28年後影評｜丹尼波爾活屍寓言「虛無世代」行屍走肉如何安身立命

「我們在非洲一步一步地走啊走／一步一步一步一步地走啊走／靴子靴子靴子靴子／上上下下地動！戰爭沒有休止！」——Rudyard Kipling 〈Boots〉



在小男孩與父親首度外出前進本土時，透過歷史的戰爭場面以及Rudyard Kipling的經典名詩〈Boots〉，實在太為點題，地獄絕非充滿業火與酷刑，只是不斷地像是行軍軍隊一樣緩慢前行，走啊，走啊，無止盡的走，沒有任何救贖。

《28年後》在爛番茄網站奪得89%新鮮度的好評。（截圖）

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能讓丹尼波爾（Danny Boyle）、阿歷士嘉倫（Alex Garland）一起雙雙回歸，更決心大膽與兩部前作的「天」、「週」不一樣，一口氣跨越了28年，電影一開始便講明原本擴散至歐洲本土的病毒再度被防堵，英國再度成為海洋上的孤島，獨立於歐美體制之外，沒有政治，沒有醫療，每個人的生老病死都仰賴著上天安排，更在這及開頭出現了猶如「成年禮」的獵殺活屍，《28年後》（28 Years Later）卻在兩位傑出編導的鏡頭裡，展現一種異常的詭異美感，漫天星斗點綴黑夜，漲潮退潮吞沒一座小島的路，骷髏頭堆積成塔，整部電影具備強烈的空間感。

在歐洲的三不管地帶，不知是否生死的英國女王照片垂掛廳堂，斑駁痕跡的英格蘭國旗隨風飄盪。

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這不就是一則敘述英國脫歐之後的荒謬影射嗎？什麼都是假的，想像中的皇室是假的，小家庭是假的，成年禮也是假的，只有自己才能重塑微型的社會。

因為是奧斯卡殿堂等級的丹尼波爾、阿歷士嘉倫，兩人就是要讓《28年後》增添時代感的厚度，小男孩史派克（阿爾菲威廉斯 飾演）首度出征，跟在驍勇善戰的帥氣父親傑米（艾朗莊遜／Aaron Taylor-Johnson飾演）之後，兩人在英國本土禍福相倚，費盡一番心思之後才好不容易逃出，卻又因為意外得知母親艾拉（祖迪高瑪／Jodie Comer飾演）的病情可能有解，只得再度踏上一場蠻荒之旅，第二趟路卻才是真正的「成年禮」，史派克面對來自瑞典的外地大哥哥，面對他口中的「維京人」、「狂戰士」，首度面對大自然荒蕪的恐懼，而後失去母親，首度見證死亡，相信著所謂的「勿忘死」，而他才真正活著。

當年「活屍之父」佐治羅美路（George Romero）在60年代社會主義盛行時，拍了暗批集體極權意識的《活死人之夜》（Night of the Living Dead），數十年後飄洋過海卻讓丹尼波爾重新改造成為英國的故事，描繪步入千禧年之後頓失所依的英國，再加上創作者向來長於塑造的「孤獨的小男孩」敘事，都讓《28日後》（28 Days Later）增添上一股濃厚的多愁善感，自從《28週後》（28 Weeks Later）偏向著重於黑色幽默之後，《28年後》則在黑色荒謬、血腥恐怖以及文藝憂鬱當中取得了良好的平衡，就如近代所有活屍電影所敘述的一樣，我們其實早就成為行屍走肉，過著虛無飄渺的生活，只是為了尋求安身立命的一點可能，《28年後》的每段血腥追逐後來都成為了極為詩意的描繪，末世裡的苟且求生，反而更充滿著生命力，溫柔極了。

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