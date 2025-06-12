芭蕾殺姬影評｜打造比「John Wick」更兇殘的女性殺神血腥傳奇

以暴力美學和殺手宇宙聞名的《殺神John Wick》系列出外傳了，它就是——《殺神John Wick之芭蕾殺姬》（英語：From the World of John Wick: Ballerina）。熟悉《殺神John Wick》系列的觀眾可能還記得，在第三部裡有過一位短暫出場的女殺手伊芙。她原是一名芭蕾舞者，要尋找殺害她家人的兇手復仇，《芭蕾殺姬》正是由此衍生而來的外傳作品。



從尺度上看，近期的院線電影無出其右。對於一部動作片來說，大尺度帶來了十足的「爽感」。斷手，挖眼，場面血腥。利斧，尖刀，激烈槍戰。那些動作片裡該有配置，《芭蕾殺姬》都沒有落空。在一部以女性為主角的動作片裡，沒有販賣性感，純靠暴力取勝，也算是對《殺神John Wick》這個系列特質的堅持。

女殺手伊芙由安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）飾演，之前她在《007：生死有時》（No Time to Die）中有過驚豔的表現，可惜戲份太少。這一次，她在電影裡從頭打到尾，讓觀眾看過了癮。

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相比爽感十足的武戲，文戲就缺乏亮點了。在《芭蕾殺姬》中，文戲存在的意義要麼是給打戲找理由，要麼為場景轉換提供過度。全片除了戰鬥力爆棚的伊芙，前來客串的《殺神John Wick》正傳主角John Wick（奇洛李維斯 飾）之外，幾乎沒有其他有記憶點的角色。

某種程度上說，《殺神John Wick》外傳繼承了當年奧瑪花曼（Uma Thurman）主演的《標殺令》（Kill Bill）的女性暴力復仇傳統。在女性主義思潮席捲全球的今天，這種一言不合就開練的女金剛式英雄片，或許能打出一片天。

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文戲缺乏存在感，最好「無腦觀影」

不幸的殺手大多相似，悲慘的命運卻各有不同。在《芭蕾殺姬》中，故事的起因在開頭幾分鐘內就交代清楚了：伊芙的父親死於殺手組織的追殺，成為遺孤的她被另一個殺手組織收養，成了一名優秀的芭蕾舞演員，同時也成為了一名優秀的殺手。



這類遺孤復仇的橋段，實在是俗套到家。片名裡雖然含有芭蕾二字，可芭蕾在電影裡並沒有提供任何新意，芭蕾舞元素僅僅在片頭片尾一閃而過，和復仇絲毫無關。觀眾們跟隨伊芙執行任務，發現父親被害的線索，而後踏上一場復仇之旅。文戲的存在感在這一過程中非常稀薄，仿佛晚會節目中間的過場串詞，不可或缺但又乏善可陳。

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細看《芭蕾殺姬》，裡面可供展開的點其實很多。比如殺手組織追殺伊芙的父親是因為他背叛了組織，背叛的動機是什麼？這種上一代人的恩怨有很多可挖的細節。

比如在殺手組織的老巢，伊芙和自己的姐姐重逢，沒幾分鐘兩人就天人永隔。本來這位姐姐也是優秀的殺手，匆匆下線只為增強伊芙的憤怒實在有些浪費。比如兩大殺手組織之間的百年休戰，具體的由來是怎樣的？組織之間搏殺的激烈程度肯定高於個體打鬥，如果鋪陳得當，外傳同樣可以打開新的天地。

一筆帶過的問題就是，觀眾不能對這些設定留下什麼深刻印象，而且一旦深入思考，就會發覺諸多漏洞。總而言之，「無腦觀影」是《芭蕾殺姬》的最佳打開方式。

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殺神開掛，從頭打到尾

所有動作片都要面對一個問題，那就是如何打出新意，打出風格。除了繼承《殺神John Wick》系列的優點之外，這部電影也拍出了自身的獨特感。濃烈的遊戲感是《殺神John Wick》系列的一大特色。



日本遊戲《真·三國無雙》系列，玩家可以一騎當千，單挑敵人的千軍萬馬，這種痛快直接的「割草」感，征服了一代又一代的玩家。觀眾看《殺神John Wick》，看的就是類似這樣的刺激。《芭蕾殺姬》的遊戲感也不弱，很多地方像極了遊戲《生化危機》（BIOHAZARD）。

細數電影裡的動作場面，有酒店內部的追逐槍戰，也有小鎮中的集體追殺。當觀眾看著伊芙在不同場景中戰鬥時，很有一種遊戲中切換副本的感覺。受女性體型和力量的限制，伊芙顯然不能像《殺神John Wick》正傳中的John Wick那般剛猛。觀眾看到的是一個不斷被打倒的女殺手，如何想方設法擊殺對手。

用電影裡的說法就是，依靠一切手段爭奪勝利規則的定義權。一切能拿到的東西都可以被當做武器，一截水管、一摞盤子、一卷膠帶……在伊芙手中都可以化作致命武器，堪稱「非主流兇器」展覽。

