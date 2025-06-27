魷魚遊戲3結局｜決戰3大遊戲贏家竟是「他」奧斯卡影后驚喜現身

萬眾矚目的《魷魚遊戲第三季》（魷魚遊戲3）今（27）日下午3點在Netflix正式上架，本次一口氣釋出全數6集，這系列也終於正式迎來完結篇，台媒《TVBS新聞網》也整理出最後一季的「兩大爆點」，結尾居然出現世界級的金獎影星！



《魷魚遊戲》6月27日下午3點在Netflix正式上架（《魷魚遊戲3》劇照）

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《魷魚遊戲3》主要有捉迷藏、跳繩跟高柱上推人三大遊戲，經歷前面兩大關卡，最後由李政宰、任時完，以及任時完還在強褓中的嬰兒3名參賽者留下。李政宰、任時完兩人對峙，任時完搶到小孩後居然不顧是親生孩子，威脅李政宰要把孩子丟下高柱。

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然而在一番扭打之下兩人都差點摔落高柱，掛在柱緣的李政宰最後解決掉任時完，然而遊戲只能有一個生還者，最終李政宰決定犧牲自己從高柱跳下，讓嬰兒生還，似乎也呼應了最終回的標題「人性」，而顯露的似乎是人性本善。

任時完（左）跟李政宰戲中在高柱上對峙。（《魷魚遊戲3》劇照）

魏嘏雋最終未能抓到擔任遊戲經營者的李炳憲，然而李炳憲最終將小孩交付給魏嘏雋，也留下韓幣456億元的獎金給他。另一方面，李炳憲還去探望李政宰劇中的女兒，告知父親已死並轉交遺物。

驚人的是，雖然先前傳出第三季有里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）演出，未料最後出現的竟是金獎影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett），她在西方國家擔任跟孔劉一樣的角色，到處找人玩畫片、賞巴掌，李炳憲則在一旁車上觀察，這也正式擴大《魷魚遊戲》世界觀。

姬蒂白蘭芝驚喜現身。（《魷魚遊戲3》劇照）

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