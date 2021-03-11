【哈利波特】「張秋」梁佩詩自爆曾遭網上欺凌︰公關叫我當冇睇過

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-03-11 19:45

在《哈利波特》（Harry Potter）電影中飾演哈利波特初戀女友「張秋」的女星梁佩詩，因為於戲中奪走哈利的初吻而被粉絲惡意攻擊，近日她在網絡廣播中提到，當年有「黑粉」專門開設網站來攻擊她，當中涉及大量種族歧視言論，雖然當時飽受困擾，但梁佩詩指公關人員竟然只叫她當冇睇過！

當年呢一吻令梁佩詩惹上大量「黑粉」，在網上受到大量攻擊。（電影截圖）

當年梁佩詩從3000人中脫穎而出，奪得「張秋」一角，由《哈利波特：火盃的考驗》（Harry Potter and the Goblet of Fire），演到最後一集《哈利波特－死神的聖物2》（Harry Potter and the Deathly Hallows–Part 2），並於《哈利波特—鳳凰會的密令》（Harry Potter and the Order of the Phoenix）中奪走哈利波特的初吻。

梁佩詩指當年因為年紀少，不懂如何面對抨擊，公關人員又只叫她當冇件事。（劇照）

重溫張秋演出

父母均為香港人的她，遭受大量《哈利波特》粉絲攻擊，不單批評她不適合演張秋，更針對種族來人身攻擊，令她相當不快：「我只是一個16歲的少女，會介意別人怎麼想，當然受到很多壓力，我Google自己，閱讀所有評論，裡面有好多種族歧視的衰人」，她指出有人特意創立網站來抹黑她：「入面有粒掣，按下去就代表不同意選角，真的好恐怖。」

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梁佩詩表示當時沒有接受過任何面對媒體的訓練，而公關人員的指示是，假若有媒體問到相關事情，她就答看不到、不存在：「我點點頭，雖然我雙眼看得很清楚，但我要說一切都很好，『我真係好X開心呀』，但事實並非這樣。」