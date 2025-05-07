雷霆特攻隊結局｜寒冬戰士現身街頭換海報 導演親揭換電影名原因
撰文：TVBS新聞網
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Marvel電影《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*）全球熱映，評價、票房持續延燒，由於電影最後讓「雷霆特攻隊」更名為「*新復仇者聯盟」（*New Avengers），目前已興起一連串改標熱潮，就連近日忙著宣傳的「寒冬戰士」施巴遜史丹（Sebastian Stan）都現身街頭，親自拿著《*新復仇者聯盟》的海報做更換。
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在Marvel最新公布的影片當中，只見施巴遜史丹現身街頭，路過巴士站時看了一眼海報，並特地帶著全新海報貼上，全程雖然面無表情展現冷面笑匠風格，但過程無比可愛，該片也引起眾多網友瘋傳。面對片名的全面更換，導演Jake Schreier日前接受《紐約時報》訪問，提到在片尾的華倫天娜達芳婷（Valentina de Fontaine）已向全世界推銷全新的復仇者聯盟，他們也想透過行銷呈現，並表示這是從一開始就在逐步鋪陳的宣傳企劃，Marvel影業高層也非常喜歡他們的安排。
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《雷霆特攻隊*》全球熱賣，北美首週開出7600萬美金佳績，全球票房亦突破1.62億美金，台灣票房目前粗估全台也已破6000萬台幣，並持續熱映中。
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