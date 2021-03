正義聯盟導演版影評︱薩克薛達時勢造英雄　難掩劇本人設薄弱

撰文: 游大東 最後更新日期: 2021-03-24 15:38

千呼萬喚,由薩克薛達(Zack Snyder)「翻兜」主理的DC超級英雄電影《正義聯盟導演版》(Zack Snyder's Justice League,又名《薩克薛達之正義聯盟》),終於在3月18日全球上架,香港觀眾可以透過now自選服務、串流平台Now E與HBO GO點播收看。 新版長約近4小時(不計片尾Roller Credit,大約3小時45分鐘),共分為六個部份加一節後記,根據2017年上映的《正義聯盟》(Justice League)作為「加工」基礎。事緣華納兄弟(Warner Bros.)與薩克鬧分歧,而後期製作途中,薩克又不幸遭遇喪女之痛而呈辭,電影公司只好臨時邀靖《復仇者聯盟》系列(Marvel's The Avengers)首兩集導演佐斯維頓(Joss Whedon)接手處理,按照他的方式重新拍攝,結果上映時劣評如潮,製作費高達3億美元(約23億港元),最終全球票房僅得6.5億美元(約50億港元),計埋宣傳費用和戲院拆賬,華納認真蝕到見血 ── 參考MARVEL《復仇者聯盟》2012年上映時,製作費2.2億美元(約17億港元),全球票房高逾15億美元(約117億港元),高下立見。 眼見原著給糟蹋,一班DC忠實擁躉紛紛要求華納重新推出「原版」,拉扯一段時間之後,這家大公司最終面對現實,放下企業顏面,邀請昔日「棄將」回歸,再額外揼本7,000萬美元(折合約5.4億港元),讓薩克薛達改寫劇本、補拍戲份、重新剪接,到底效果如何?作為一張「非超級英雄迷」兼「Non-DC漫畫迷」的「白紙」,記者決定趁墟「入坑」,事前更花了四天、分階段看畢兩套DC擴展宇宙(DCEU)舊作:《超人:鋼鐵英雄》(Man of Steel/2013)和《蝙蝠俠對超人:正義曙光》(Batman v Superman: Dawn of Justice/2016,簡稱《BVS》),然後再花三天看罷《正義聯盟導演版》(睇到頭暈),得出以下結論:《正義聯盟導演版》今年上架絕對是「時勢造英雄」,導演如是,作品如是;而薩克薛達得到第二次機會,將「爛作」重新包裝,撥亂反正,成功實現「Big Boss」華納兄弟給予的三大目標,絕對是Win-Win-Win三贏。 撰文:游大東

作為一張「非超級英雄迷」兼「Non-DC漫畫迷」的「白紙」,記者決定趁墟「入坑」,先看DCEU兩套前作,再看《正義聯盟導演版》。整體而言,戲是拍得不錯的,然而難以掩飾導演創作劇本時過份取悅粉絲,忽略說故事的重要。(《薩克薛達之正義聯盟》劇照)

4年前《正義聯盟》上映時劣評如潮,4年後華納兄弟邀請昔日「棄將」薩克薛達為電影重新包裝,成為串流平台HBO MAX的旗艦產品。(《薩克薛達之正義聯盟》劇照)

薩克薛達重金製作的Fan Service

負評,是直接驅使記者要湊熱鬧的原因。記得上架當天,已看到兩位擅寫影評的朋友在其個人facebook狠批新鮮熱辣出爐的《正義聯盟導演版》。甲某說:能夠用兩小時說完的英雄故事,多花一倍時間講出來,也不會變得精彩,甚至將原先已存在的缺點放大一倍。乙某指:導演版以至同一系列的致命缺陷,在於編劇團隊從來沒有認真思考過角色要怎樣講對白,或者應該講甚麼對白。眼見「爛蕃茄」(Rotten Tomatoes)有73%的「新鮮度」,基於「未睇過冇資格鬧」以及「乜真係咁差咩?」的好奇心,決定「豪擲」九小時,從《超人:鋼鐵英雄》開始,分開數天「喪睇」,去到《正義聯盟導演版》散場。

