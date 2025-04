蜘蛛俠4｜一口氣宣佈兩套蜘蛛俠新戲　傳「她」飾演新版Mary Jane

【蜘蛛俠4】「蜘蛛俠」正式回歸,湯賀蘭(Tom Holland)主演《蜘蛛俠》系列電影第4部的英文片名終於正式定名《Spider-Man: Brand New Day》,發行該片的台灣索尼影業則暫譯為《蜘蛛人:重生日》,表明在《強勢回歸》(Homecoming)、《決戰千里》(Far From Home)、《不戰無歸》(No Way Home)之後,蜘蛛俠即將重新開始,迎接全新的自己對抗更多強敵。



第4部的英文片名終於正式定名《Spider-Man: Brand New Day》。(截圖)

昨日舉辦的CinemaCon電影博覽會上,索尼影業一口氣公布兩部「蜘蛛俠」最新消息,不過湯賀蘭因為正在拍片無法到場,他只能透過影片向在場粉絲打招呼,「很抱歉我無法親自到場,因為我正在地球的另一端拍攝電影,我知道《不戰無歸》的結局給大家留下了一個巨大的懸念,所以《Spider-Man: Brand New Day》將是一個全新的開始,它正是如此,我只能透露這麼多。」湯賀蘭也自嘲這次絕不會劇透,湯賀蘭以「劇透王」聞名,目前《Spider-Man: Brand New Day》的劇情仍保密到家,只宣布將於2026年7月31日在北美上映。

《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)導演Destin Daniel Cretton也接任前三集的Jon Watts成為新任導演,Cretton則表示:

「我正在和世界上最傑出的藝術家團隊,一起探索這個精彩角色的下一個階段。我們每天都在瘋狂討論蜘蛛裝、擺盪動作,以及如何打造一場前所未見的精彩冒險和情感故事。」



至於彼得帕克女友「MJ 」的千黛亞(Zendaya )、飾演「Ned」的Jacob Batalon都將回歸演出,《怪奇物語》(Stranger Things)女星Sadie Sink近期也加入演員陣容,雖然角色尚未公開,但有傳言她可能會飾演「變種特攻」(X-Men)的Jean Grey,亦有傳聞指出Sadie Sink會飾演「蜘蛛俠」彼得帕克的正牌女友「Mary Jane」。除此之外沒有額外傳聞,至於前兩代「蜘蛛俠」杜比麥奎爾(Tobey Maguire)、安德魯嘉菲(Andrew Garfield)是否依照前一集而再度加入,目前仍未知,也不知會不會有其他「復仇者聯盟」加入。

Sadie Sink近期也加入演員陣容。(IG@sadiesink_)

除此之外,《蜘蛛宇宙》第3部《蜘蛛俠:超越蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Beyond the Spider-Verse)原定去年上映,受到罷工及各種因素影響往後移檔,昨正式定檔於2027年6月4日在北美上映。

延伸閱讀:

