【追龍III】古天樂甄子丹殺入唐人街　拍出1963年紐約福州幫崛起

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-25 14:59

由王晶及關智耀聯合執導的《追龍》系列，電影近日傳來新消息，據網上消息指出，《追龍》第三集已經獲國家電影局批准開拍，而導演王晶在接受中國傳媒訪問時直認不諱，更稱電影開拍在即。據了解，目前暫定由古天樂及甄子丹主演，兩人將繼2012年上映的《八星抱喜》後再度合作。

古天樂及甄子丹在9年前合作《八星抱喜》。（豆瓣圖片）

根據國家電影局備案公示，《追龍》第三集已經獲「同意拍攝」批文，戲名為《追龍III：唐人街》，並由王晶負責執導兼編劇。據官方顯示，電影講述1963年紐約唐人街，中華總會拒絕意大利黑幫合作毒品生意，總會長準女婿陳紹棠被設計入獄。陳紹棠在7年後出獄，當時唐人街與意大利人利益交錯，於是新幫派福州幫乘機掃清兩大幫派，最後發現，原來福州幫的幕後老大就是陳紹棠。

根據國家電影局備案公示顯示，《追龍》第三集已經獲「同意拍攝」批文。（網上圖片）

《追龍III：唐人街》導演兼編劇王晶早前接受內地傳媒訪問時，稱這部作品將會是香港電影新潮流的代表作，更有信心可以打破劉德華《拆彈專家2》剛剛締造的票房記錄（13億人民幣）。據了解，目前電影將由古天樂及甄子丹主演，至於盛傳會參演的劉德華則沒有在列。對此，王晶表示由於劉德華忙於拍攝《金手指》及《七聖》，故未能騰出檔期。然而王晶續表示︰「如果對方有空的話，會找他客串。」王晶最後還表示，電影除了由香港巨星主演外，還會加入內地一線電影明星參演，但目前未有透露任何名字。

王晶及關智耀在2017年推出由劉德華及甄子丹主演的《追龍》，電影叫好叫座。兩人在兩年後加推由梁家輝和古天樂主演的《追龍II：賊王》，但後者與前者完全沒有關係。