嘗試用最簡單的方式介紹劇情:超人身亡導致三個「母盒」(Mother Boxes)甦醒,激發天啟星統治者達克賽德(Darkseid)差遣手下荒原狼(Steppenwolf)突襲地球,誓要重奪失落的三個「母盒」,只要三者合一,世界即告末日;為阻止危機發生,加上對超人之死心感悔疚,蝙蝠俠(Ben Affleck飾)決心成立「正義聯盟」,並成功拉攏神奇女俠(Gal Gadot飾)、水行俠(Jason Momoa飾)、閃電俠(Ezra Miller飾)和鋼骨(Ray Fisher飾)加入,最後在更眾人合力下令超人重生,擊退荒原狼與天啟魔(Parademons),令全球人類幸未遭毀滅。

坦白講,「翻兜版」《正義聯盟》沒有想像那麼差,起碼故事結構仍算完整,有齊起承轉合,撇開那些極專業的艱深科學辭彙與理論不說,若用心看,至少跟到80%的劇情,連番出現的打鬥場面,設計精彩,而一眾角色極度有型地Chok甫士和出絕招的慢鏡,以及很多液體流動的電腦動畫,都目不暇給,以Blockbuster或者Popcorn Entertainment的標準衝量,的確沒有浪費人生四小時的感覺,值70分,假如是「DC忠粉」,更值80分,尤其見到超喜歡的Ezra Miller ── 自2012年的《少年自讀日記》開始已是其粉絲 ── 出場「發電」的好幾幕戲,那些因為電影播放時間太長,由心而發的沉悶與疲倦一掃而空,將心比己,假如喜歡的是神奇女俠,見到她動用真言套索(Power of the Lasso)或者使出神力手環(Power of the Gauntlets),附送超Close Up慢鏡頭,也會激動大叫「好爽!」,因為導演本身是「超級DC忠粉」,所以有外國媒體形容今趟導演版《正義聯盟》登場是一次Fan Service(優待粉絲),實在合理,所以身邊有朋友表明上架以來已看了幾次,不足為奇。

假如你喜歡的是神奇女俠,見到她動用真言套索(Power of the Lasso)或者使出神力手環(Power of the Gauntlets),附送超Close Up慢鏡頭,也會激動大叫「好爽!」(《薩克薛達之正義聯盟》劇照)

《正義聯盟導演版》的打鬥場面設計出色。(《薩克薛達之正義聯盟》劇照)

為Darkseid服務的Steppenwolf突襲地球,誓要重奪失落的三個「母盒」,是《正義聯盟導演版》的故事主軸,然而Steppenwolf為何要向Darkseid贖罪,電影中幾乎沒有提及,觀眾要自行Google了解。(《薩克薛達之正義聯盟》劇照)

《BVS》太差 令《正義聯盟導演版》相對好看

但這種製作定位與出發點是一把兩刃劍,言即,粉絲瘋狂讚好、翻看再三的同時,圈子以外的人必然難有共鳴,其中一個關鍵正是劇本優劣,以往最明顯的例子必數基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)執導的「蝙蝠俠三部曲」的第二部曲《蝙蝠俠:黑夜之神》(The Dark Knight/2008),導演有一個非常嚴謹的世界觀,與普世價值扣連,再以此為基礎,於劇本裏重塑蝙蝠俠與小丑之間的仇恨關係,加上場面調度出色,畫面愈大壓迫感,觀眾的無力感便會愈大,令本身不是「DC擁躉」的我也看得咬牙切齒,經常都想重溫。《正義聯盟導演版》在未來一段時間會重溫嗎?除非工作需要,否則機會不大,因為它的「好看」是基於《BVS》和《正義聯盟》實在太差,故相對之下,導演版也不算很爛。

