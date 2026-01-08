復仇者聯盟5︱X教授磁力王聯手大和解　鐳射眼隔12歸位做特攻隊長

Marvel超級英雄鉅製《復仇者聯盟5：毀滅日》（Avengers：Doomsday）即將於12月18日上映，電影一直以來最大賣點均為羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）回歸MCU轉戰飾演反派末日博士，由宣布至今讓Marvel引頸以盼！《復仇者聯盟5：毀滅日》日前推出預告片段，宣布在Marvel主線劇情人物以外，《變種特攻》（X Men）變種超級英雄將會盛大回歸，引起觀眾影迷瘋傳！

《復仇者聯盟5：毀滅日》最大賣點均為羅拔唐尼回歸MCU轉戰飾演反派末日博士。

《復仇者聯盟5：毀滅日》將於12月18日上映

磁力王超能力歸位

《復仇者聯盟5：毀滅日》預告中，鏡頭深入由X教授創立的變種特攻異能學校，校舍已經接近荒廢、空無一人，年邁的柏德烈史釗活（Patrick Stewart）再度重演X教授現身，坐着經典電動輪椅登場，在棋盤前停後、其中一隻西洋棋凌空浮起，赫然發現伊恩麥基倫（Ian McKellen）飾演的磁力王重拾曾一度喪失的超能力，作為其中一位最強變種人終於歸位，操控金屬棋子。雖然X教授與磁力王由2000年《變種特攻》電影開始已經為死敵，但如今竟和平共處更一同聯手，伸手相握促成大和解！

柏德烈史釗活再度重演X教授現身，坐着經典電動輪椅登場！

伊恩麥基倫飾演的磁力王重拾曾一度喪失的超能力！

磁力王的超能力歸位！（《復仇者聯盟5：毀滅日》預告截圖）

X教授與磁力王握手大和解。（《復仇者聯盟5：毀滅日》預告截圖）

X教授創立的變種特攻學校變成廢墟一樣。（《復仇者聯盟5：毀滅日》預告截圖）

變種特攻學校相當殘破。（《復仇者聯盟5：毀滅日》預告截圖）

變種特攻學校裡空無一人。（《復仇者聯盟5：毀滅日》預告截圖）

連X教授學校的名牌亦棄於地上。（《復仇者聯盟5：毀滅日》預告截圖）

鐳射眼擺脫大茄命運 火力更勝從前

在X教授與磁力王以外，預告片更有James Marsden事隔12年再次以鐳射眼（Cyclops）角色登場，擺脫昔日「大茄」僅有細碎戲份的命運，重置成為原著漫畫裡的變種特攻隊長！預告中，鐳射眼重披變種特攻制服，跪在戰場廢墟之中看似傷心欲絕，並在沒有配戴眼罩之下，一張開雙眼便發射出猛烈紅色激光，超能力完全失控之下火力更勝從前！

鐳射眼重披變種特攻制服，跪在戰場廢墟之中看似傷心欲絕！

鐳射眼一張開雙眼便發射出猛烈紅色激光！

鐳射眼超能力完全失控之下火力更勝從前！（《復仇者聯盟5：毀滅日》預告截圖）

《復仇者聯盟5：毀滅日》最新預告片雖然沒有曝光劇情橋段，但陰暗頹塘的場景與氛圍符合「毀滅日」的基調，片末字幕顯示「變種特攻將於《復仇者聯盟5：毀滅日》回歸」亦令觀眾影迷好奇，究竟在X教授、磁力王及鐳射眼以外，還會有哪一位變種特攻回歸？