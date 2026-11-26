「人生如戲，戲如人生」，這一句經常掛在口邊，過去的電影觀感文章也經常出現的這句說話，無疑是代表著戲劇和人生互相之間的關連，現實生活的虛構舞台呈現出來的真假之分。曾跟隨爾冬陞導演擔任場記與副導演等幕後工作的王德健，首部自編自導作品，由爾冬陞任監製，久違香港電影演出的馮德倫，與袁澧林、胡杏兒、周秀娜合演，呈現出真假之間的衝突和矛盾。《第四幕》透過舞台的設定，走到現實人生的虛實嘲諷，營造出強烈的戲劇張力。



《第》片故事講述舞台劇導演歐文長達多年來的創作過程，漸漸走到事業和人生的低谷，這時他決定東山再起，執導新劇目，正當大家以為他會選昔日伴侶和拍檔蘇蔓菱為人選之時，歐文卻以徵選來尋找他的人選。最後，在眾多人選裡，他找到了心目中的女主角 — 漢娜。歐文以為一切可以順利進行之時，卻遇上了跟太太Tracy的婚姻危機，老闆對他的緊迫，蘇蔓菱的強行加入，令他陷入一個迷茫的世界裡，到了公映的這一天，更發生了一場無法挽回的殘局…

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過去曾參與爾冬陞多部作品的王德健，首部自編自導的劇情長片由爾冬陞監製，影片得到金馬獎的肯定，王德健獲提名金馬最佳原著劇本，本年另一位香港新導演的楊兩全，由他執導而同期上映的《善男信女》，同樣獲金馬最佳原著劇本提名（《善男信女》最終獲第63屆金馬獎「最佳原著劇本」。），對於香港電影新導演來說，一同被受肯定，對他們來說是一個很好的開始，兩部作品風格截然不同，但是兩位導演同樣地能夠展現出各自成熟的執導技巧，具有水準的表現。

從影片的片名中也會聯想到《第》片是一部關於舞台的電影，從過氣的劇場導演歐文展開跟著故事和不同女角之間的關係 — 曾經合作的女演員、很愛演戲的女新人、以及他的妻子，她們三人圍繞著歐文，隨著他經歷的波折，透過現實生活和劇場的虛實矛盾，呈現著人生如戲的低谷轉折和迷惘，現實人物和劇場角色的拉扯衝突，猶如在真實中演活了舞台上的一場戲。

王德健首次的自編自導，在劇本的結構上是完整，故事的前半段著重以劇情敘事，帶出不同人物的背景和彼此之間的關係，相對比較直接的舖陳，節奏平均，沒有很大的起伏；後半則以戲中戲的舞台部份為主，隨著歐文與漢娜之間的一個衝突位出現，以及他和蘇蔓菱及Tracy的三角關係，虛實交織，引申至一場強烈的劇情張力，凸顯出舞台本身呈現出來的高潮劇力，節奏亦顯得十分明快，和真實那枯燥無味的生活，互相之間形成對比。

整部作品最為令人期待的演出部份，就是本年金馬最佳女主角提名的袁澧林（袁澧林最終奪得第63屆金馬獎最佳女主角），的確很期待看到她在片中的演出水準如何，暫時就先不談她，先談談另外幾位主要的演員 — 久未參演香港電影的馮德倫，這次重回演員的崗位，無疑從他過去以導演的身份，在影片中歐文這角色，似乎是為他度身而造，他很嘗試演好這個導演的角色，但是導和演的身份總有分別，能導未必完全能演，確實，馮德倫在演出上仍然未算十分突出，只能夠說是比過去的演出還好。三位女演員的表現當中，袁澧林的演出相對凸出，胡杏兒飾演的蘇蔓菱，基本上是演繹自己的角色，她在演出上依然很有電視劇的模式，當中亦有一點的出戲，難免是欠缺了發揮；周秀娜演出的Tracy，周旋於丈夫與第三者之間，在於角色的設計上，她表現著很「柔」的一面，屬於比較少有看到她演出的角色；袁澧林演出的漢娜，則是三位中最大發揮的一位，甚至角色的設計上會是比較多的層次感，令她在演出上能夠表現出更顯眼和驚喜的一面。

觀畢後亦有跟不少朋友討論到《第》片裡的「戲中戲」部份，對於真和假的設定，確實是值得討論，然而… 大家身在戲院裡觀看的電影，本來就是走進了一場虛構出來的故事裡，並沒有真實的存在，真實的其實是坐在戲院的我們，王德健的「戲中戲」前設，既是讓觀眾從影像裡進入戲裡的戲中戲世界，同時亦反映著對於真假虛實、人生如舞台的主題，我們猶如活在虛構的世界裡，什麼是真，什麼是假，一切都是在自己的心裡建構而成。

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