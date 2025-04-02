蜘蛛俠4｜一口氣宣佈兩套蜘蛛俠新戲　傳「她」飾演新版Mary Jane

【蜘蛛俠4】「蜘蛛俠」正式回歸，湯賀蘭（Tom Holland）主演《蜘蛛俠》系列電影第4部的英文片名終於正式定名《Spider-Man: Brand New Day》，發行該片的台灣索尼影業則暫譯為《蜘蛛人：重生日》，表明在《強勢回歸》（Homecoming）、《決戰千里》（Far From Home）、《不戰無歸》（No Way Home）之後，蜘蛛俠即將重新開始，迎接全新的自己對抗更多強敵。



第4部的英文片名終於正式定名《Spider-Man: Brand New Day》。（截圖）

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昨日舉辦的CinemaCon電影博覽會上，索尼影業一口氣公布兩部「蜘蛛俠」最新消息，不過湯賀蘭因為正在拍片無法到場，他只能透過影片向在場粉絲打招呼，「很抱歉我無法親自到場，因為我正在地球的另一端拍攝電影，我知道《不戰無歸》的結局給大家留下了一個巨大的懸念，所以《Spider-Man: Brand New Day》將是一個全新的開始，它正是如此，我只能透露這麼多。」湯賀蘭也自嘲這次絕不會劇透，湯賀蘭以「劇透王」聞名，目前《Spider-Man: Brand New Day》的劇情仍保密到家，只宣布將於2026年7月31日在北美上映。

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《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）導演Destin Daniel Cretton也接任前三集的Jon Watts成為新任導演，Cretton則表示：

「我正在和世界上最傑出的藝術家團隊，一起探索這個精彩角色的下一個階段。我們每天都在瘋狂討論蜘蛛裝、擺盪動作，以及如何打造一場前所未見的精彩冒險和情感故事。」



至於彼得帕克女友「MJ 」的千黛亞（Zendaya ）、飾演「Ned」的Jacob Batalon都將回歸演出，《怪奇物語》（Stranger Things）女星Sadie Sink近期也加入演員陣容，雖然角色尚未公開，但有傳言她可能會飾演「變種特攻」（X-Men）的Jean Grey，亦有傳聞指出Sadie Sink會飾演「蜘蛛俠」彼得帕克的正牌女友「Mary Jane」。除此之外沒有額外傳聞，至於前兩代「蜘蛛俠」杜比麥奎爾（Tobey Maguire）、安德魯嘉菲（Andrew Garfield）是否依照前一集而再度加入，目前仍未知，也不知會不會有其他「復仇者聯盟」加入。

Sadie Sink近期也加入演員陣容。（IG@sadiesink_）

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除此之外，《蜘蛛宇宙》第3部《蜘蛛俠：超越蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Beyond the Spider-Verse）原定去年上映，受到罷工及各種因素影響往後移檔，昨正式定檔於2027年6月4日在北美上映。

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