【正義聯盟導演版】首波影評解禁　外媒《EW》狠評跟戲院版一樣差

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-16 17:15

DCEU粉絲期待已久的《薩克薛達之正義聯盟》（Zack Snyder's Justice League）將在本周四正式上架，這讓對2017年《正義聯盟》大失所望的影迷，終於有機會一看當初導演薩克薛達的計畫。隨著上架的日子愈來愈接近，電影的首波評價也終於出爐，究竟是正評還是負評多呢？

DCEU粉絲期待已久的《薩克薛達之正義聯盟》即將上架。（IMDb 圖片）

原本由薩克薛達執導的《正義聯盟》在2017年11月中上映，然而在上映前約6個月突然傳來惡耗，當時導演表示為了妥善處理養女的身後事，迫不得已退出電影的後製階段。最終華納兄弟找來《復仇者聯盟》首兩集的導演Joss Whedon接任，並重新撰寫及補拍部份鏡頭。

最終經歷長達兩個月的補拍，電影順利在11月17日美國上映。沒想到，正式上映原來才是惡夢的開始。雖然電影收超過6.57億美元全球票房，但評價卻好壞參半。當時有DCEU粉絲把責任歸咎於Joss Whedon修改劇本及補拍，因此發起聯署要求華納兄弟釋出「導演版」。如今《正義聯盟》導演版上線在即，而首波評價也解禁，一齊看看電影首波評價究竟如何。

DCEU粉絲爭取超過3年的導演版《正義聯盟》目前獲不俗評價。（《薩克薛達之正義聯盟》劇照）

據「爛番茄」資料顯示，《薩克薛達之正義聯盟》的新鮮度達75%，比《正義聯盟》的40%為高，而且暫時普遍的評價都不俗，其中外媒《The Wrap》電影記者兼導演Umberto Gonzalez形容導演版「非常衝擊」，他更聲稱已經欣賞了三遍。另外，外媒《Screen Rant》的編輯Stephen M. Colbert讚「電影結局出出乎意料」，更表示這部電影並不止導演粉絲想看到的作品。

目前《薩克薛達之正義聯盟》在「爛番茄」的新鮮度達75%。（「爛番茄」網上擷圖）

另外，《薩克薛達之正義聯盟》的預告風格帶點黑暗風，可是有評價指出「電影並未如觀眾所期望的又黑暗又絕望」，相反有評論指「幽默程度甚至比《正義聯盟》還高」。

然而也有評論指，成也導演敗也導演，據《The Hollywood Reporter》的John DeFore表示「4小時的片長實在讓人感到困惑」，但他同時讚揚導演的風格及能力，角色的刻劃更具深度，然而他也表示，這趟旅程未必適合導演粉絲以外的觀眾；而《Entertainment Weekly》更在標題狠批「《薩克薛達之正義聯盟》一樣差，甚至是兩倍」。姑勿論外媒首波評價如何，好看與否從來都非常主觀，影迷自行判斷。

目前有評論稱導演版的幽默程度比2017年上映的《正義聯盟》還要高，可能因為「小丑」的關係，大家見到他出現都異常高興。（《薩克薛達之正義聯盟》劇照）