鄭中基演唱會｜海報齊集多個年代電影經典　得一個出自佢本人

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-26 18:00

鄭中基演唱會「Wee are Ronald Cheng Drive in Ultra 鄭中基自駕演唱會2021」將於2021年4月24及25日假中環海濱活動空間舉行，門票於今早（26日）正式售票，演唱會海報更引起粉絲熱議！

鄭中基演唱會「Wee are Ronald Cheng Drive in Ultra 鄭中基自駕演唱會2021」。（演唱會海報）

鄭中基（Ronald）近日都有在個人YouTube頻道「機動電視台rtv」交代演唱會細節，而日前曝光的海報上，畫有多個鄭中基裝扮成各款動漫及電影角色的畫作，貫徹鄭中基的玩味風格外，更切合了「人人都是鄭中基」的主題。

Ronald：「初步Rundown都定實咗，不過每日練歌時，都總係會諗可以點樣細執有更好效果，早幾日約咗Joey Tang執歌同邀請嘉賓！」（官方提供）

海報設計師Jackey表示：「事前同Ronald溝通，想帶出人人都係鄭中基嘅message（訊息），所以就想揀啲人人都一眼認得嘅character（角色）。」問到點解會揀呢啲人物，Ronald話：「海報上都係幾個唔同年代、有代表性或我鐘意嘅人物，殭屍先生、Mark哥、李小龍、進擊的巨人、一拳超人等等，佢地個樣都改畫成我個樣，等於音樂世界上人人都可以係鄭中基！」

Ronald近日加緊練習。（官方提供）

其實海報上有齊殭屍先生、Mark哥、李小龍、進擊的巨人、一拳超人、華Dee、路飛、甚至乎近年大熱動漫《鬼滅之刃》中的彌豆子都有埋，不過當中僅得一個角色真係出自Ronald本人，正是左下方《龍咁威2003》中的空姐！

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