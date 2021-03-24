【哈利波特】「榮恩」談回巢可能性　表明僅為一個情況回歸

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-24 13:00

在《哈利波特》（Harry Potter）系列中飾演「榮恩」的路拔格連（Rupert Grint）近日接受美國雜誌《Esquire》訪問時，除了再度談到初為人父的感受外，還談到JK Rowling與《哈利波特》等話題。

「榮恩」路拔格連近日談到回巢《哈利波特》的可能性。（《哈利波特》劇照）

今年是《哈利波特》系列上映20周年，年初外國傳媒《The Hollywood Reporter》即爆出驚人消息，指華納兄弟跟HBO Max合作，開發全新《哈利波特》劇集。然而當時兩間公司即時否認有關說法，並聯合發表聲明，指出「目前沒有任何製作《哈利波特》系列的計畫」。

《哈利波特》系列電影棒紅了多位童星。（《哈利波特》劇照）

雖然有關當局一直否認有關說法，但《The Hollywood Reporter》在本月初引述華納媒體（WarnerMedia）主席Jason Kilar出席Morgan Stanley的科技、傳媒及電訊會議時的消息，稱有興趣延續「哈利波特」的魔法世界。雖然如此，但之後一直再沒有新消息出現，目前僅有傳言指出，《哈利波特》劇集的故事將改編舞台劇《哈利波特－被詛咒的孩子》（Harry Potter and the Cursed Child）。

有指《哈利波特》劇集的故事將改編舞台劇《哈利波特－被詛咒的孩子》（《哈利波特》劇照）

近日《Esquire》問到路拔格連回巢飾演「榮恩」的可能性：「我認為現在回巢是…我真的沒法想像。」唯他之後續補充指不會抹殺任何機會：「我的意思是，永不說不。」他還提供了他回巢的唯一情況：「只要其他人都有這樣的想法……但是……還是就這樣吧。」似乎欲言又止但立場都頗明顯，相信華納兄弟應該聽到「榮恩」的回覆了。