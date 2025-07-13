侏羅紀世界重生｜重現小說經典場景　35分鐘水戰致敬《大白鯊》

《侏羅紀公園》（Jurassic Park）系列第7部續作《侏羅紀世界：重生》（Jurassic World Rebirth）於7月1日在香港上映，22分鐘精彩幕後特輯日前曝光，揭露片中長達35分鐘的史詩級水上動作場景。這段堪稱系列巔峰的大戰場面，其實是在南歐島嶼馬爾他拍攝，結合實景與片場打造出緊張氛圍。



除了各種恐龍之外，戲中兩位型男索女祖拿芬拜利（Jonathan Bailey）與施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）亦是《侏羅紀世界：重生》一大賣點。（FB@JurassicWorld）

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導演Gareth Edwards坦言自己是史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）的鐵粉，反覆重看名導經典舊作，他形容這場海上大戰根本是《大白鯊》（Jaws）遇上《侏羅紀》，雖然開拍前所有人都勸他「千萬不要在海上拍戲，那會變惡夢」，但他仍堅持挑戰極限，多場高難度動作戲的幕後拍攝過程。

《侏羅紀世界：重生》祖拿芬拜利（Jonathan Bailey）已成新晉男神。（《侏羅紀世界：重生》劇照）

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本集亮相的新種恐龍同樣吸睛，海陸空三大巨獸齊聚，包括前作中的滄龍、棘龍與泰坦巨龍，在花絮中公開多項幕後創作巧思。其中一隻小型的鷹角龍更讓人驚喜，因為劇組竟打造出可「捧在手心」的機械恐龍偶，演員們不但能直接擁抱，還能互動。其臉部的眨眼、吃草等細節表情，甚至由專屬操偶師全程掌控，令人嘆為觀止。

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劇中還有一段是特別致敬《侏羅紀公園》小說的經典場景。編劇David Koepp透露：

「充氣筏和暴龍睡覺的橋段，其實出現在原著第一本小說裡。我第一次和史提芬史匹堡討論劇情時，他就說這一段一定要加進去！」



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