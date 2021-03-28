【哥斯拉大戰金剛】知情人士爆絕密片尾片段　神秘生物壓軸登場

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-28 21:00

「怪獸宇宙」第四部《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）在上周三終於上映，兩大巨獸的世紀一戰獲得不少好評。然而對於部份影迷來說，電影最失望之處，或是沒有片尾片段出現。近日有知情人士爆料，導演竟然把這片尾片段留在剪接室。

《哥斯拉大戰金剛》忽略了前作很多重要的伏線，特別是Millie Bobby Brown及Kyle Chandler的角色。（《哥斯拉大戰金剛》劇照）

相信已經入場觀看了《哥斯拉大戰金剛》的影迷都知道，在哥斯拉與金剛這場世紀大戰後，機械哥斯拉的出現，讓影迷看得更加熱血沸騰。然而當這場決鬥結束後，機械哥斯拉被擊敗，兩隻巨獸各自回到自己的居住地生活。正當觀眾都把焦點放在電影的片尾片段時，卻最後發現是空等一場，皆因沒有片尾片段。然而近日有知情人士爆料，指導演Adam Wingard把片尾片段留在剪接室。

哥斯拉與金剛的世紀大戰確實獲得不少讚賞。（《哥斯拉大戰金剛》劇照）

據知情人士Daniel Richtman指出，原本導演有意把異形引到「怪獸宇宙」。雖然他沒有向外透露更多關於異形的細節，及導演最終刪走片尾片段的原因。然而基多拉在「怪獸宇宙」的設定是非地球的原生物種，甚至可能是來自宇宙的高等生物，所以異形原本或有機會加入「怪獸宇宙」。

導演Adam Wingard坦言，他曾拍了片尾片段：「我認為「怪獸宇宙」不一定要跟潮流加插片尾片段而為續集留線索。老實說，我們開始時確實拍了片尾片段，但後來改變了想法，我決定把片尾片段放到正片的結尾。」

哥斯拉來襲，原來是人類研發出機械哥斯拉有關。（《哥斯拉大戰金剛》劇照）

除此之外，導演也承認確實刪去了不少人類角色的戲份，特別是今集《哥斯拉大戰金剛》僅用了一顆基多拉的頭顱，但當時《哥斯拉II：王者巨獸》的片尾片段中，恐怖份子士兵Asher Jonah在墨西哥漁夫手上買了基多拉的頭顱，而今集從沒有交代。另外，其他新增角色都沒有交代更多的背景資料。

其中一顆由當時恐怖份子士兵Asher Jonah購得的基多拉的頭顱，今集沒有交代去向。（《哥斯拉II：王者巨獸》劇照）

導演Adam Wingard稱：「沒有導演版，就只有這版本，當宣布這部電影少於2小時，很多粉絲在網上問我『這將會是一部3小時的電影嗎？』、『會有導演版嗎？』等。我喜歡片長少於2小時的電影，如果片長超過2小時，你需要一個很好的原因。如果這部電影片長真的需要三小時的話，這不會新增一小時的怪獸決鬥場面，你需要用至少1小時來介紹這群怪獸。」大家又覺得那版本較為可取呢？