事實上,經過九小時的密集式煲戲,發現薩克薛達執導能力不錯,惟花紙再靚也難掩劇本薄弱,過份取悅粉絲,他好像不太懂得怎樣說故事,又無法駕馭複雜情節,結果浪費了很多人物之間的關係之餘,更因為過份相信「觀眾會知」,最終令到很多不熟悉「DC宇宙」的人邊看邊搲頭,《BVS》敗筆即便如此,角色的舉動跟自身經歷與性格沒有直接關係,很多情節是為發生而發生,整體劇情支離破碎,蝙蝠俠對超人的仇恨何來?Lex Luthor(Jesse Eisenberg飾)為何要殺死超人?故事一直沒有好好交代。

從來沒有看過一些「超英」系列電影,奸角可以像Lex Luthor(Jesse Eisenberg飾)那樣,從頭到尾,所有舉動都令人費解。(《薩克薛達之正義聯盟》劇照)

劇本人設薄弱 角色之間欠感情基礎

或者以《超人:鋼鐵英雄》裏超人與Lois Lane相遇再相愛的過程作例,他們的愛情是建基於甚麼?一起飛天,穿越大氣層出生入死兩三次就必然相愛付托終身?突如其來的愛情過份兒嬉,這種設計就是眼高手低,記得中學時代看明珠台播放美劇《超人再戰江湖》(Lois & Clark: The New Adventures of Superman),前後4季,觀眾見證超人與Lois Lane漸漸愛上對方的過程,繼而增加投入感,《超人:鋼鐵英雄》在時間上本有裕餘成就這種鋪排,然而導演卻沒有理會,令艾美阿當斯(Amy Adams)的演技無用武之地,反觀《正義聯盟導演版》裏,最沒有期望的鋼骨與父親Silas Stone(Joe Morton飾)之間的感情建立最立體、最完整,鋼骨對身為科學家的父親由憎恨到慚愧,以當中的轉變反映他的成長,也是令我加分的原因。

話說回來,面對億億聲的製作費,和萬萬聲的觀眾數目,上述見解其實渺小如微塵,因為無論坊間的意見是怎樣,華納兄弟委派給薩克薛達的任務最告完成,《正義聯盟導演版》作為旗艦產品,一定會令美國那邊的串流平台HBO MAX訂戶數目上升,將額外投資變成終極利潤,而將2017年版的《正義聯盟》「執番靚」,為將來開拍《正義聯盟2》鋪路也夠聰明,更重要是,因為2020年世紀疫情衝擊全球電影業,很多大製作上映無期,「大堆頭超英」電影繼2019年4月《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)和2019年6月《蜘蛛俠:決戰千里》(Spider-Man: Far From Home)後便出現長逾兩年的「真空期」,對「餓戲已久」的支持者來說,《正義聯盟導演版》出現是「時勢做英雄」,點輸都贏,雖然華納表明無意開拍續集,如今三大目標實現,商業社會Never Say Never,說不定半年後《正義聯盟2》便會埋班。

Ezra Miller在《正義聯盟導演版》飾演閃電俠,角色是六人當中最貼地,非常討好。(《薩克薛達之正義聯盟》劇照)

鋼骨對父親由憎恨到原諒,是《正義聯盟導演版》劇本最出色的故事線。(《薩克薛達之正義聯盟》劇照)

《正義聯盟導演版》最後一幕為薩克薛達額外拍攝的「蝙蝠俠惡夢」(Knightmare),但見蝙蝠俠帶領小丑、閃電俠、梅拉和喪鐘等人參與另一場大戰,意味終極反派Darkseid最終擊敗正義聯盟、超人黑化和地球毀滅,為將來《正義聯盟2》開拍鋪路。(《薩克薛達之正義聯盟》劇照)

由《超人:鋼鐵英雄》開始,已發現薩克薛達在設定超人與Lois Lane之間的愛情關係時做得極差,令人很難投入,因為他們的「經歷」跟「沒經歷」是沒有分別。(網上圖片)

記者中學時代看過的美劇《超人再戰江湖》,劇本花了很大篇幅營造超人與Lois Lane之間的愛情關係,印象相當深刻。(網上圖片)

