看我今天怎麼說｜鍾雪瑩攻台最愛3美食　黃修平盼與劉冠廷合作

金馬影后鍾雪瑩、新演員吳祉昊和導演黃修平日前赴台宣傳港產片《看我今天怎麼說》，接受台灣中央廣播電台節目《台味超有港》主持人張啟樂訪問。張啟樂表示他們4人都來自香港，卻在節目中用國語交談，感覺很不可思議。



吳祉昊（左起）、黃修平、鍾雪瑩接受張啟樂（右一）訪問。（「台味超有港」提供）

【圖輯】點圖放大看更多《看我今天怎麼說》劇照👇👇👇

+ 15

鍾雪瑩分享，第一次來台灣時年紀太小，所以印象很模糊，反而是讀大學時自己去台灣最有印象，而且常常吃台灣的肉粥、紅燒肉和肉圓，張啟樂聽到覺得很詫異，因為他認為香港人比較少吃，覺得鍾雪瑩很貼地，但當張啟樂問鍾雪瑩肉圓喜歡吃蒸的還是炸時，鍾雪瑩就笑說台灣兩派的愛好者常在比拼，她兩種都喜歡，反而反問張啟樂皮蛋豆腐愛怎麼吃法，張啟樂說喜歡攪拌在一起，鍾雪瑩興奮表示她也愛這種吃法，兩人互動十分有趣。

【圖輯】點圖放大看更多鍾雪瑩照片👇👇👇

+ 14

問三位有沒有想到台灣拍戲，黃修平導演說他沒在台灣拍過戲，但20多年前卻是因為電影而首次赴台，而且曾經騎單車環島，覺得台灣很多地方很美可以取景，所以希望能夠在台灣拍戲。至於有沒有想合作的台灣演員？他說曾見過劉冠廷，覺得他的演出都很出眾，而且眼神銳利，希望有機會可以跟劉冠廷合作。

黃修平說曾見過劉冠廷，覺得他的演出都很出眾。（IG@bewater_liu）

【圖輯】點圖放大看更多劉冠廷照片👇👇👇

+ 11

延伸閱讀：

廖峻3度中風停工損失上百萬！《歐吉尚》YT停更 惟毅曝下一步計畫

大S離世百日、汪小菲再婚！S媽悲嘆見不到孫「什麼世界、什麼法律？」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】