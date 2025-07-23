大S離世「他」狂罵這個人畜生沒家教　事隔數月澄清：是愛惜他們

大S今年2月驟逝，吳宗憲在5月直播時，狂罵「這個人」沒家教，還去洗腦大小S身邊的人，因為片段剪接，讓小S身邊的人誤以為吳宗憲在罵大小S沒家教，記者致電吳宗憲，他嘆：「我一直罵的人，都是黃子佼，S家發生這麼大的事，我怎麼可能去罵她們？」



大S走後小S無法工作，向《小姐不熙娣》告假半年，製作單位找來吳姍儒代班，近來節目已向金鐘報名，同時送了小S和吳姍儒的名字，根據「鏡週刊」報導，說小S其實不開心，原因還包括5月時吳宗憲在直播曾罵過S家，兩邊因此生嫌隙。

大S走後小S無法工作，向《小姐不熙娣》告假半年。（小S微博圖片）

但5月吳宗憲直播時，那段只有片段的影片檔就已傳到娛樂圈，記者求證吳宗憲才得知影片有前後文，他說：

「我罵畜生、罵沒家教，都是指黃子佼，徐家發生這麼大的事，我怎麼可能去罵他們，我是愛惜他們的。」



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然後吳宗憲就率性又罵了黃子佼半小時，其實黃子佼爆發#MeToo事件以來，吳宗憲沒少罵過他，走到哪只要媒體一問黃子佼，他就像吃了炸藥狂罵，卻從未聽說過他在罵大小S，如果真的恨S家，他也不會讓吳姍儒臨危受命去接下小S節目工作。

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吳宗憲說：

「我跟大小S一起主持節目10年，沒有私交，是因為小S當時就跟黃子佼在一起了，黃子佼在她們姐妹中一直說我壞話，洗腦她們，除了阿雅沒有被洗腦，其他人都不太跟我說話，這些問題都出在黃子佼這個人。」



而如今，《小姐不熙娣》要報名金鐘，提吳姍儒、小S和派翠克一起掛名，傳小S不開心，但製作人B2表示，一起報名，是經過小S同意的結果。

吳宗憲和小S其實沒私交，但也無恩怨。（聯合報授權使用／資料圖片）

吳宗憲和小S其實沒私交，但也無恩怨。（聯合報授權使用／資料圖片）

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