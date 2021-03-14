【哈利波特】路拔格連對第四集髮型極尷尬　連愛瑪屈臣都曾不滿？

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-14 16:15

由丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、路拔格連（Rupert Grint）及愛瑪屈臣（Emma Watson）等主演的《哈利波特》（Harry Potter）系列電影至今仍風靡全球，昔日在戲中的童星都長大成人，部份更已經成家立室。剛為人父，在系列中飾演「榮恩」的路拔格連近日接受美國演員Dax Shepard訪問，而兩人的話題總是離不開《哈利波特》。

路拔格連在戲中飾演榮恩。（《哈利波特－火盃的考驗》劇照）

《哈利波特》系列電影首部曲《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Sorcerer's Stone）在20年前上映，直到最後一部曲《哈利波特－死神的聖物2》（Harry Potter and the Deathly Hallows-Part 2）在2011年上映，陪伴影迷近十年的魔法旅程落幕。除了票房成績亮麗外，還捧紅了多位童星。即使《哈利波特》系列電影已經多年，但其熱潮仍從沒減退。

「榮恩」路拔格連稱，他在第四集時的髮型是他最大的遺憾。（《哈利波特－火盃的考驗》劇照）

近日「榮恩」路拔格連接受美國演員Dax Shepard的訪問，談及他拍攝《哈利波特》系列以來，做過最後悔的事情。原來除了路拔格連外，飾演妙麗的愛瑪屈臣都曾為此而後悔，究竟是甚麼事呢？

據路拔格連表示，這件讓他後悔的事發生在《哈利波特－火盃的考驗》（Harry Potter and the Goblet of Fire），他直言絕對不想重看這一集：「我對部份演出感到尷尬，我在第四集時的髮型是我最大的遺憾。及肩髮型。我認為每個人都有過這長髮型的階段。他們很喜歡，有點像巫師。我們在鏡頭前成長，大家都看到我們（成長），這是非常難為情。

路拔格連指他的長髮型非常尷尬。（《哈利波特－火盃的考驗》劇照）

+ 4 + 4 + 4

然而原來除了路拔格連對角色造型感到為難外，當年「妙麗」愛瑪屈臣都大呻頭髮造型非常難看。愛瑪屈臣在2015年接受《Vogue Italia》訪問時表示，她並不喜歡她在《哈利波特》首集的造型：「當我看到第一集的劇照時，我立刻想到我的頭髮有多醜。」或者當年他們年紀少，對於角色造型不能有太多意見。