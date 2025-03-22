夜魔俠︱反派10大設定瞄準特朗普？　曾入獄面中過槍競選口號都似

迪士尼旗下串流平台Disney+全新Marvel超級英雄劇集《夜魔俠：重生》（Daredevil：Reborn）現正熱播，系列曾由Netflix於2015年起製作，直至2018年播出第三季後被取消，待版權回歸至Marvel後，終於由查李覺士（Charlie Cox）回歸飾演男主角「夜魔俠」馬修梅鐸（Matt Murdock）、雲遜安路菲奧（Vincent D'Onofrio）重演大反派「金霸王」威爾遜菲斯克（Wilson Fisk），令粉絲大為期待。

全新Marvel超級英雄劇集《夜魔俠：重生》現正熱播。（《夜魔俠：重生》劇集劇照）

查李覺士與雲遜安路菲奧於《夜魔俠：重生》分別飾演夜魔俠及金霸王。（《夜魔俠：重生》劇集劇照）

《夜魔俠：重生》啟播後，劇情以大反派「金霸王」威爾遜菲斯克捨棄犯罪帝國控制權、轉而競選紐約市長為開端，不少觀眾馬上留意到金霸王的角色人設獨特，明顯指涉現任美國總統特朗普，旋即引起Marvel粉絲們熱烈討論！以下解十大金霸王與特朗普之間的相同之處，大家覺得僅為巧合抑或編劇們的精心設計？

《夜魔俠：重生》大反派金霸王的人設，被觀眾認為與現任美國總統特朗普極為相似。（Reuters）

圖為2025年3月12日，美國總統特朗普（Donald Trump）會見記者。（Reuters）

1. 曾被判重罪留案底

在Netflix拍攝的三季《夜魔俠》中，金霸王曾因為操縱犯罪王國而被定罪，為此花近一季劇情在監獄中渡過。現實中，特朗普亦為美國史上首位被判重罪留有案底的總統，雖然判刑因為總統任期一再押後，然而特朗普操縱、游走於法律邊緣的行徑，與金霸王幕後主腦的身份具有相似之處。

金霸王成為紐約市長前，曾被判囚坐監。（《夜魔俠》劇集劇照）

2. 政治素人

金霸王與特朗普一樣，人到中年身份一直為商人，毫無政治經驗，以政治素人身份參選制度要職。

金霸王參選紐約市長前為政治素人，毫無從政經驗。（《夜魔俠：重生》劇集劇照）

3. 擁有大量忠誠狂熱支持者

金霸王在劇情中最擅長鼓動龐大的基層支持者，亦因此高票當選紐約市長；特朗普亦為極具政治魅力的領袖，擁有大量而忠誠、狂熱的支持者，從2021年1月6日發生的國會山莊騷亂便可見特朗普策動群眾的能力。

金霸王在劇情中擁有超人的政治魅力。（《夜魔俠》劇集劇照）

4. 競選口號離奇相似

特朗普自首次參選以來便以MAGA（Make America Great Again）為競選口號；金霸王則以「Fisk Can Fix It」為參選紐約市長口號，離奇相似之餘亦有異曲同工之妙。特朗普將其競選口號印在棒球帽上。

金霸王的支持者將「Fisk Can Fix It」的口號印在棒球帽上。（《夜魔俠：重生》劇集劇照）

当地时间2018年8月30日，美国印第安纳州埃文斯维尔，美国总统特朗普出席竞选集会。 A campaign worker throws MAGA hats to the crowd of Trump supporters before US President Donald Trump speaks during a campaign rally at Ford Center in Evansville, Indiana on August 30, 2018. MANDEL NGAN

5. 不擇手段攻擊政敵

單論特朗普第二次任期中，已有不少文件指出他曾對政敵發出恐嚇、用威脅的手段達成目的；同樣在《夜魔俠：重生》劇情中，金霸王亦透過掌握對手的黑幕進行要脅，不擇手段攻擊政敵，以達到自己的目的。

6. 喜愛以姓氏命名總部大廈

特朗普名下的Trump Tower為紐約市著名地標之一，亦為特朗普集團的總部大廈；同樣作為札根紐約的商人，金霸王亦在紐約擁有一橦Fisk Tower，相信編劇在此處並非無心插柳。

特朗普大廈為紐約地標之一。（視覺中國）

7. 與配偶關係疏離

《夜魔俠：重生》劇情中，金霸王放棄執掌多年的犯罪帝國，參與紐約市長競選，生意則由配偶Vanessa接手管理。金霸王與Vanessa「一明一暗」的身份立場，亦讓夫妻因此關係疏離，需要接受婚姻輔導。在特朗普的總統第二任期中，第一夫人Melania明顯大幅缺席與總統公務相關的公開活動，二人關係不下一次惹來外界猜測。

金霸王與Vanessa「一明一暗」的身份立場，讓夫妻因此關係疏離，需要接受婚姻輔導。（《夜魔俠：重生》劇集劇照）

8. 針對清除特定族群保障選民利益

特朗普自首次當選總統，以清除非法移民為己任，保障美國選民的利益；金霸王則以針對口中稱為「非法執法者」的超級英雄為己任，銳意剷除任何不受體制管核的英雄行為，以保障紐約選民的合法利益。

9. 面部曾經中槍

特朗普在第二任期競選期間，被行刺而面頰、耳朵受傷，讓他一舉成為風雲人物，登上全球媒體頭條。雖然金霸王並未於競選紐約市長期間中槍，但他卻被聾啞超級英雄Echo向面部開槍，令他其中一眼一度失明，並輕度毀容。

金霸王被聾啞超級英雄Echo向面部開槍，令他其中一眼一度失明，並輕度毀容。（《鷹眼》劇集劇照）

特朗普在第二任期競選期間，被行刺而面頰、耳朵受傷，讓他一舉成為風雲人物。（GettyImages）

10. 以救世者自居

不論特朗普或金霸王，在競選政制要職時均以救世者形象自居，認為只有自己的方向正確，只有自己能夠改變大局，亦認為自己站立於正義一方。