正義聯盟｜華納14年前已有開拍人選　被路蘭《蝙蝠俠》打亂陣腳？

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-24 09:00

《薩克薛達之正義聯盟》（Zack Snyder's Justice League）近期成為熱話，然而相信未必所有DC影迷都知道，其實華納兄弟早在14年前已經籌備《正義聯盟》，但萬事俱備，臨門一腳竟被華納兄弟取消，最終DC粉絲要等到2017年才見到《正義聯盟》面世。

《薩克薛達之正義聯盟》近期成為網絡熱話。（《薩克薛達之正義聯盟》劇照）

綜合外媒報道，華納兄弟在2007年10月宣布將《正義聯盟》電影化，並找來澳洲著名導演佐治米勒（George Miller）執導。畢業於新南威爾斯大學醫學系的佐治米勒，因為在大學的最後一年，即1971年與弟弟Chris Miller拍攝了一分鐘的短片《St. Vincent's Revue Film而獲得他首個獎項。同年他參加了墨爾本大學的電影工作坊，認識了Byron Kennedy，兩人創立了Kennedy Miller Productions。

最終華納兄弟在2017年推出了《正義聯盟》，並在2021年重新推出了導演版。（《薩克薛達之正義聯盟》劇照）

可惜的是Byron Kennedy在1983年離世，佐治米勒獨立經營Kennedy Miller Productions。他與Byron Kennedy兩人創造了《霹靂神探怒掃飛車黨》（Mad Max）及《開路先鋒》（Mad Max 2）。

直到2009年，佐治米勒為了答謝監製Doug Mitchell的貢獻，電影公司才改名為Kennedy Miller Mitchell。兩人的著名作品包括《寶貝小豬嘜》（Babe）、《踢躂小企鵝》及榮獲奧斯卡6大獎項的《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max: Fury Road）。原本首部《正義聯盟》真人版電影《Justice League: Mortal》原定都是由兩人製作，可惜當時遇上美國編劇協會大罷工、及成本過高等因素，計畫遭華納兄弟煞停。

佐治米勒（右2）原本有機會執導首部《正義聯盟》真人版電影《Justice League: Mortal》。（Getty Images）

雖然基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）在2005年為華納兄弟拍攝了「蝙蝠俠三部曲」（The Dark Knight Trilogy）的首部曲《蝙蝠俠—俠影之謎》（Batman Begins），但當年華納兄弟仍有意推出首部《正義聯盟》真人版電影《Justice League: Mortal》，而且當時蝙蝠俠的選角竟另有其人。

當時基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的「蝙蝠俠三部曲」成功，更加讓華納兄弟全面棄置《Justice League: Mortal》。（《蝙蝠俠—黑夜之神》劇照）

其實在2017年，當年有份獲邀參成為戲中反派Maxwell Lord的Jay Baruchel，在Podcast節目「Happy Sad Confused」上公開了部分劇情。看來超人黑化可能是DC超級英雄電影不能觸碰的底線：「其中有一場戲講述Maxwell Lord把超人洗腦，並變成自己的武器。而在過程中，我身體多處流血，皆因洗超人腦需要大量時間。然後超人的眼睛變紅，並與神奇女俠有一場激烈的戰鬥，他還把神奇女俠的手腕扭斷。」

據Jay Baruchel稱，當時華納兄弟預算約2.2億美元，但成本上升至3億美元。（網上圖片）

相信不少DC粉絲對此感到非常可惜，然而其實當時華納兄弟已經完成選角，而演員都拍了造型照。正當導演、演員、劇本、及其他幕後製作人員準備就緒之際，華納兄弟最後卻取消了這計畫。點擊下圖即睇11位主要角色！！！