全知讀者視角滅世預言｜李敏鎬為戲吊威也兩年　關節不適仍頂硬上

李敏鎬暌違10年重返大銀幕，在《全知讀者視角：滅世預言》詮釋小說世界的救世主，片中他殺怪、高難度動作駕輕就熟。他坦言為了電影吊了1年威也，導致關節很不適。他說：「如果加上前一部作品，總共累積約2年經驗，現在已覺得很輕鬆。」



《全知讀者視角：滅世預言》劇情描述安孝燮飾演的平凡上班族金獨子，在網路追了10年連載小說，當他在地鐵車廂讀完小說最終章時，小說中的煉獄竟變成現實，他要打怪物和解鎖任務，找到李敏鎬飾演的小說英雄劉眾赫，而安孝燮則是唯一知道結局的關鍵人物。

李敏鎬暌違10年重返大銀幕，在《全知讀者視角：滅世預言》詮釋小說世界的救世主。（《全知讀者視角：滅世預言》劇照）

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李敏鎬、安孝燮、蔡秀彬、申承浩、NANA在片中組隊殺怪、闖關，李敏鎬更將吊威也當飯食，安孝燮就花比較多時間適應，他說：「我的戲份要吊威也的部份比較少，上場時狀態確實不太自然。」電影中有大量特效CG，演出時其實都是在綠幕前靠想像，以韓劇《現在撥打的電話》大受歡迎的蔡秀彬說：

「我的動作戲經驗很少，演出時不僅是力道，還要靠想像力，這部份是非常大的挑戰。」



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NANA是女團出身擁有109厘米逆天長腿，還曾被選為全球最美臉蛋，她在《全知讀者視角：滅世預言》化身打女，依舊美出新高度。她謙虛說：「我在演戲時不會在意自己是否好看，大家看到的就是我最真實的模樣。」一旁的申承浩立刻說：「她天生就美！」李敏鎬也接話：「她不需要努力。」不過NANA為了動作戲可是隨時備戰，為了柔軟度每天都運動。

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李敏鎬則說：「我不會為了讓自己看起來更帥，刻意去做什麼，想要自然地展現原有的我。」這次演出英雄劉眾赫，他更是下足苦功：「思考角色的感情和生活背景，要改變走路方式、說話速度等。」電影中有許多「犧牲」的橋段，李敏鎬分享：「如果真的遇到世界末日，我願意犧牲性命或錢。」他認真思考又說：「當然真的發生時我也不知道是否真的做得到。」

電影《全知讀者視角：滅世預言》7月31日在香港上映。

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