揭密日影評｜史提芬史匹堡的克制美學：跳開炫技包裝多了人文關懷

揭密日 Disclosure Day（PG13） 娛樂性★★★★／藝術性★★



故事簡介

堪薩斯城的氣象主播瑪格利特（Emily Blunt艾美莉賓特飾）在電視新聞直播時，當着全美數百萬觀眾的面，被一股神秘的異星力量控制，說出一口外星語後，發現自己有閲心術。與此同時，網絡安全專家丹尼爾（Josh O』Connor喬什奧康納飾）偷走美國政府隱瞞外星人長達79年的秘密檔案。

兩人在揭秘團領袖雨果（Colman Domingo科爾曼多明戈飾）的協助下，找出自己與外星人的關聯並欲公開神秘外星生命的存在，卻遭極力守住秘密的官員諾亞（Colin Firth柯林菲爾什飾）阻止。英語對白，附中英文字幕。

（《揭密日》劇照）

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鍾雁齡：多了人文關懷的商業片

如果有一天，你發現我們並不孤獨；如果有人向你展示並證明，浩瀚宇宙中地球人並非唯一的存在，你會害怕嗎？宗教和信仰會就此崩塌瓦解嗎？世界會因此化干戈為玉帛嗎？

好巧不巧，美國總統特朗普5月公布第一批橫跨80多年、記錄不明飛行物報告的機密檔案，再次引發全球對外星生命的猜測。

在這個世界局勢動盪，天災人禍越發極端的末世，真實外星檔案的公開與電影戲劇化的外星揭秘，讓這部影片裹上虛實交錯的外衣。真相，從來純粹且客觀存在着，但人類卻可以為了自身權益，操弄出各種解讀、風向和結果。

片中，變節修女Jane擔心外星真相揭密後，會讓世間一切信仰失去意義引發混亂，人類文明危在旦夕，更怕自己仰賴的精神與心靈支柱就此動搖。睿智的老修女安撫：「你不是質疑信仰和神的存在，你只是對人類徹底失望。」一針見血道出世界亂象根源。電影最大的「揭密」是，人類既渴望借外星智慧化解地球日益加劇的對立，卻又恐懼未知會顛覆現有的秩序與體制。

79歲的Steven Spielberg（史提芬史匹堡）說故事的流暢能力不減，寶刀未老。作為《第三類接觸》（Close Encounters of the Third Kind）《ET外星人》（E.T）《強戰世界》（War of the Worlds）後的第四部外星人電影，《揭》跳開科幻片的炫技包裝，更多着墨包容、理解與溝通的世界觀，讓這部商業片多了人文關懷格局。

蔡欣盈：成人的童話故事

Spielberg的作品並非每部都合我口味，但這一部以克制的温度打動我。

銀幕上的緊張對峙之外，偶爾出現的動物身影和森林小屋，帶着奇幻色彩的光芒以及最終的揭秘，讓我感受到科幻其實也是一種童話，只是「童話」這個詞似乎專屬於孩子，於是長大後便改用「科幻」來稱呼它。Spielberg的「好朋友」外星人是另一種形式的童話，只是這一次他拋出一個問題：當它不再只是童話，你願意接受嗎？

刻意避開所有跟故事有關的訊息，以近乎空白的狀態走進電影院。片長145分鐘，不嫌它長，過程像經歷一場快樂的「揭秘日」。

片中，兩派人馬同樣打着「守護」的旗號，卻選擇了截然不同的道路。誰是誰非？誰又有資格決定真相該不該被公開？有段對話我不劇透，換個生活中的例子來說。有朋友問我，如果發現她的另一半不忠，會不會告訴她？我想也沒想就說：「會，立刻說。」她問：「不怕我接受不了？」我回：「那不由得我去想。」想多了，可能就想偏了。

讓我反覆咀嚼的，是部分角色面對真相時的姿態。急着膜拜，急着臣服，彷佛擁有答案就擁有了意義。可明明還有許多血淋淋、更刺眼的真相被晾在一旁，很多人卻視而不見。

陳秋雁：我們是等待被救贖的懶人

Spielberg在1978年的訪問中說，他拍攝1977年的《第三類接觸》時，接到美國國家航空航天局（NASA）來信拒絕提供技術援助，甚至要求他取消拍攝。

如果NASA花時間寫一封20頁長信給我，肯定有事。

電影說，人類的危機不是外星人入侵，而是因為本身沒有同理心所以走向毀滅。電影也說，外星人真實存在，而且比人類聰明百倍千倍。你信嗎？會因為有外星人而害怕嗎？還是會想投靠它們？

片中的瑪格利特因為與外星人的關係而突然精通多種語言，還如有神助一般，看出每個人的經歷、煩惱與遺憾，併為他們開示。有人因此把她奉若神明，嚇得她馬上跑掉。

看到這一幕，我笑了，因為認出了我們都是懶惰的人，等待被救贖好像比自救容易。人因為未知與缺陷而恐懼，於是寄託神明信仰。我們總渴望答案，所以想象中的神就是像瑪格麗特這樣的萬事通。

瑪格麗特的角色設定是「揭發真相的平凡英雄」，她沒有濫用「神聖權柄」，但我不禁想到關於邪教的紀錄片和報道中，假借信仰的神化首腦那些令人髮指的惡性惡行。人把自己神化，肯定不懷好意。

欲阻止外星檔案被公開的諾亞是反派角色，他與對立的雨果對峙時武斷地說：「人類無法承受我們知道的事。」對比瑪格利特和丹尼爾不知道自己與外星人的關聯，諾亞與雨果是幕後知情者。諾亞把保護世界秩序掛嘴邊，雨果則認為人民有權知道真相，兩人立場不同，但都站在上帝視角「操控風向」。

我得到的啟示是，必須時時刻刻人間清醒。這在詐騙無孔不入和假新聞充斥的時代，尤其重要。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】