贖夢影評｜張家輝執導技巧升華　劉俊謙爆演技「她」令人眼前一亮

每天大家睡覺的時候，必定會有發夢的經驗，然而，大家又會否記得曾經發過的夢嗎？那些夢會否是曾經經歷過的事嗎？是開心的？還是「惡夢」呢？執導第四部劇情長片的張家輝，繼2018年《低壓槽》後最新自編自導自演，身兼三職的電影作品，以「夢」的主題，融入於他過去執導作品格局的電影。《贖夢》張家輝再次自編自導自演，執導技巧見有進步和成熟，陳法拉與劉俊謙的演出令人眼前一亮。



《贖夢》故事講述文思豪是一位精神科醫生，這天晚上，他遇到夜班的士司機蔡辛強，途中他發現蔡辛強的舉動有點不尋常，數天後，蔡辛強因不小心駕駛，需要做心理評估，文思豪則成為了負責他心理評估的醫生。心理評估過程中，文思豪發現蔡辛強不能分辦夢境與現實，他決定找出蔡辛強問題根源所在，這刻，文思豪開始發一些令人不安和困惑的夢，在他進一步了解蔡辛強背後的故事之時，他的夢境也變得越來越強烈跟可怕…

陳法拉的演繹方式十分突出，收放自如。（《贖夢》劇照）

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張家輝第四部執導的作品，繼續是以懸疑與驚悚的氛圍作為電影的主軸，這次夥拍《一秒拳王》與《手捲煙》等的編劇凌偉駿合編劇本，透過「夢境」的前設，由他本人自己演出的蔡辛強，因為受到惡夢的纏繞所苦，透過解夢的過程，從而回朔到過去的回憶。這個故事的設定，其實並不陌生，不少的電影也有著相近的故事設計，所以觀看影片的時候，其實也不其然會是著重於張家輝這次如何利用自己過去執導的風格，融入於這個故事的架構裡。

凌偉駿曾為《一秒拳王》與《手捲煙》擔任編劇。（《一秒拳王》劇照）

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從《贖夢》的第一場戲份開始，已經營造了一份驚慄的感覺，大概這就是張家輝的要把觀眾代入於電影的環境裡，接著，透過文思豪的出現，從心理的角度出發，漸漸地走進故事的主軸裡，夢境與現實之間的對踫，蔡辛強的這個角色，從人物的造型，以及他的經歷，和妻子紀慧玲之間的感情，徘徊在兩個不同的環境，從而回到他們的過去，互相之間的呼應，。

醫你嘅只有一個辦法，坦白咁承認你嘅過去

影片以夢境作為主題，延伸至片中不人物對於過去事情的發生，把過去的回憶抹掉和埋藏… 或許，過去的現實，才是惡夢的開始。其實，這類型的電影並不容易駕馭，既是要突出電影驚悚的氛圍，又不能以大量的Jump Scare的方式帶出驚嚇的部份，否則會失去了影片本身的心理惡懼。《盂蘭神功》和《陀地驅魔人》這兩部作品均是以表面驚嚇的模式，直接地讓觀眾感受到影片的驚慄，而《贖夢》則利用心理的角度，從惡夢延伸至內外的恐懼處理，是他的一次新嘗試，而表現上亦是恰當。

已經有前三次自導自演經驗的張家輝，這次無疑是比之前三次的執導技巧是相對成熟，執行上是稱職，濃烈氣氛的營造，藉著畫面來呈現著夢境與現實的不同情景，同時亦突顯出人物內心的強烈心理意象和狀態，把這程氣氛凝聚在電影的框架裡。然而，對於電影的故事部份，依然是有一點的保留，對於人物的心理描寫，其實並不算是十分深入，很多情節都是透過畫面來說故事，劇情的轉折位欠缺張力，失去了劇本的推進，這是比較遜色。

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片中大部份演員的表現均是恰如其分，張家輝演出的蔡辛強，雖然整體的演出依然穩固，不過顯然他今次想以導演的崗位為主，演出方面則放輕，留給片中的其他演員多一點的發揮，所以他這次執導的表現較佳；劉俊謙演出的心理醫生文思豪，不乏內心戲的演繹，眼神和表情的捕捉精準，有不少的發揮空間；自《奇幻夜》後多年沒有在香港的銀幕上看到演出的陳法拉，她演出蔡辛強妻子紀慧玲，不論是角色的造型，以及她的演繹方式，都是十分突出，收放自如，同時亦能夠展現著她在片中的獨特外表形象，令人感到眼前一亮。

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不得不提的部份，便是電影的宣傳，這次《贖夢》以一個較特別的方式來宣傳，讓蔡辛強這個虛構的人物，從電影走到現實，回應電影故事的虛實難分，對於香港電影的宣傳來說，既是奏效，亦能夠在宣傳上作出不同的嘗試。整體而言，《贖夢》是一部四平八穩的電影，張家輝第四度自導自演，他嘗試以不同的角度和方式，呈現著個人的執導技巧和講故事的方式，及其個人的獨特風格，縱使仍有一點改進的空間，尤其是在於劇本的處理上，或許會有更佳的效果。

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