正義聯盟導演版影評︱薩克薛達時勢造英雄　難掩劇本人設薄弱

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-03-24 15:38

千呼萬喚，由薩克薛達（Zack Snyder）「翻兜」主理的DC超級英雄電影《正義聯盟導演版》（Zack Snyder's Justice League，又名《薩克薛達之正義聯盟》），終於在3月18日全球上架，香港觀眾可以透過now自選服務、串流平台Now E與HBO GO點播收看。 新版長約近4小時（不計片尾Roller Credit，大約3小時45分鐘），共分為六個部份加一節後記，根據2017年上映的《正義聯盟》（Justice League）作為「加工」基礎。事緣華納兄弟（Warner Bros.）與薩克鬧分歧，而後期製作途中，薩克又不幸遭遇喪女之痛而呈辭，電影公司只好臨時邀靖《復仇者聯盟》系列（Marvel's The Avengers）首兩集導演佐斯維頓（Joss Whedon）接手處理，按照他的方式重新拍攝，結果上映時劣評如潮，製作費高達3億美元（約23億港元），最終全球票房僅得6.5億美元（約50億港元），計埋宣傳費用和戲院拆賬，華納認真蝕到見血 ── 參考MARVEL《復仇者聯盟》2012年上映時，製作費2.2億美元（約17億港元），全球票房高逾15億美元（約117億港元），高下立見。 眼見原著給糟蹋，一班DC忠實擁躉紛紛要求華納重新推出「原版」，拉扯一段時間之後，這家大公司最終面對現實，放下企業顏面，邀請昔日「棄將」回歸，再額外揼本7,000萬美元（折合約5.4億港元），讓薩克薛達改寫劇本、補拍戲份、重新剪接，到底效果如何？作為一張「非超級英雄迷」兼「Non-DC漫畫迷」的「白紙」，記者決定趁墟「入坑」，事前更花了四天、分階段看畢兩套DC擴展宇宙（DCEU）舊作：《超人：鋼鐵英雄》（Man of Steel／2013）和《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman v Superman: Dawn of Justice／2016，簡稱《BVS》），然後再花三天看罷《正義聯盟導演版》（睇到頭暈），得出以下結論：《正義聯盟導演版》今年上架絕對是「時勢造英雄」，導演如是，作品如是；而薩克薛達得到第二次機會，將「爛作」重新包裝，撥亂反正，成功實現「Big Boss」華納兄弟給予的三大目標，絕對是Win-Win-Win三贏。 撰文：游大東

作為一張「非超級英雄迷」兼「Non-DC漫畫迷」的「白紙」，記者決定趁墟「入坑」，先看DCEU兩套前作，再看《正義聯盟導演版》。整體而言，戲是拍得不錯的，然而難以掩飾導演創作劇本時過份取悅粉絲，忽略說故事的重要。（《薩克薛達之正義聯盟》劇照）

4年前《正義聯盟》上映時劣評如潮，4年後華納兄弟邀請昔日「棄將」薩克薛達為電影重新包裝，成為串流平台HBO MAX的旗艦產品。（《薩克薛達之正義聯盟》劇照）

薩克薛達重金製作的Fan Service

負評，是直接驅使記者要湊熱鬧的原因。記得上架當天，已看到兩位擅寫影評的朋友在其個人facebook狠批新鮮熱辣出爐的《正義聯盟導演版》。甲某說：能夠用兩小時說完的英雄故事，多花一倍時間講出來，也不會變得精彩，甚至將原先已存在的缺點放大一倍。乙某指：導演版以至同一系列的致命缺陷，在於編劇團隊從來沒有認真思考過角色要怎樣講對白，或者應該講甚麼對白。眼見「爛蕃茄」（Rotten Tomatoes）有73%的「新鮮度」，基於「未睇過冇資格鬧」以及「乜真係咁差咩？」的好奇心，決定「豪擲」九小時，從《超人：鋼鐵英雄》開始，分開數天「喪睇」，去到《正義聯盟導演版》散場。

嘗試用最簡單的方式介紹劇情：超人身亡導致三個「母盒」（Mother Boxes）甦醒，激發天啟星統治者達克賽德（Darkseid）差遣手下荒原狼（Steppenwolf）突襲地球，誓要重奪失落的三個「母盒」，只要三者合一，世界即告末日；為阻止危機發生，加上對超人之死心感悔疚，蝙蝠俠（Ben Affleck飾）決心成立「正義聯盟」，並成功拉攏神奇女俠（Gal Gadot飾）、水行俠（Jason Momoa飾）、閃電俠（Ezra Miller飾）和鋼骨（Ray Fisher飾）加入，最後在更眾人合力下令超人重生，擊退荒原狼與天啟魔（Parademons），令全球人類幸未遭毀滅。

