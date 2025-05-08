鋼鐵心｜獲羅拔唐尼親自讚好「沒讓Iron Man蒙羞」新反派身份曝光

Marvel電影宇宙（MCU）在《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*）與《夜魔俠：重生》（Daredevil: Born Again）結束之後，即將迎來的新作是《鋼鐵心》（Ironheart），這是一部以「鋼鐵心」Riri Williams為主角的新劇，共計 6 集，預定將在 6 月 24 日正式於Disney+上架。



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Iron Man親自認可鋼鐵心！

「鋼鐵心」Riri Williams首次在MCU出場是在《黑豹2》（Black Panther: Wakanda Forever）的電影中，該角由Dominique Thorne飾演，而在近期的一則訪談中，他提到自己受到了羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）本人的「蓋章認可」：

「我們拍完《鋼鐵心》後，我和羅拔唐尼先生聊了一下，他說了很多讓人感動的話，他告訴我他對這部作品感到很興奮，也會支持我。我真的收到了他的雙手大拇指！能知道自己沒有讓Iron Man蒙羞，這種感覺真的很安心。」



Dominique Thorne提到自己受到羅拔唐尼本人的「蓋章認可」。（視覺中國）

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鋼鐵心與Iron Man有著不同的角色成長軌跡，Dominique Thorne也提到：

「Riri是從翻垃圾桶開始打造自己的戰甲的，而東尼史塔克可是個億萬富翁，兩個角色有著完全不同的出發點。」



根據 MCU 設定，《鋼鐵心》屬於第五階段作品，在 6 集的故事中將完整探索這位新英雄的心境。雖說詳細的故事劇情尚未揭曉，但已可確定Anthony Ramos將在本劇飾演「紅鬥篷」。

Anthony Ramos將在本劇飾演「紅鬥篷」。（網上圖片）

紅鬥篷是原作漫畫中的著名反派，在本劇中似乎會是Riri的盟友，他能使用黑魔法，並曾是波多黎各街頭幫派「青年領袖」的成員，該組織後來轉型為激進的社運團體。《鋼鐵心》共計6集，預定將在6月24日正式於Disney+上架。

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