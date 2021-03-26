《哥斯拉大戰金剛》影評｜講多無謂開打最實際　收穫意想不到快感

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-03-26 13:00

近日上映的《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong），為相隔半個世紀後，再將兩隻泰坦巨獸的決戰搬上大銀幕，以現代的電腦特技來說，一定比1962年版本為觀眾帶來震撼N倍的視覺效果。

片場1小時53分鐘，預計哥斯拉跟金剛打足半小時，都仲有個幾鐘頭空白，餘下的篇幅內容就令人有乏善足陳的感覺，將進程加快入戲肉，讓觀眾早點進入這場大戰的興奮，或許是更明智的做法。

以下內容涉及劇透，請斟酌閱讀

伊維族小妹妹跟金剛的互動其實幾有趣，但就略略帶過。（劇照）

《哥斯拉大戰金剛》承接《金剛：骷髏島》（Kong：Skull Island）與《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla: King of the Monsters）的故事，但對於沒有追兩部前作的觀眾來說，要知道幾多才能投入今集劇情呢？其實可以是零，哥斯拉為何而來，金剛為何而去，其實沒有幾多人去關心，反正都是為了看兩隻巨獸隻抽，得個知字就好。

小栗旬的存在意義大概就是日本代表。（劇照）

而打鬥以外的劇情，的確影響了電影的可觀性，首先最大敗筆是小栗旬飾演的芹澤戀，為前作芹澤豬四郎的兒子，子承父業當上科學家，但行錯歪路跟邪惡的科技公司合作，製作機械哥斯拉企圖取代哥斯拉。可是小栗旬的英文奇差，是連對白都說不好的程度，或許因此其戲份比預期中少得多，而且角色本身存在作用不大，最後莫名奇妙地犧牲，從頭到尾都是一個畫面不合的存在。

「哥斯拉隊」負責調查科技公司的陰謀，但既然結果都是哥斯拉與金剛開戰，實在沒必要讓他們佔太多戲份，重點是他們不好笑。（劇照）

電影以雙線發展，一方為Millie Bobby Brown為首的「哥斯拉隊」，另一邊廂就是Alexander Skarsgård帶領的「金剛隊」，前者的存在其實無關痛癢，他們的設定近乎是觀眾視覺去跟隨劇情發展，而非有推進作用，直到最後大戰關鍵時刻，卻又突然變成救世主，除了突兀還是突兀，尤其是Millie Bobby Brown，本來期待她女承父業有作為，但原來只是行行企企小露性感，這一隊3個人負責輕鬆放笑蛋，但效果強差人意。

打爛呢個家園原來如此令人興奮。（劇照）

大約看了20分鐘，應該開始會有點不耐煩，心裡暗自問：「究竟幾時先開打？」，哥斯拉大戰金剛分上、下半場的做法其實算明智，貪心的話學60年代版本打足三回合應該更佳，不過導演將重心放在最後香港一戰，確實打得淋漓盡致。由推倒青馬大橋一刻開始進入狀態，摧毀香港的程度遠超想像，成個中西區變成頹垣敗瓦，看著一幢又一幢地標倒下，作為本土居民，實在有意想不到的快感，稱得上是眾多以香港作戰場的荷里活電影中，打得最暢快一次。

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+ 8 + 8 + 8

最後學獎門人講句「打和」，巨獸都明白以和為貴的道理，可惜人類偏愛「搞屎棍」，但唔「搞屎棍」又冇戲睇，將來哥斯拉與金剛再被請出來開戰，也許不用大費周章找理由，當作週年紀念慶典亦無不可。