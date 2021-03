【哈利波特】路拔格連對第四集髮型極尷尬　連愛瑪屈臣都曾不滿？

撰文: 王誦賢 最後更新日期: 2021-03-14 16:15

由丹尼爾烈格夫(Daniel Radcliffe)、路拔格連(Rupert Grint)及愛瑪屈臣(Emma Watson)等主演的《哈利波特》(Harry Potter)系列電影至今仍風靡全球,昔日在戲中的童星都長大成人,部份更已經成家立室。剛為人父,在系列中飾演「榮恩」的路拔格連近日接受美國演員Dax Shepard訪問,而兩人的話題總是離不開《哈利波特》。

路拔格連在戲中飾演榮恩。(《哈利波特-火盃的考驗》劇照)

《哈利波特》系列電影首部曲《哈利波特:神秘的魔法石》(Harry Potter and the Sorcerer's Stone)在20年前上映,直到最後一部曲《哈利波特-死神的聖物2》(Harry Potter and the Deathly Hallows-Part 2)在2011年上映,陪伴影迷近十年的魔法旅程落幕。除了票房成績亮麗外,還捧紅了多位童星。即使《哈利波特》系列電影已經多年,但其熱潮仍從沒減退。

「榮恩」路拔格連稱,他在第四集時的髮型是他最大的遺憾。(《哈利波特-火盃的考驗》劇照)

近日「榮恩」路拔格連接受美國演員Dax Shepard的訪問,談及他拍攝《哈利波特》系列以來,做過最後悔的事情。原來除了路拔格連外,飾演妙麗的愛瑪屈臣都曾為此而後悔,究竟是甚麼事呢?

據路拔格連表示,這件讓他後悔的事發生在《哈利波特-火盃的考驗》(Harry Potter and the Goblet of Fire),他直言絕對不想重看這一集:「我對部份演出感到尷尬,我在第四集時的髮型是我最大的遺憾。及肩髮型。我認為每個人都有過這長髮型的階段。他們很喜歡,有點像巫師。我們在鏡頭前成長,大家都看到我們(成長),這是非常難為情。

路拔格連指他的長髮型非常尷尬。(《哈利波特-火盃的考驗》劇照)

+ 4 + 4 + 4

然而原來除了路拔格連對角色造型感到為難外,當年「妙麗」愛瑪屈臣都大呻頭髮造型非常難看。愛瑪屈臣在2015年接受《Vogue Italia》訪問時表示,她並不喜歡她在《哈利波特》首集的造型:「當我看到第一集的劇照時,我立刻想到我的頭髮有多醜。」或者當年他們年紀少,對於角色造型不能有太多意見。