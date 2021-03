【哈利波特】華納主席放風稱將延續魔法熱潮　傳取代《怪獸》系列

撰文: 王誦賢 最後更新日期: 2021-03-07 14:45

由丹尼爾烈格夫(Daniel Radcliffe)、路拔格連(Rupert Grint)、愛瑪屈臣(Emma Watson)及湯姆費頓(Tom Felton)等主演的《哈利波特》(Harry Potter)雖然完結多年,但仍然深受粉絲愛戴。早前有外媒率先報道,指華納兄弟有意開發《哈利波特》劇集,消息瞬間讓粉絲陷入一遍瘋狂。近日華納媒體(WarnerMedia)主席再度向傳媒放風,表示有意延續這股魔法熱潮。

早前華納媒體主席Jason Kila再度向傳媒放風,指有意延續這股魔法熱潮。(《哈利波特》劇照)

美國雜誌《The Hollywood Reporter》引述早前華納媒體主席Jason Kilar出席「大摩」(Morgan Stanley)的科技、傳媒及電訊會議時,再度談到延續「哈利波特」魔法世界的雄心。他稱:「有一樣東西叫哈利波特,這是最受愛戴的系列。我們非常榮幸可以與JK Rowling合作,我認為我們的合作充滿樂歡樂及潛能。

目前看來華納兄弟有意重新開發《哈利波特》的可能。(《哈利波特》劇照)

雖然之後Jason Kilar沒有詳細交代如何延續這股魔法熱潮,然而從目前來看,即代表在2011年上映的《哈利波特-死神的聖物2》(Harry Potter and the Deathly Hallows-Part 2)並不會是最後一部《哈利波特》系列作品。而在這會議前,曾有傳華納兄弟有意把舞台劇《哈利波特-被詛咒的孩子》(Harry Potter and the Cursed Child)改編成電影。

目前有指華納兄弟計劃重召丹尼爾烈格夫、路拔格連及愛瑪屈臣,但湯姆費頓的名字暫時未有出現。(《哈利波特》劇照)

這部作品發生在《哈利波特-死神的聖物2》19年後,講述哈利波特帶著兒子Albus Severus Potter乘搭特快列車前往霍格華茲魔法學校。及後英國傳媒《Small Screen》引述知情人士消息稱,指華納兄弟確實有意開拍把舞台劇改編成電影:「華納籌備電影版《哈利波特-被詛咒的孩子》,而且希望原班人馬回歸,丹尼爾烈格夫、路拔格連、愛瑪屈臣。」

據該報道續指出:「目前愛瑪屈臣是最難說服。由於該舞台劇大受歡迎,華納視這部作品有很大潛力,並最終取代華納兄弟一直想在第三集就完結的《怪獸與牠們的產地3》。」

有指要說服英國女星愛瑪屈臣(左)回歸《哈利波特》妙麗一角是非常困難。(《哈利波特》劇照)

除此之外,《The Hollywood Reporter》更加指出,除了電影外,華納兄弟將籌備《哈利波特》劇集,並在HBO Max獨家上架,然而劇集的演員及製作名單至今沒有任何消息。唯《The Hollywood Reporter》指出,HBO Max的高層已經「與多名潛在的編劇進行多次對話,探討如何把這深受愛戴的電影帶到電視」。