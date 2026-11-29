Marvel新作《復仇者聯盟5：末日降臨》（Avengers:Doomsday）將於12月16日在香港上映，較美國12月18日的檔期搶先兩天，初代美國隊長史提芬羅傑斯（Steve Rogers，又譯史提夫羅傑斯）回歸的消息成為影迷焦點。為方便觀眾入場前重溫這位元老級英雄的背景，以下從6個重點認識他的成長經歷與經典事蹟。



Marvel新作《復仇者聯盟5：末日降臨》將於12月16日在香港上映。（《復仇者聯盟5：末日降臨》海報）

初代美國隊長史提夫羅傑斯（Steve Rogers）回歸的消息成為影迷焦點。（《復仇者聯盟5：末日降臨》預告片截圖）

1.瘦弱青年出身 憑堅毅意志蛻變

美國隊長真名為史提芬羅傑斯史提夫羅傑斯（Steve Rogers），他並非天生擁有超能力，最初只是紐約一名身材瘦弱、體弱多病的普通青年。即使屢次報考軍隊被拒，他依然憑著嫉惡如仇的堅毅意志挺身而出，正是這份「平凡卻不退縮」的性格，奠定了他成為英雄的基礎。

美國隊長真名為史提夫羅傑斯（Steve Rogers），最初只是紐約一名身材瘦弱、體弱多病的普通青年。（《美國隊長：復仇者先鋒》影片截圖）

史提夫依然憑著嫉惡如仇的堅毅意志挺身而出，正是這份「平凡卻不退縮」的性格，奠定了他成為英雄的基礎。（《美國隊長：復仇者先鋒》影片截圖）

2.注射血清 達人類體能極限

史提夫自願參與軍方「超級士兵計劃」，在厄斯金博士（Dr.Abraham Erskine）主持下注射超級士兵血清，身體機能被推至人類潛能的極限。他沒有魔法亦非神明，而是厄斯金博士計劃中唯一完全成功的樣本。

史提夫自願參與軍方「超級士兵計劃」。（《美國隊長：復仇者先鋒》影片截圖）

史提夫在厄斯金博士（Dr.Abraham Erskine）主持下注射超級士兵血清，身體機能被推至人類生理極限。（《美國隊長：復仇者先鋒》影片截圖）

3.汎合金圓盾 象徵守護與信念

史提夫的標誌裝備是由霍華史達克（又譯：霍華·斯塔克，Howard Stark）以瓦干達稀有金屬汎合金（又譯：振金，Vibranium）打造的圓盾，幾乎堅不可摧。盾牌既能抵擋炮彈與能量攻擊，亦可投擲反彈制敵，既是實戰武器，亦象徵他守護弱小的信念。

史提夫的標誌裝備是由賀活史達（又譯：霍華·斯塔克，Howard Stark）以瓦干達稀有金屬汎合金（又譯：振金，Vibranium）打造的圓盾。（《美國隊長：復仇者先鋒》影片截圖）

盾牌既能抵擋炮彈與能量攻擊，亦可投擲反彈制敵，既是實戰武器，亦象徵史提夫守護弱小的信念。（網上圖片）

4.冰封近70年 孤身醒於現代

1945年二戰尾聲，史提夫為阻止載滿宇宙魔方能量炸彈的轟炸機襲擊美國城市，毅然駕機墜入北極冰海。他沉睡近70年後，於2011年被神盾局（S.H.I.E.L.D.）尋獲並喚醒，一覺醒來物是人非，令不少影迷為他獨自面對陌生的現代社會而感到心酸。

史提夫為阻止載滿宇宙魔方能量炸彈的轟炸機襲擊美國城市，毅然駕機墜入北極冰海。（《美國隊長：復仇者先鋒》影片截圖）

史提夫沉睡近70年後，於2011年被神盾局（S.H.I.E.L.D.）尋獲並喚醒。（《復仇者聯盟》影片截圖）

史提夫一覺醒來物是人非，令不少影迷為他獨自面對陌生的現代社會而感到心酸。（《復仇者聯盟》影片截圖）

5.佩姬卡特成遺憾 終局之戰圓夢赴約

神盾局創始人之一佩姬卡特（Peggy Carter）是史提夫深愛的對象，當年墜機前兩人約好的舞會未能赴約，成為他心底長年的牽掛。直至《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers:Endgame）大戰落幕，他選擇回到過去與佩姬補回當年之約並共度餘生。

史提夫當年墜機前與佩姬約好的舞會，成為史提夫心底長年的牽掛。（《美國隊長：復仇者先鋒》影片截圖）

《復仇者聯盟4：終局之戰》大戰落幕，史提夫選擇回到過去與佩姬補回當年之約並共度餘生。（《復仇者聯盟4：終局之戰》影片截圖）

6.復仇者精神領袖 憑品格舉起雷神之鎚

作為復仇者聯盟創始成員，史提夫的戰力並非隊中最強，卻憑藉冷靜的戰術頭腦、穩定判斷力及凝聚團隊的號召力成為精神支柱。在《復仇者聯盟4：終局之戰》決戰中，他更獲認可「有資格」舉起雷神之鎚（Mjölnir）對抗魁隆（又譯：滅霸，Thanos），成為漫威電影宇宙最具代表性的場面之一。

史提夫的戰力並非隊中最強，卻憑藉冷靜的戰術頭腦、穩定判斷力及凝聚團隊的號召力成為精神支柱。（網上圖片）