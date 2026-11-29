2026年12月韓劇片單出爐，由宋慧喬與孔劉首度合作、製作費逾700億韓元（約4.1億港元）的Netflix年代劇《夢響年代》，以及劇迷等待10年的懸疑續作《第二個信號》均於本月登場。由12月5日起，6部話題新作將陸續開播，涵蓋職業棒球、高麗史詩、跨時空懸疑及暗黑復仇等題材，集結金宇彬、安普賢、李帝勳、韓孝周與裴斗娜等陣容。以下按首播日期整理12月6部焦點韓劇的播出時間、演員名單與劇情看點。



《家族計劃2》核心班底裴斗娜、白潤植、羅門及李琇仙全數回歸。（IG@coupangplay）

由12月5日起，6部話題新作將陸續開播，涵蓋職業棒球、高麗史詩、跨時空懸疑及暗黑復仇等題材。（IG@tvn_drama）

由12月5日起，6部話題新作將陸續開播，集結金宇彬、安普賢、李帝勳、韓孝周與裴斗娜等陣容。（IG@mbcdrama_now）

1.《天賦》（Gift，2026）

主演陣容：金宇彬、徐恩秀、徐現宇

播出時間：2026年12月5日開播（韓國tvN週末劇、海外Netflix上線，全劇共12集）

劇集改編自同名人氣網漫，講述前職業棒球投手教練鄭民勇（金宇彬飾）因一場意外，獲得能一眼看穿球員能力數值的特殊能力。離開職棒舞台後，他接手執教面臨解散危機、排名墊底的德川高中棒球隊，期間與重視球員全人成長的體育老師尹瑞珍（徐恩秀飾）在教育理念上連番角力。

《天賦》改編自同名人氣網漫，講述前職業棒球投手教練鄭民勇（金宇彬飾）因一場意外，獲得能一眼看穿球員能力數值的特殊能力。（IG@tvn_drama）

離開職棒舞台後，鄭民勇（金宇彬飾）接手執教面臨解散危機、排名墊底的德川高中棒球隊。（IG@tvn_drama）

劇集由《我們的藍調時光》導演金圭泰執導，圍繞「天賦與努力孰重」的主題，金宇彬將數據化超能力帶入熱血球賽，帶領年輕球員突破瓶頸，兼顧職場張力與青春共鳴。

金宇彬將數據化超能力帶入熱血球賽，帶領年輕球員突破瓶頸，兼顧職場張力與青春共鳴。（IG@tvn_drama）

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2.《神之珠》（Sacred Jewel，2026）

主演陣容：安普賢、李星民、秀賢、河潤景、尹鈞相

播出時間：2026年12月5日開播（韓國JTBC土日劇、海外Amazon Prime Video及台灣Hami Video上線）

故事背景設於1258年高麗與蒙古戰爭持續逾30年、國勢危殆之際。安普賢首度擔綱古裝劇男主角，飾演皇室親衛隊出身的護送隊特派指揮官白潔，奉命與李星民、秀賢、河潤景及尹鈞相組隊，深入險境尋找傳說中能扭轉戰局的護國聖物「觀音寶珠」；宮中皇女亦為營救護送隊踏上冒險。

《神之珠》故事背景設於1258年高麗與蒙古戰爭持續逾30年、國勢危殆之際。（IG@jtbcdrama）

安普賢首度擔綱古裝劇男主角，飾演皇室親衛隊出身的護送隊特派指揮官白潔。（IG@jtbcdrama）

劇集由《財閥家的小兒子》導演鄭大胤與《鄭道傳》編劇鄭賢珉聯手打造，結合戰爭動作場面與奇幻尋寶元素，主角在國家存亡與個人情感之間的抉擇成為劇情核心。

《神之珠》由《財閥家的小兒子》導演鄭大胤與《鄭道傳》編劇鄭賢珉聯手打造。（IG@jtbcdrama）

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+ 7

3.《第二個信號》（The Second Signal，2026）

主演陣容：李帝勳、金憓秀、趙震雄

播出時間：2026年12月7日晚10時首播（韓國tvN逢周一、二播出、海外及台灣HBO Max同步上線，全劇共8集；首晚連播第1、2集，12月8日播第3集，其後逢周一、二各播1集）

作為2016年懸疑神劇《解碼追兇》（Signal）的正宗續集，原班編劇金銀姬攜手導演安兌鎮，與李帝勳、金憓秀相隔10年再度合作。現代犯罪側寫師朴海英（李帝勳飾）透過神秘無線電對講機，再度聯繫過去的刑警李材韓（趙震雄飾），並與資深刑警車秀賢（金憓秀飾）裡應外合追查未解懸案，首季尾聲李材韓下落未明的伏筆能否解開備受關注。

《第二個信號》作為2016年懸疑神劇《解碼追兇》（Signal）的正宗續集，原班編劇金銀姬攜手導演安兌鎮，與李帝勳、金憓秀相隔10年再度合作。（《第二個信號》宣傳海報）

