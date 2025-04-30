雷霆特攻隊*｜試映會好評如潮　片尾彩蛋獲封「MCU歷年來最精彩」

Marvel 4月30號為香港影迷搶先獻上新作《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*），本作講述黑寡婦伊蓮娜（Yelena Belova）、寒冬戰士巴基（Winter Soldier）、紅色守衛者（Red Guardian）、鬼魅（Ghost）、模仿大師（Taskmaster）與美國特工約翰沃克（U.S. Agent／John Walker ）等「擁有複雜背景」的角色們被共同集結在一塊，去執行沒人想去做的特別任務。



而《雷霆特攻隊*》稍早進行了粉絲試映會，獲得影迷們的高度讚賞，同時他們也無劇透的暗示「片尾彩蛋是 MCU 至今最精彩的」！

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《雷霆特攻隊*》是近年最精彩的Marvel電影！？

本片卡司包含：華倫天娜達芳婷（Valentina de Fontaine）Julia Louis-Dreyfus、「鬼魅」漢娜約翰卡門（Hannah John-Kamen）、「模仿大師」奧嘉古莉寧高（Olga Kurylenko）、「美國特工」懷特羅素（Wyatt Russell）、「黑寡婦」科倫絲佩芝（Florence Pugh）、「瓦倫緹娜的助手」Geraldine Viswanathan、「寒冬戰士」施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）、「紅色守衛者兵」大衛哈伯（David Harbour）以及「鮑伯／哨兵」路易斯普曼（Lewis Pullman）。

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而在片中飾演「黑寡婦」的科倫絲佩芝更是貢獻了超狂演出，他在拍攝過程中從世界第二高樓一躍而下，雖然贏得讚美，不過科倫絲佩芝也坦承，這個動作為她帶了後遺症：

「因為從高處往下跳需要大量的腎上腺素，完成任務後，我精疲力竭，回家後持續長達三小時的昏迷狀態，就像大腦停止運轉後進入了深度睡眠。」



除了不怕死地從679公尺的高樓一躍而下，科倫絲佩芝稱《雷霆特攻隊*》不只擁有精彩絕倫的動作場景，也探討了許多內心層面的東西：

「當你想到超級英雄電影時，你會想像是具有不可思議力量的角色，但我認為Marvel已經開始涉及探索角色的內心運作。」



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也是因為風格和人物不同以往，《雷霆特攻隊*》近日在各地舉行多場粉絲試映會，映後網友除了對科倫絲佩芝的表現鼓掌叫好外，還表示該片比其他Marvel電影更專注於複雜的人物和精彩的故事，這也是Marvel未來發展的關鍵。還有網友寫道：

「《雷霆特攻隊*》無疑是我近年最喜歡的Marvel電影，它是Marvel最獨特的電影」

「我完全沒想到這部電影會如此感人，還有片尾片段…我的天吶」

「《雷霆特攻隊*》的片尾彩蛋是至今Marvel電影中最精彩的」



從《雷霆特攻隊*》可以看出Marvel正嘗試走出不同的風格，導演說：

「當這群不太可能成為英雄的人物與過往的錯誤爭鬥時，他們學會了相互依靠，與內部和周圍的黑暗勢力作戰，以拯救世界。」



而製片人Brian Chapek則對新團隊相當興奮：

「我喜歡這支隊伍的地方在於，他們是真正的弱者，他們正試圖在這個世界找到屬於自己的位置。而電影雖然非常人性化，卻也同時充滿了有趣和幽默。」



《雷霆特攻隊*》於4月30日（三）搶先全美在香港上映。

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