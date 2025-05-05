雷霆特攻隊*｜爛番茄新鮮度88%叫好叫座　哨兵原定由另一男神飾演

Marvel年度大片《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*）上週磅礡登場，以7600萬美金拿下週末票房冠軍，全球也斬獲1.62億美金，並在歐美評論網站屢獲好評，不僅在爛番茄影評網站拿下88%的新鮮度，觀眾評分CinemaScore也交出A-的亮眼成績，在片中擔綱關鍵角色「哨兵」（Sentry）的男星路易斯普曼（Lewis Pullman）也獲得關注，而該角原本屬意由《齮齕人生》（Beef）、《行屍》（Walking Dead）韓裔美籍Steven Yeun主演，他當初定裝的形象照也出爐。



《雷霆特攻隊*》在爛番茄影評網站拿下88%的新鮮度。（截圖）

Steven Yeun當初定裝的形象照出爐。（截圖）

【圖輯】曾憑《齮齕人生》奪得金球獎「最佳男主角」！點圖放大看Steven Yeun照片及更多《齮齕人生》劇照👇👇👇

+ 15

在網路上盛傳的形象照當中，Steven Yeun與現今路易斯普曼飾演的「哨兵」鮑伯照片無異，同樣都是滿頭金髮，穿著霸氣的金色盔甲，Steven Yeun原本與導演Jake Schreier在《齮齕人生》合作愉快，本來計畫再度合作，卻受到編劇工會、演員工會的罷工影響導致片約行程大亂，最後讓《米奇17號》（Mickey 17）、《雷霆特攻隊*》開拍時程撞期，在先行答應《米奇17號》的狀態下只好忍痛放棄《雷霆特攻隊*》，但他直言非常喜歡Marvel電影，去年接受《Variety》訪談時就表示「我知道Jake Schreier會做得非常好，我未來還想演Marvel電影」，不過未來是否鎖定哪一部Marvel電影，他則說為時過早，只想說感謝當初Marvel邀請：

「而且我聽說只要把願望說出來，就會永遠都得不到，所以我要保守秘密。」



【相關圖輯】雷霆特攻隊*｜劇情簡介+7大角色懶人包 新復仇者組隊背後有陰謀?（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

雖然換角，導演Jake Schreier仍與Steven Yeun是好友，但他也稱讚繼任的路易斯普曼表現傑出，並說劇本並沒有太大更動，並誇讚路易斯非常積極與他討論「哨兵」這個角色，「我認為任何演員都希望能夠探索他們與角色的契合點，所以與路易斯合作是一個全新的過程，他非常開放，並且致力於挖掘角色的各個層面」，如今也證實路易斯的表現非常好。

【圖輯】點圖放大看《雷霆特攻隊*》預告畫面👇👇👇

+ 16

延伸閱讀：

NBA季後賽／勇士70：62火箭！勇士頻頻化解火箭追分攻勢

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】