《第二個信號》作為2016年懸疑神劇《解碼追兇》（Signal）的正宗續集。（《解碼追兇》宣傳海報）

另外，趙震雄於2025年12月因被爆出高中時期涉重大刑事犯罪及霸凌爭議而宣布退出演藝圈。tvN電視台曾嘗試以「AI換臉」及影像修改技術替換其戲份，惟因技術限制無法自然呈現情感與流暢敘事，最終於2026年11月宣布保留其所有戲份、維持原貌如期播出。

《Signal2》已確定於12月7日播出，製作團隊對趙震雄的戲份進行多方討論，最終決定不進行刪剪，保留其所有演出內容。（《Signal》劇照）

4.《夢響年代》（Tantara，2026）

主演陣容：宋慧喬、孔劉、金雪炫、車勝元、李荷妮

播出時間：2026年12月11日首播（Netflix全球獨家上線，全劇共22集；12月11日上架第1至8集、12月18日上架第9至15集、12月25日上架第16至22集）

劇集（又譯：《慢慢地，強烈地》）以上世紀60至80年代弱肉強食的韓國演藝圈為舞台。出身貧苦的方敏子（宋慧喬飾）看準音樂產業機遇投身幕後，與一直默默守護她的青梅竹馬朴東九（孔劉飾）在殘酷名利場並肩掙扎；金雪炫飾演擁有出眾嗓音的首位旗下藝人金閔熙，車勝元則飾演能將新人捧成巨星的天才音樂人吉與。

《夢響年代》（又譯：《慢慢地，強烈地》）以上世紀60至80年代弱肉強食的韓國演藝圈為舞台。（IG@netflixkr）

出身貧苦的方敏子（宋慧喬飾）看準音樂產業機遇投身幕後，與一直默默守護她的青梅竹馬朴東九（孔劉飾）在殘酷名利場並肩掙扎。（IG@netflixkr）

宋慧喬與孔劉出道多年首度同場演出，加上《我們的藍調時光》編劇盧熙京與《咖啡王子1號店》導演李允貞合作，橫跨20年的時代背景與聖誕節大結局安排，成為年底串流平台焦點。

宋慧喬與孔劉出道多年首度同場演出。（《夢響年代》劇照）

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5.《你的球場》（Your Ground，2026）

主演陣容：韓孝周、孔明、盛駿、金信祿

播出時間：2026年12月11日開播（韓國MBC金土劇，海外上線平台待公布）

在法庭上從未敗訴的實力派律師徐熙勝（韓孝周飾），受事務所指派進駐體育經紀公司，對棒球一竅不通的她憑不服輸鬥志闖入職棒圈，意外與闊別11年的初戀、陷入低潮的天才投手姜海煥（孔明飾）重逢，合力助其重返投手丘。

《你的球場》在法庭上從未敗訴的實力派律師徐熙勝（韓孝周飾），受事務所指派進駐體育經紀公司。（IG@mbcdrama_now）

對棒球一竅不通的徐熙勝（韓孝周飾）憑不服輸鬥志闖入職棒圈，意外與闊別11年的初戀、陷入低潮的天才投手姜海煥（孔明飾）重逢，合力助其重返投手丘。（IG@mbcdrama_now）

劇集由《柔美的細胞小將》系列導演李尚燁執導，韓孝周時隔多年回歸浪漫題材，與孔明構成新鮮姐弟戀組合，配合盛駿飾演的資深投手與金信祿交織出的職棒幕後博弈，節奏明快輕鬆。

《你的球場》由《柔美的細胞小將》系列導演李尚燁執導。（IG@mbcdrama_now）

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6.《家族計劃2》（Family Matters 2，2026）

主演陣容：裴斗娜、白潤植、朴秉恩、羅門、李琇仙

播出時間：2026年12月18日開播（韓國Coupang Play及台灣friDay影音上線，香港播映平台有待公布）

承接2024年首季口碑，擁有操控他人記憶特殊能力的母親韓英秀（裴斗娜飾）一家為保護彼此，再度對抗惡勢力。核心班底裴斗娜、白潤植、羅門及李琇仙全數回歸，新一季更加入朴秉恩飾演的叔叔哲勇，這群毫無血緣關係卻羈絆深厚的「偽裝家族」將舞台擴展至「狂人市」與「狂人高中」，迎戰更龐大的幕後黑手。隨著新角色登場與世界觀擴大，雙胞胎兄妹的近身動作戲碼全面升級，為喜愛黑色幽默與「以暴制暴」爽快節奏的觀眾提供年末另一選擇。

承接《家族計劃2》2024年首季口碑，擁有操控他人記憶特殊能力的母親韓英秀（裴斗娜飾）一家為保護彼此，再度對抗惡勢力。（IG@coupangplay）

《家族計劃2》核心班底裴斗娜、白潤植、羅門及李琇仙全數回歸。（IG@coupangplay）

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