超人｜換走大部份舊演員　綠燈俠、鷹女是誰？一文看清角色懶人包

【超人／2025】自從華納兄弟影業進行一連串的改組，旗下的知名電影系列 DC 擴展宇宙也受到影響，簡而言之就是做了一次重啟、大清洗，不只名稱從 DC Extended Universe 改為 DC Universe 也放棄了前者的大多設定，最受爭議的就是換掉了大部份的演員。雖說這一系列的操作引起了舊有粉絲的強烈不滿，但也看得出華納兄弟這次大刀闊斧的決心，若你是一位 DC 的忠實粉絲也只能相信他們的操作了。



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值得你期待的 DC 新作

而 DC Universe 的電影開山之作《超人》由 DCU 聯合主席占士根（James Gunn）負責執導與編劇，此前他在隔壁棚的 Marvel 已導出了大受歡迎的《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy），在成為 DCU 的聯合主席前，也有《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）以及《和平使者》（Peacemaker）兩部佳作。

新任超人演員將由大衛哥倫斯韋（David Corenswet）出任，麗素布斯南（Rachel Brosnahan）則是女主角凌露絲（Lois Lane）。

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《超人》已確定不會是該角色的起源故事，而是聚焦於更年輕版本的簡基勒特身上，同時也會探討許多他與凌露絲及其他角色間的關鍵互動。

其他英雄角色介紹

說到關鍵角色，在《超人》確實會登場很多漫畫中的經典人物，這邊就由小編一次整理給大家理解。

《超人》會探討許多他與凌露絲及其他角色間的關鍵互動。（《超人》劇照）

伊莎貝拉莫塞（Isabela Merced）－鷹女（Hawkgirl）

性格十分火爆、狂野，但他同時又非常信奉「正義」，在原作漫畫中曾在不同時期先後加入過正義協會、正義聯盟，並且都是團隊中的重要人物，此外他也是 DC 的另一位知名角色「鷹俠」的戀人，兩人時常共同作戰。目前在漫畫中出現過三位鷹女，還未知電影會以哪位為設計靈感。

尼敦費連（Nathan Fillion）－綠燈俠（Guy Gardner）

眾所皆知，綠燈俠中最知名的是哈爾佐敦（Hal Jordan），排名第二的是John Stewart，而第三就是Guy Gardner了，他們也同時被稱為地球綠燈三小強。他既沒有的哈爾的主角魅力，也沒有John Stewart的沉穩，Guy多數時間更像是個普通人，還有些自大、孩子氣。

＊綠燈戒為使用者意志力越強，戒指的效力越大，依照蓋的人格特質斷定，他的意志力甚至比哈爾還強，也就是說他真正的實力可能在所有綠燈俠之上。



左起：綠燈俠、鷹女、變形俠。（《超人》劇照）

安東尼卡里根（Anthony Carrigan）－變形俠（Metamorpho）

這個角色在早期挺受歡迎的，也曾多次加入過正義聯盟。人物設定他是為名為Rex Mason的探險家，在某次奉命前往埃及取回一個古代神器時意外暴露在放射性隕石之中，因此獲得了變形的能力，他能將自己變化成人體內的任何元素也能與任何元素結合。

艾迪加菲基（Edi Gathegi）－神奇先生（Mister Terrific）

人物設定他是為名為米高霍特（Michael Holt）的天才，剛出生就展現出非凡的智慧，他很容易就學會其他人花費一生時間才能掌握的複雜技能和能力，並且過目不忘。在成為英雄前就擁有 14 個博士學位，同時還是一位獲得奧運會十項全能的金牌運動員。

他是正義協會的重要成員之一，與正義聯盟的蝙蝠俠長期處於友好的競爭關係，同時兩人在普通人身份時也是競爭對手，沒錯，霍特也有成立公司，也是位億萬富翁。

根據導演占士根的說法，觀眾將隨著簡基勒進入一個超級英雄已普遍存在的世界，所以本作登場的經典人物才會這麼多。

《超人》將在7月於香港上映。

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