夜魔俠︱反派10大設定瞄準特朗普？　曾入獄面中過槍競選口號都似

迪士尼旗下串流平台Disney+全新Marvel超級英雄劇集《夜魔俠:重生》(Daredevil:Reborn)現正熱播,系列曾由Netflix於2015年起製作,直至2018年播出第三季後被取消,待版權回歸至Marvel後,終於由查李覺士(Charlie Cox)回歸飾演男主角「夜魔俠」馬修梅鐸(Matt Murdock)、雲遜安路菲奧(Vincent D'Onofrio)重演大反派「金霸王」威爾遜菲斯克(Wilson Fisk),令粉絲大為期待。

《夜魔俠:重生》啟播後,劇情以大反派「金霸王」威爾遜菲斯克捨棄犯罪帝國控制權、轉而競選紐約市長為開端,不少觀眾馬上留意到金霸王的角色人設獨特,明顯指涉現任美國總統特朗普,旋即引起Marvel粉絲們熱烈討論!以下解十大金霸王與特朗普之間的相同之處,大家覺得僅為巧合抑或編劇們的精心設計?

1. 曾被判重罪留案底

在Netflix拍攝的三季《夜魔俠》中,金霸王曾因為操縱犯罪王國而被定罪,為此花近一季劇情在監獄中渡過。現實中,特朗普亦為美國史上首位被判重罪留有案底的總統,雖然判刑因為總統任期一再押後,然而特朗普操縱、游走於法律邊緣的行徑,與金霸王幕後主腦的身份具有相似之處。

2. 政治素人

金霸王與特朗普一樣,人到中年身份一直為商人,毫無政治經驗,以政治素人身份參選制度要職。

3. 擁有大量忠誠狂熱支持者

金霸王在劇情中最擅長鼓動龐大的基層支持者,亦因此高票當選紐約市長;特朗普亦為極具政治魅力的領袖,擁有大量而忠誠、狂熱的支持者,從2021年1月6日發生的國會山莊騷亂便可見特朗普策動群眾的能力。

4. 競選口號離奇相似

特朗普自首次參選以來便以MAGA(Make America Great Again)為競選口號;金霸王則以「Fisk Can Fix It」為參選紐約市長口號,離奇相似之餘亦有異曲同工之妙。特朗普將其競選口號印在棒球帽上。

当地时间2018年8月30日,美国印第安纳州埃文斯维尔,美国总统特朗普出席竞选集会。 A campaign worker throws MAGA hats to the crowd of Trump supporters before US President Donald Trump speaks during a campaign rally at Ford Center in Evansville, Indiana on August 30, 2018. MANDEL NGAN