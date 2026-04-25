米高積遜影評｜親侄仔神還原舞台　劇情「只看到巨星看不到人性」

《米高積遜》（Michael）（PG） 娛樂性★★★☆／藝術性★☆



故事簡介

講述一代流行天王Michael Jackson（Jaafar Jackson賈法積遜飾）從60年代還不到10歲時就與兄弟組成Jackson Five樂隊，到跨越70和80年代的早期單飛生涯與家庭關係。英語對白，附中英文字幕。

《米高積遜》講述一代流行天王Michael Jackson（Jaafar Jackson飾）從60年代跨越70和80年代的早期單飛生涯與家庭關係。（《米高積遜》美版海報）

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鍾雁齡：是致敬而非自傳作品

每次看完關於音樂人的自傳式電影，最後我都會以這個想象作為最後註腳：如果流行樂終極天王Michael Jackson（米高積遜，簡稱MJ）的故事拍成自傳式電影，會是怎樣？

期待又怕受傷害。我覺得這幾乎是一個不可能的任務。除了要找到和MJ樣貌肢體舞蹈唱腔各方面神似，能呈現他天花板舞台魅力的演員，更難處理的是他1993年後被控猥褻兒童罪那段反反覆覆的黑暗期，還有他長期活在嚴父身心暴力陰影下的童年。戲裏戲外的戲劇性，不好掌控。MJ的天王巨星地位有多高，他的人生悲劇悽慘度就有多大。

電影片段式呈現MJ年輕時和早期出道共13首歌曲片段，還是很有娛樂性，也帶出回憶殺。片中的MJ由他的親侄兒Jaafar演繹，看出他已盡力還原叔叔無懈可擊的經典舞步，並嘗試用演技展現天王的才華和令人不捨的脆弱。我給侄兒打七分。

MJ私底下一向行事飄忽無可捉摸，這也讓外界更難精準拿捏天王複雜的心思，以及成長背景對他造成的創傷及影響。事實證明確實如此。電影劇本因要回避法律約束地雷，將猥褻訴訟那段完全抹掉重寫，讓戛然而止的結尾顯得虎頭蛇尾。還有親妹妹Janet Jackson（珍納積遜）完全消失，一樣讓人覺得刺眼。

這部影片，說是致敬之作，我可以接受，歸類為自傳式電影，則不過關。

陳秋雁：只看到巨星看不到人性

毫無懸念，MJ非常傳奇，他的音樂與表演開宗立派。電影重現他1982年的經典《Beat It》和《Thriller》，兩首歌曲已經44歲，聽起來依然前衛，顯然沒被時間與時代打敗。

扮演MJ的Jaafar操兵苦練兩年，重現MJ舞台上的酷、颯、帥，惟妙惟肖。大銀幕上的MJ由血親詮釋，也提高電影的情緒價值。

看片時不禁唏噓，MJ的一生到底哪裏出了錯？看完腦子裏充滿懸念。為什麼MJ在自己的電影裏那麼沒有存在感？為什麼浪費了這個題材？

電影焦點放在MJ的童年和事業起步的早年，算是他人生中較單純的時期。沒有人百分百單純不復雜，更別說一生傳奇的MJ，但劇本對於他的描摹顯得扁平沒弧度。故事雖然着墨他與父親的緊張關係，但敘事流於表面。

眾所周知，MJ是超級流行天王「King of Pop」，難以捉摸，飽受爭議。電影淺嘗輒止，對於他傳奇色彩上的污點僅僅蜻蜓點水一般暗示就再無下文，暴露了人物塑造與敘事結構的弊病，也顯得歌功頌德。

我不是MJ鐵粉但絕對是歌迷，對他有情意結，1993年第一次聽他的《Dangerous》專輯被圈粉，2009年已是娛樂記者並報道他的死訊。MJ神秘莫測，一部電影容不下他的傳奇人生。但這部音樂傳記電影只滿足了音樂部分，沒有突破傳記電影過度簡化與粉飾的弊病。我想看的是MJ，不是巨星。

蔡欣盈：熱血看完理性扣分

觀影時，看着演唱會畫面與經典MV的拍攝現場，情緒一路高漲，熱血澎湃，若單憑感受打分，我大概會毫不猶豫給出高分。回到理性層面，這部人物傳記片明明可以更有內容、更具張力，卻有所保留，甚至偏向粉飾，只好扣分。

從小聽過MJ的大名，在不知不覺中接觸過他的歌曲，對那些經典舞步和MV留下印象，也記得一些爭議，卻談不上是粉絲，看戲前沒有過高或「希望有什麼」的期待。電影像是替我整理出一份必懂的歌單（對鐵粉而言或許太主流），同時也帶我認識他的興趣、成長背景，被父親以家族之名PUA（精神控制、情感操縱）的經歷等。對我來說，這樣的呈現其實足夠。

幾乎目不轉睛地盯着銀幕。那些近乎完整呈現的舞台表演，經典MV《Thriller》的拍攝現場，《Beat It》的誕生過程，都讓我看得心跳撲通撲通，也忍不住想象：

「如果他還在世」

「可惜沒機會看他的演唱會了，看了一定嗨翻」



首次主演電影的天王親侄子賈法除了血脈相承的先天優勢，也沒辜負期待，以表演把角色撐了起來。

扣分之處，在於這部傳記片多少停留在歌頌與粉飾的層面。戲外的製作過程想必同樣步步荊棘。據悉，曾斥資上千萬美元（約8000萬港元起）補拍，刪去涉及兒童性侵指控的相關內容。

此外，AI在影視圈的「作為」爭論不休，以此片為例，技術或許能複製MJ的身影，但傳記之美，從來不止於再現，更在於詮釋——劇組甄選演員，演員投入時間研究人物、承擔成敗的壓力與風險，再把成果交給銀幕。這一整套過程，有血有肉，至少對我而言，依然是加分點。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】