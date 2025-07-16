湯賀蘭提早踢爆《蜘蛛俠4》拍攝內幕　卡士曝光驚見怪奇物語女神

《蜘蛛俠4》（Spider-Man: Brand New Day）為湯賀蘭（Tom Holland）主演的個人第四部蜘蛛俠電影，本片將由《尚氣與十環幫傳奇》導演Destin Daniel Cretton執導，預計將於本月下旬於英國倫敦展開主題拍攝。



《蜘蛛俠4》預計將於本月下旬於英國倫敦展開主題拍攝。（截圖）

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湯賀蘭保證《蜘蛛俠4》會很精彩！

近期，湯賀蘭也在受訪時透露《蜘蛛俠4》將以「實地拍攝」和「老派電影製作手法」為主：

「上一部電影（指《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home》）因為疫情，我們在拍攝上真的受到很多限制……但這次我們會真正回歸老派電影製作，實地取景拍攝。」

「我們會在格拉斯哥的街頭拍攝一場大型動作場面，整體會讓人耳目一新，粉絲們看到我們這次的製作內容，肯定會興奮不已。」



根據《蜘蛛俠4》的故事情節尚處於保密狀態。有消息稱本片會走向更貼地的「街頭英雄」路線，也有消息稱團隊想要複製《不戰無歸》的成功而繼續走「多重宇宙」路線。

《蜘蛛俠4》卡士驚見憑《怪奇物語》人氣急升的Sadie Sink。（ig@sadiesink_）

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截至目前為止，《蜘蛛俠4》的所有卡士包含：

蜘蛛俠－湯賀蘭（Tom Holland）飾演

Michelle "MJ" Jones Watson－Zendaya飾演

Ned Leeds－Jacob Batalon飾演

制裁者－Jon Bernthal飾演

尚未確定角色－Liza Colón-Zayas飾演

尚未確定角色－《怪奇物語》Sadie Sink飾演



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以下三位尚未得到官方確認

蠍子人－Michael Mando飾演

J. Jonah Jameson－J.K. Simmons飾演

變形俠醫－麥克雷法路（Mark Ruffalo）飾演



《蜘蛛俠4》預計將於2026年7月31日在美國上映。

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