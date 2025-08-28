布斯韋利士失智症最新病況「語言能力繼續流失」家人學新方式溝通

現年70歲的荷李活影星布斯韋利士（Bruce Willis）3年前被診斷為額顳葉型失智症，健康狀況一直備受關注，近日她的妻子Emma受訪透露，他的大腦正在逐步衰退，語言能力也在流失，雖然過程難以接受，但很感激丈夫仍在在身邊。



現年70歲的荷李活影星布斯韋利士（Bruce Willis）3年前被診斷為額顳葉型失智症。（gettyimages）

語言逐漸流失：家人學習以不同方式溝通

Emma 表示，雖然布斯韋利士目前看起來身體狀況尚可、行動仍靈活，但最大的挑戰在大腦機能下降，語言表達已經越來越困難，家人必須要學會運用不同方式跟他溝通。

不過儘管語言能力流失，她仍能感受到他本來的個性，仍能捕捉到熟悉的布斯韋利士：「有時還能看到他眼裡的光芒，他的開懷大笑還在，我就會瞬間被拉回，從前只是轉瞬即逝」Emma也感傷表示：

「這真的很難接受，因為那些瞬間出現，又轉瞬即逝。這很難受。但我很感激。我很感激我的丈夫依然很真實地存在我們身邊。」



