中的笑柄，一切皆可以用金錢衡量。如果《阿諾拉》的故事到此戛然而止，那也只是一部富二代父母棒打鴛鴦的俗套喜劇故事，萬幸的是，它還有第三部份。

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《阿諾拉》的結構比較傳統。是典型的三幕式結構。第一幕是王子愛上灰姑娘般的童話故事，第二幕則是用階級的大錘砸碎童話的夢境，第三幕則是重回現實，對殘酷的生活真相進行批判。



應該說，結尾巧妙處理，提升了《阿諾拉》的藝術高度，也讓整部電影無愧於奧斯卡最佳電影的榮譽。第三幕的轉折，起於伊萬父母派出的三位保鏢之一 —— 伊戈（Igor）。

說來有趣，伊戈和阿諾拉屬於同一類人，出身底層，所以阿諾拉在最初就識破了他的出身，並根據自己過往的經驗認定他是「強姦犯」。伊戈所代表的階層，正是自己所竭力想逃離的，所以能看到阿諾拉處處標榜自己和他的不同，一個是豪門闊太，一個是跟班保鏢，他們永遠沒有交集。

辛貝克（Sean Baker）先後拍出《歡迎光臨夢幻樂園》及《百老匯王子》（Prince of Broadway）等電影。（《歡迎光臨夢幻樂園》劇照）

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可一朝豪門夢碎，被伊戈送回家的阿諾拉才驚覺，原來自己並不比保鏢更高貴。從始至終，真心待她的人，還是那個她瞧不起的「強姦犯」。最具諷刺意味的是，在面對真心待她的伊戈掏出戒指時，不知所措的阿諾拉第一反應是要用身體回報他的善良。當金錢扭曲了人性之後，正常的情感反而變得稀缺。

伊戈選擇以親吻回應，而阿諾拉先是愣住，繼而哭泣，兩人在車裡一句話也沒有說，可此時無聲勝有聲，窗外大雪紛飛。這絕對是能載入影史的一幕，在影片的最後，阿諾拉找回了自己的身份認同，那些淚水是悔恨，也是認命。

有人說伊戈對阿諾拉的愛更像是一出「救風塵」，可同是天涯淪落人，誰又能救得了誰呢？這更像兩個傷心人抱團取暖。

《百老匯王子》亦是辛貝克執導。（《百老匯王子》劇照）

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阿諾拉的未來會怎樣？是跟保鏢一起過上幸福的生活，還是依舊重回墮落的日子？影片裡沒有給出答案，這樣一個開放的結局，恰似生活的未知。這正是導演的高明之處，把苦澀的生活包裹上夢幻的糖衣，等觀眾入口之後，才發覺其中的滋味。

從《跨性有話兒》到《歡迎光臨夢幻樂園》，辛貝克從來不肯悲天憫人地跳出來控訴，一切都是冷靜不語，用現實的殘酷照見生活的荒蕪。無處不在的消費主義扭曲了人性，當一切都是明碼標價，肉體、愛情甚至婚姻都變得廉價。階級鴻溝不可逾越，想靠婚姻逆襲更是癡人說夢，僅從愛情來解讀《阿諾拉》，未免看輕了這部作品。

看完電影，只有長歎一聲，所有想要成為鳳凰的麻雀，最終都要被生活規訓得失去自我。

從《跨性有話兒》到《歡迎光臨夢幻樂園》，辛貝克從來不肯悲天憫人地跳出來控訴，一切都是冷靜不語，用現實的殘酷照見生活的荒蕪。（Reuters）

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