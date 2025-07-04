魷魚遊戲3「姜霞」朴圭瑛就劇透道歉　被問Netflix違約金這樣回應

【魷魚遊戲3】南韓女星朴圭瑛在Netflix人氣韓劇《魷魚遊戲》第二季、第三季中飾演脫北者「姜霞」，早前曾因不慎上傳疑似劇透照引發爭議，近日她接受韓媒專訪時，正面回應「劇透風波」，表示「沒有任何藉口」，為此反省與自我檢討。



朴圭瑛早前曾因不慎上傳疑似劇透照引發爭議。（《魷魚遊戲》劇照）

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朴圭瑛早前在社群上分享身穿劇中粉紅制服的自拍照時卻未察覺照片中意外曝光另一名演員，讓外界紛紛猜測劇情走向。綜合韓媒《朝鮮日報》、《韓國經濟》報導，朴圭瑛談起當時風波，表示：

「當時真的很後悔，也立刻聯絡導演和李陣郁前輩道歉。導演提醒我以後絕不能再犯，前輩則很大方地表示沒關係，但我知道，這是我的錯。」



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針對外界關心是否違反Netflix合約、是否需支付違約金，朴圭瑛表示：「具體條款我不能透露，但當時平台和劇組主要是強調『以後千萬要小心』，並未提及違約金。」她再次強調：

「我深刻感受到作品與觀眾之間的信任有多珍貴，這段時間我真的很努力思考如何更有責任感地面對每一個角色。」



而日前製作發布會上，導演黃東赫曾就此事回應：「當然當下很驚訝，也有詢問她怎麼會這樣做」，但他也強調：

「人都會犯錯，我們選擇原諒，也希望大家當成一場小插曲來看待。」



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朴圭瑛在《魷魚遊戲》第三季中飾演為尋找女兒而成為遊戲中11號士兵的脫北者「姜霞」一角，與李陣郁飾演的246號參賽者「朴璟碩」（Kyungseok）有著特殊關聯。先前她未於發布會上就劇透爭議正式道歉，態度曾被質疑冷淡。如今她主動開口說明事件始末，為疏失道歉。

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