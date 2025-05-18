愛瑪史東康城被蜜蜂嚇到花容失色　兩大男神一秒護花「英雄救美」

奧斯卡影后愛瑪史東（Emma Stone）於當地時間16日現身第78屆康城影展紅地氈，參與新戲《Eddington》的康城首映。沒想到意外遭到「蜜蜂」襲擊，讓她嚇得緊抓一旁同片演員貝哲羅柏斯卡（Pedro Pascal）的肩膀。



愛瑪史東與導演亞里艾斯特（Ari Aster）以及主要演員群奧斯汀畢拿（Austin Butler）及貝哲羅柏斯卡等人一起步上紅地氈，正當眾人面對鏡頭燦笑合照時，一隻蜜蜂無預警的闖入鏡頭，站在奧斯汀與貝哲羅之間的愛瑪史東先是驚訝的詢問：「那是蜜蜂？」貝哲羅回應：「對！是蜜蜂！」沒想到蜜蜂越飛越近，讓愛瑪史東開始驚慌失措的直呼：

「是蜜蜂！蜜蜂！」



愛瑪史東被「蜜蜂」嚇到花容失色。（Reuters）

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接著愛瑪史東下意識的拉著貝哲羅的肩膀，半蹲躲避蜜蜂的侵襲，而貝哲羅也趕緊用手驅趕，另一邊的奧斯汀畢拿更是對著蜜蜂吹氣，兩大男神帥氣英雄救美的畫面，成為紅地氈上的另一焦點。

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《Eddington》為曾執導過《仲夏魘》（Midsommar）及《寶驚魂》（Beau Is Afraid）的鬼才導演亞里艾斯特新的全新作品。故事背景設定於2020年5月，以一個警長與市長間的對峙延伸出美國當代政治與社會的對話。不過雖然該片吸引不少荷李活明星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、妮妲莉寶雯（Natalie Portman）等人到場，但在康城首映卻評價不一，甚至有人中途離席。

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