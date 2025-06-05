不赦之罪影評｜黃秋生蘇玉華十字架下的罪與罰　神能否赦免強暴犯

【不赦之罪／影評】「罪」可被赦免嗎？罪人可以得到寬恕嗎？這都是一個很宏大的問題，什麼才是赦免罪行呢？如何去赦免，誰人可以，這都是難以回答的問題。由林善和譚善揚合作執導，香港電影工作者總會「總會拍電影」計劃首季勝出作品之一，黃秋生和蘇玉華等合演的新作，透過故事的創作，寫下了對於罪行能否赦免和宗教的命題。《不赦之罪》探討人性善惡和宗教之間的矛盾，罪行可否被赦免？誰能夠寬恕別人的罪惡？讓觀眾對於電影主題的自我反思。



《不赦之罪》故事講述梁保羅是一位牧師，他的女兒思晴被強姦，後來自殺身亡，他和妻子一直過著沉痛的生活。數年後，強姦女兒的少年犯阿樂刑滿出獄，一次的機會下，加入了梁牧師的教會，他和阿樂的真正接觸。起初，梁牧師一直沒有把自己的身份跟阿樂說，他們二人的關係，因為信仰漸漸地拉近，偶然之下，阿樂才知道梁牧師是思晴的父親。阿樂對梁牧師起初失去了信任，不過，梁牧師和阿樂的關係漸漸拉近，梁牧師更相信信仰可以為阿樂帶來寬恕，罪行赦免過後，阿樂又能夠得到真正的寬恕嗎？梁牧師心裡的仇恨，又會否釋懷嗎？

《不赦之罪》故事講述梁保羅是一位牧師，他的女兒思晴被強姦，後來自殺身亡。（《不赦之罪》劇照）

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對於宗教有關題材的電影，很多時候也會拒諸門外，因為總會覺得這類題材的電影，難免會感受到對於宗教的主觀角度，身為觀眾，如何去投入於影片的空間裡，如何從創作者的角度理解，不同的觀點，帶來很多的思考空間，《不赦之罪》大概也是這類型的電影，一部以宗教題材的包裝，骨子裡其實道出了很多不同細節和命題。

林善與譚善揚過去有執導短片的經驗，林善曾參演李卓斌執導的《G殺》，與何爵天執導的《正義迴廊》，憑前作獲得最佳新演員提名，譚善揚則曾執導鮮浪潮短片作品《群鼠》。二人首次的合導，劇本由譚善揚負責，以宗教作為故事的包裝，隨著故事的發展，人物之間的關係，罪惡和寬恕，宗教與反宗教，彼此之間的關連與矛盾，成為了《不赦之罪》的主軸，為電影不只是著重於單一的主體，亦引來很多的思考空間。無疑，從這個故事的架構，確實是突顯出了兩位導演的野心，尤其是這個題材並不容易駕馭，觀眾未必易於接受和理解，譚善揚的劇本從人物和事件之間的關係，對於寬恕別人和赦免罪惡的定義。

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梁保羅與太太面對女兒思晴被強姦，思晴去世，阿樂出現，太太難以抽離陰霾，梁保羅卻身處於兩難之處 — 從當事人的父親角度，他心裡對阿樂充滿著仇恨，但是，在於一位牧師的身份，他應該去寬恕阿樂的罪行，讓他能夠重新投入於生活之中 — 在這個兩難的矛盾和衝突，他如何面對呢？應該接受現有的事實，還是要遵照牧師的身份履行，原諒阿樂的過去，接受現在的他？

問題便開始了，何謂「原諒」？何謂「寬恕」？這又是否單憑口說，就能夠對過去的仇恨寬大為懷？林善與譚善揚藉以這個故事的設定，定立了「傷痛」的前設，阿樂和思晴的過去，成為了今天梁牧師和阿樂之間的衝擊，梁牧師一直深信赦罪，但是，是由他來赦免嗎？他每次都會提到「神」的存在性，「神」會寬恕罪人的過錯嗎？這是一個很難回答的問題，兩位導演藉著這件事情的前設，對於這個問題的思考，或許也不一定會有肯定的答案，但是值得討論。

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《不赦之罪》影片的故事篇幅不長，劇本整體結構完整，兩位導演的表現恰好自如，從電影故事的創作，主題的選取，以及拍攝的方式，不難看到他們二人的野心，然而這份野心能夠突顯出兩位導演的創作和技巧，對於人性善惡和矛盾的探討，配以宗教的背景，劇本相對是複雜，人物的沉重壓抑，複雜的心境，透過影像的沉鬱，突顯出角色心內的反覆和矛盾，呈現強烈的氛圍和格調。

當看到電影有黃秋生和蘇玉華的參演，心裡已經覺得片中一定會有不少同場的火花演出，甚至是充滿緊湊的場面，確實，片中有不少他們二人的場口，令人看到強烈的劇情張力，其中一場他們二人在沒有任何對白的場口，看到二人的表情演出，雙目已經看著他們的情緒變化，層層遞進的演繹，不僅是二人的同場，甚至是他們各自的演出，也會看到他們淋離盡致的演出，目不暇給。首次擔正主演的歐鎮灝，他在片中的演出表現四平八穩，他的角色設定同樣複雜，加上他跟黃秋生有不少同場的演出，亦能夠發揮自如，表現穩固。陳書昕在片中演出的戲份相對不多，劇本對於思晴的描寫，未算十分深刻，大概是想透過她的父母和阿樂的視點角度，對思晴這位人物的了解，她在演出上恰好自然。

左起：歐鎮灝、蘇玉華、黃秋生。（資料圖片）

《不赦之罪》可以說是一部需要多點時間消化的電影，當中對於宗教、人性、善惡等不同的命題，需要花點時間的思考，譚善揚的劇本完整度頗高，配合他和林善的執導，不同場面的處理，營造整體的氣氛，以較短的篇幅刻畫，能夠讓觀眾可以走進電影的空間裡，從而去理解人物對於不同元素的思考。或許，觀影過後，對於「罪」應該由誰赦免，或是應否去原諒和寬恕別人的「罪」，應該是不會給予觀眾們答案，因為這才是我們需要思想的問題。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】