贖夢影評｜張家輝致敬90年代港產恐怖片　恐怖意象勝過故事節奏

如何獲得解脫與救贖？在夢裡面是否有可能實現？張家輝每逢執導一向醉心於恐怖片，首兩部執導電影《盂蘭神功》、《陀地驅魔人》皆是如此，雖是喜劇片、動作警匪片出身，不過張家輝更重視恐怖氣氛的心理狀態，《贖夢》將惡夢徹底具象化，表彰出人性的可鄙與可貴面貌，雖然故事線已經力求單一，但在雙主線的分配上，有時略有失衡，不過依舊將《贖夢》整個故事說得很完整。



張家輝每逢執導一向醉心於恐怖片。（《贖夢》劇照）

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《贖夢》電影並不複雜，一名不依循常規的心理醫生文思豪（劉俊謙 飾演）在因緣際會之下遇見有睡眠癱瘓症狀的的士司機蔡辛強（張家輝 飾演），發現他時常會做駭人、可怕的惡夢，決心找到根源拯救他之際，也突破了自己的心魔，片中的奇觀當然就是惡夢，所有蔡辛強的起源故事，過去犯下的罪刑都能在他的惡夢裡面找到線索，但比較可惜的是充滿想像力的恐怖景象，卻沒有同等精彩的故事去做搭配。

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比較有趣的是張家輝過往師承杜琪峰、林超賢擅長挪用歷史注入小人物的故事背景，這次則運用金融風暴、集體心理創傷，這讓《贖夢》講述一個「直視你內心」的誠懇意象，卻花了極大的篇幅來緩慢講述，電影節奏不快，又不時出現拖杳贅戲，但倒是讓人想及八九零年代的香港恐怖片，那種幾乎沒有按照邏輯的粗暴、直率，如今看來卻是很為真誠。

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此外就是，張家輝自從與杜琪峰、林超賢合作好幾部硬漢形象電影，展現只有他專屬的孤獨、悲劇宿命演法之後，詭異的是，張家輝每當執導自己主演的電影，反倒演技表現不佳，甚至數度用力過猛，淪為情緒化的演員奇觀，劉俊謙的壓抑、敏感才比較像是看點，至於劉德華的客串演出看不太出重點，但如果一如張家輝所說，是為了續集做鋪墊，那也許還算可以期待一些未來的發展，但就目前而言，不太會特別期待有沒有續集。

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