隨著伊芙大殺四方，觀眾可以領略到以下的限制級場面：飛斧劈頭、冰鞋割喉、鐵錘對砸……有裝在袋子裡的斷手，也有被手雷轟成的血霧。火焰噴射器大戰高壓水槍這場戲，堪稱全片設計感和視覺效果最佳的部分。

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伊芙手持火焰噴射器，讓成群的反派殺手葬身火海。在喪失武器後，果斷扯出消火栓來對抗敵人手中的火焰噴射器。這種水火對決的場面，在此前的動作片中未曾有過，極富新意。

導演連韋斯曼（Len Wiseman）打造過《妖夜尋狼》系列（Underworld），對暗黑風格的營造和動作場面的調度很有經驗。編劇戴力高斯達（Derek Kolstad）屬於動作片的狂熱愛好者，在本片裡能看到他對《獨行殺手》（Le Samouraï）、《標殺令》等各類經典動作片的致敬。

諸多元素彙集，從頭打到尾，共同成就了這部女性復仇爽片。

系列動作片，怎麼保持活力？

從2014年的第一部算起，《殺神John Wick》系列已經走過了11年，用五部電影構建了一個龐大的殺手宇宙。四部《殺神John Wick》的全球票房累計達9.6億美元，考慮到該系列較低的製作成本，票房收益相當可觀。



影迷們對於它挽救了奇洛李維斯岌岌可危的職業生涯津津樂道，但更令人感興趣的是，這樣一個系列是如何走紅的？簡單歸納，原因有二。

一是提供爽感。有一句關於《芭蕾殺姬》的調侃，可以很好地說明這點，那就是：「這部電影裡殺死的角色數量，超過今年電影院放過的其他片子之總和。」密集的爆頭場面，海量的打鬥橋段，《殺神John Wick》系列的出現，極大滿足了觀眾對暴力的衝動和渴望。據不完全統計，第一部裡John Wick殺死了80多個敵人，第二部裡擊殺數迅速過百，第三部更是突破了400大關。

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以戲劇假定性為前提，這種由殺戮帶來的爽感極為原始，卻又格外迷人。對暴力簡單乾脆的呈現，配合鏡頭的切換、光影的渲染，形成了別具一格的暴力美學。觀眾只要選擇這個系列，就能收穫足夠的爽感。

二是對真實動作場面的追求。從世界範圍內來看，過去十幾年間的動作片發展，從未放棄對真實性的追逐，觀眾對這類拳拳到肉的片子格外青睞。日本推出了《浪客劍心》系列，東南亞冒出了《突襲》系列，荷李活也湧現了《殺神John Wick》系列。再看中國，同樣少不了《葉問》和《殺破狼》系列的身影。

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在動作電影的發展陷入停滯的時候，這些電影通過對器械的編排和武術套路的交融，一次又一次令觀眾眼前一亮。真刀真槍的對打，其吸引力遠遠勝過靠剪輯和借位營造的氛圍。只是，當挑大樑的主角打不動了，系列電影IP該何去何從？

在《殺神John Wick 4》裡，奇洛李維斯的一些動作戲已經略顯遲鈍，這點在《芭蕾殺姬》中格外明顯，他本人也曾在採訪中表示過自己的疲憊感。更換主演是一個保持系列影片活力的好主意，只是塑造一個觀眾買帳的角色很難，毀掉它卻很容易。哪怕是頻頻換角的《007》系列，在這方面也是踩坑多次。

在《殺神John Wick 4》裡，奇洛李維斯的一些動作戲已經略顯遲鈍，這點在《芭蕾殺姬》中格外明顯。

比起更換主演的不確定性，外傳衍生電影的思路更為穩妥。

除了《芭蕾殺姬》之外，獅門影業還為《殺神John Wick》系列立項了另一部外傳，由甄子丹執導。這部新的外傳將從《殺神John Wick 4》中甄子丹飾演的凱恩一角出發，演繹全新的故事。甚至該系列在2023年還推出了一部3集的衍生劇《刺客旅館》（The Continental），進一步豐富了殺手宇宙。

類似的操作在其他系列動作片上也可以看到，比如《葉問》。《葉問》系列目前為止已經推出四部，雖然《葉問4》號稱完結篇，但2023年，香港東方影業宣布了《葉問5》的計畫，只是何時能跟觀眾見面，仍是一個未知數。

2018年，《葉問》系列的《葉問外傳：張天志》，以張天志這個角色的視角，從《葉問3》衍生出另一段故事。而《葉問外傳：張天志2》則在2023年立項，與其期待《葉問》系列的正傳，沒准外傳的到來也許會更早一些。

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在《芭蕾殺姬》結尾，伊芙收到自己被懸賞的短信，明顯是留了伏筆。如果票房收益可觀，想必續作開發就會提上日程，為這個動作片系列注入新的活力。

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