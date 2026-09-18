《早春晴朗》結局看不過癮？5部熟男熟女極限拉扯愛情陸劇推薦

《早春晴朗》播出後熱度持續攀升，欒念和尚之桃之間的愛情拉鋸，是許多人為之上癮的關鍵，短短24集，看完只覺得意猶未盡！喜歡這種「熟男熟女」愛情戲碼的朋友別慌，小編精選了5部陸劇，幫你無縫續命，安然度過劇荒期！



5部熟男熟女陸劇推薦（點圖放大瀏覽▼▼▼）

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1. 早春晴朗

該劇主要講述了北漂職場新人尚之桃（孫千 飾）與刻薄高冷的霸道高管欒念（井柏然 飾）之間的故事。兩人從最初工作上的水火不容，逐漸發展成一段長達六年、既隱蔽又充滿激情的地下戀情。這部劇打破了傳統的無腦甜寵套路，深刻描繪了成年人戀愛中真實的心理落差與地位角力。劇中不僅有雨夜車內擁吻等極具禁忌色彩的親密戲份，而且情感張力十足、劇情推進迅速，讓觀眾們大呼過癮、直呼刺激！

2. 裝腔啟示錄

這部劇改編自柳翠虎的同名小說《裝腔啟示錄》。講述在精英聚集的上海CBD，戴着都市假面成年男女的戀愛煩惱與工作困境。唐影（蔡文靜飾）和許子詮（韓東君飾）在飛機上偶遇，倔強勇敢當仁不讓的律師唐影與自信温柔成熟魅惑的投行VP許子詮展開了一段曖昧博弈，互相撩撥拉扯的故事。

3. 春色寄情人

該劇圍繞遺體整容師陳麥冬（李現 飾）和身殘志堅的醫療銷售莊潔（周雨彤 飾）展開，講述了兩人在小鎮偶然重逢後的故事。兩個皆有生活創傷的成年人，在感情裏經歷了相互試探、理智推拉以及坦誠相待，深刻且細膩地描繪了成年人戀愛中的慾望、克制與彼此治癒。李現和周雨彤在劇中展現出的默契配合與充滿煙火氣的自然演技，化學反應十足，極具吸引力。

4. 愛的二八定律

作為姐弟戀題材的典型劇作，《愛的二八定律》講述了單身女律師秦施（楊冪 飾）為求職場晉升而策劃假結婚，卻陰差陽錯與資深宅男陽華（許凱 飾）意外展開同居生活的故事。楊冪在劇中盡顯女王氣場，兩人上演了諸多親密互動，完美詮釋了女強男弱以及成熟女性主動出擊的獨特戀愛張力。先婚後愛的劇情設定，淋漓盡致地展現了成年人之間難以抑制的情感悸動與火花。

5. 玫瑰的故事

該劇以劉亦菲扮演的黃亦玫為核心，透過她所經歷的四段刻骨銘心的感情，細膩地刻畫了女性從青澀懵懂走向成熟獨立的蛻變歷程。全劇摒棄了刻意製造衝突的俗套橋段，轉而探討通透豁達的人生哲理與愛情態度。觀眾可以見證女主角在人生的各個階段如何無畏地去愛，並在經歷傷痛後重拾自我。劇中情感極具共鳴，經典台詞頻出，是一部不可錯過的佳作。

以上5部「熟男熟女」的現代愛情劇值得你細品，不怕劇荒啦！

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