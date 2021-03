【哈利波特】「張秋」梁佩詩自爆曾遭網上欺凌︰公關叫我當冇睇過

撰文: 陳穎思 最後更新日期: 2021-03-11 19:45

在《哈利波特》(Harry Potter)電影中飾演哈利波特初戀女友「張秋」的女星梁佩詩,因為於戲中奪走哈利的初吻而被粉絲惡意攻擊,近日她在網絡廣播中提到,當年有「黑粉」專門開設網站來攻擊她,當中涉及大量種族歧視言論,雖然當時飽受困擾,但梁佩詩指公關人員竟然只叫她當冇睇過!

當年呢一吻令梁佩詩惹上大量「黑粉」,在網上受到大量攻擊。(電影截圖)

當年梁佩詩從3000人中脫穎而出,奪得「張秋」一角,由《哈利波特:火盃的考驗》(Harry Potter and the Goblet of Fire),演到最後一集《哈利波特-死神的聖物2》(Harry Potter and the Deathly Hallows–Part 2),並於《哈利波特—鳳凰會的密令》(Harry Potter and the Order of the Phoenix)中奪走哈利波特的初吻。

梁佩詩指當年因為年紀少,不懂如何面對抨擊,公關人員又只叫她當冇件事。(劇照)

父母均為香港人的她,遭受大量《哈利波特》粉絲攻擊,不單批評她不適合演張秋,更針對種族來人身攻擊,令她相當不快:「我只是一個16歲的少女,會介意別人怎麼想,當然受到很多壓力,我Google自己,閱讀所有評論,裡面有好多種族歧視的衰人」,她指出有人特意創立網站來抹黑她:「入面有粒掣,按下去就代表不同意選角,真的好恐怖。」

梁佩詩表示當時沒有接受過任何面對媒體的訓練,而公關人員的指示是,假若有媒體問到相關事情,她就答看不到、不存在:「我點點頭,雖然我雙眼看得很清楚,但我要說一切都很好,『我真係好X開心呀』,但事實並非這樣。」