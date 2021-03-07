【哈利波特】華納主席放風稱將延續魔法熱潮　傳取代《怪獸》系列

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-07 14:45

由丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、路拔格連（Rupert Grint）、愛瑪屈臣（Emma Watson）及湯姆費頓（Tom Felton）等主演的《哈利波特》（Harry Potter）雖然完結多年，但仍然深受粉絲愛戴。早前有外媒率先報道，指華納兄弟有意開發《哈利波特》劇集，消息瞬間讓粉絲陷入一遍瘋狂。近日華納媒體（WarnerMedia）主席再度向傳媒放風，表示有意延續這股魔法熱潮。

早前華納媒體主席Jason Kila再度向傳媒放風，指有意延續這股魔法熱潮。（《哈利波特》劇照）

美國雜誌《The Hollywood Reporter》引述早前華納媒體主席Jason Kilar出席「大摩」（Morgan Stanley）的科技、傳媒及電訊會議時，再度談到延續「哈利波特」魔法世界的雄心。他稱：「有一樣東西叫哈利波特，這是最受愛戴的系列。我們非常榮幸可以與JK Rowling合作，我認為我們的合作充滿樂歡樂及潛能。

目前看來華納兄弟有意重新開發《哈利波特》的可能。（《哈利波特》劇照）

雖然之後Jason Kilar沒有詳細交代如何延續這股魔法熱潮，然而從目前來看，即代表在2011年上映的《哈利波特－死神的聖物2》（Harry Potter and the Deathly Hallows-Part 2）並不會是最後一部《哈利波特》系列作品。而在這會議前，曾有傳華納兄弟有意把舞台劇《哈利波特－被詛咒的孩子》（Harry Potter and the Cursed Child）改編成電影。

目前有指華納兄弟計劃重召丹尼爾烈格夫、路拔格連及愛瑪屈臣，但湯姆費頓的名字暫時未有出現。（《哈利波特》劇照）

這部作品發生在《哈利波特－死神的聖物2》19年後，講述哈利波特帶著兒子Albus Severus Potter乘搭特快列車前往霍格華茲魔法學校。及後英國傳媒《Small Screen》引述知情人士消息稱，指華納兄弟確實有意開拍把舞台劇改編成電影：「華納籌備電影版《哈利波特－被詛咒的孩子》，而且希望原班人馬回歸，丹尼爾烈格夫、路拔格連、愛瑪屈臣。」

據該報道續指出：「目前愛瑪屈臣是最難說服。由於該舞台劇大受歡迎，華納視這部作品有很大潛力，並最終取代華納兄弟一直想在第三集就完結的《怪獸與牠們的產地3》。」

有指要說服英國女星愛瑪屈臣（左）回歸《哈利波特》妙麗一角是非常困難。（《哈利波特》劇照）

除此之外，《The Hollywood Reporter》更加指出，除了電影外，華納兄弟將籌備《哈利波特》劇集，並在HBO Max獨家上架，然而劇集的演員及製作名單至今沒有任何消息。唯《The Hollywood Reporter》指出，HBO Max的高層已經「與多名潛在的編劇進行多次對話，探討如何把這深受愛戴的電影帶到電視」。