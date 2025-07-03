魷魚遊戲3｜導演揭原版結局「成奇勳不會死」為下一代決意改劇本

Netflix韓劇《魷魚遊戲3》（魷魚遊戲第三季）日前上架，也是整個系列的完結篇，然而開播後韓國媒體就立刻發布評論，認為整部作品太過平淡、缺乏轉折，明顯不如收穫全球成功的第一季，李政宰飾演的男主角成奇勳更在這季做出許多匪夷所思的反應，近期導演黃東赫受訪時提及《魷魚遊戲3》的拍攝劇本，並表示：「成奇勳原本不會死。」



黃東赫接受美媒《Variety》訪問，提到一開始在策畫第二季、第三季的時候，原本構思讓成奇勳以某種方式活下來：「他可能會成為贏家，然後回去見他的女兒，但寫作到一半的時候，我環顧四周發生的事情，意識到這不該是故事的結局。」黃東赫認為這個結局是為了未來的世代：

「我認為更適合的故事，以及奇勳的旅程終點，就是他為了後代子孫而犧牲自己，所以我將嬰兒放進這個故事，改成奇勳犧牲自己的結局。」



近期導演黃東赫受訪時提及《魷魚遊戲3》的拍攝劇本，並表示：「成奇勳原本不會死。」（Getty Images）

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提到最後一幕讓奧斯卡影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）客串演出，他笑稱在劇本創作接近尾聲時，腦海裡浮現「應該要讓某個人再演這場戲」，黃東赫一開始就想找女性招募人員，而且雖然只有一句台詞，但要有一登場就主宰全場的魅力，「我與所有的製片人一直是姬蒂白蘭芝的粉絲，我們真的很想要找她演出，所以在開拍過程中向她遞出劇本」，黃東赫也非常興奮最後姬蒂白蘭芝願意演出。

黃東赫也非常興奮最後姬蒂白蘭芝願意演出。（《魷魚遊戲3》劇照）

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不過黃東赫也否認接下來會有大衛芬查（David Fincher）執導的《魷魚遊戲：美國版》，也否認這是鋪陳：

「完全不是，我只想要有一個震撼人心的結局，僅此而已，說實話我從未從Netflix那邊聽聞大衛芬查要執導《魷魚遊戲》，只是有聽過一些傳聞，但這已經是我最想要的結局了。」



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