坦白講，「翻兜版」《正義聯盟》沒有想像那麼差，起碼故事結構仍算完整，有齊起承轉合，撇開那些極專業的艱深科學辭彙與理論不說，若用心看，至少跟到80%的劇情，連番出現的打鬥場面，設計精彩，而一眾角色極度有型地Chok甫士和出絕招的慢鏡，以及很多液體流動的電腦動畫，都目不暇給，以Blockbuster或者Popcorn Entertainment的標準衝量，的確沒有浪費人生四小時的感覺，值70分，假如是「DC忠粉」，更值80分，尤其見到超喜歡的Ezra Miller ── 自2012年的《少年自讀日記》開始已是其粉絲 ── 出場「發電」的好幾幕戲，那些因為電影播放時間太長，由心而發的沉悶與疲倦一掃而空，將心比己，假如喜歡的是神奇女俠，見到她動用真言套索（Power of the Lasso）或者使出神力手環（Power of the Gauntlets），附送超Close Up慢鏡頭，也會激動大叫「好爽！」，因為導演本身是「超級DC忠粉」，所以有外國媒體形容今趟導演版《正義聯盟》登場是一次Fan Service（優待粉絲），實在合理，所以身邊有朋友表明上架以來已看了幾次，不足為奇。

假如你喜歡的是神奇女俠，見到她動用真言套索（Power of the Lasso）或者使出神力手環（Power of the Gauntlets），附送超Close Up慢鏡頭，也會激動大叫「好爽！」（《薩克薛達之正義聯盟》劇照）

《正義聯盟導演版》的打鬥場面設計出色。（《薩克薛達之正義聯盟》劇照）

為Darkseid服務的Steppenwolf突襲地球，誓要重奪失落的三個「母盒」，是《正義聯盟導演版》的故事主軸，然而Steppenwolf為何要向Darkseid贖罪，電影中幾乎沒有提及，觀眾要自行Google了解。（《薩克薛達之正義聯盟》劇照）

《BVS》太差 令《正義聯盟導演版》相對好看

但這種製作定位與出發點是一把兩刃劍，言即，粉絲瘋狂讚好、翻看再三的同時，圈子以外的人必然難有共鳴，其中一個關鍵正是劇本優劣，以往最明顯的例子必數基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的「蝙蝠俠三部曲」的第二部曲《蝙蝠俠：黑夜之神》（The Dark Knight／2008），導演有一個非常嚴謹的世界觀，與普世價值扣連，再以此為基礎，於劇本裏重塑蝙蝠俠與小丑之間的仇恨關係，加上場面調度出色，畫面愈大壓迫感，觀眾的無力感便會愈大，令本身不是「DC擁躉」的我也看得咬牙切齒，經常都想重溫。《正義聯盟導演版》在未來一段時間會重溫嗎？除非工作需要，否則機會不大，因為它的「好看」是基於《BVS》和《正義聯盟》實在太差，故相對之下，導演版也不算很爛。

事實上，經過九小時的密集式煲戲，發現薩克薛達執導能力不錯，惟花紙再靚也難掩劇本薄弱，過份取悅粉絲，他好像不太懂得怎樣說故事，又無法駕馭複雜情節，結果浪費了很多人物之間的關係之餘，更因為過份相信「觀眾會知」，最終令到很多不熟悉「DC宇宙」的人邊看邊搲頭，《BVS》敗筆即便如此，角色的舉動跟自身經歷與性格沒有直接關係，很多情節是為發生而發生，整體劇情支離破碎，蝙蝠俠對超人的仇恨何來？Lex Luthor（Jesse Eisenberg飾）為何要殺死超人？故事一直沒有好好交代。

從來沒有看過一些「超英」系列電影，奸角可以像Lex Luthor（Jesse Eisenberg飾）那樣，從頭到尾，所有舉動都令人費解。（《薩克薛達之正義聯盟》劇照）

劇本人設薄弱 角色之間欠感情基礎

或者以《超人：鋼鐵英雄》裏超人與Lois Lane相遇再相愛的過程作例，他們的愛情是建基於甚麼？一起飛天，穿越大氣層出生入死兩三次就必然相愛付托終身？突如其來的愛情過份兒嬉，這種設計就是眼高手低，記得中學時代看明珠台播放美劇《超人再戰江湖》（Lois & Clark: The New Adventures of Superman），前後4季，觀眾見證超人與Lois Lane漸漸愛上對方的過程，繼而增加投入感，《超人：鋼鐵英雄》在時間上本有裕餘成就這種鋪排，然而導演卻沒有理會，令艾美阿當斯（Amy Adams）的演技無用武之地，反觀《正義聯盟導演版》裏，最沒有期望的鋼骨與父親Silas Stone（Joe Morton飾）之間的感情建立最立體、最完整，鋼骨對身為科學家的父親由憎恨到慚愧，以當中的轉變反映他的成長，也是令我加分的原因。

話說回來，面對億億聲的製作費，和萬萬聲的觀眾數目，上述見解其實渺小如微塵，因為無論坊間的意見是怎樣，華納兄弟委派給薩克薛達的任務最告完成，《正義聯盟導演版》作為旗艦產品，一定會令美國那邊的串流平台HBO MAX訂戶數目上升，將額外投資變成終極利潤，而將2017年版的《正義聯盟》「執番靚」，為將來開拍《正義聯盟2》鋪路也夠聰明，更重要是，因為2020年世紀疫情衝擊全球電影業，很多大製作上映無期，「大堆頭超英」電影繼2019年4月《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）和2019年6月《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）後便出現長逾兩年的「真空期」，對「餓戲已久」的支持者來說，《正義聯盟導演版》出現是「時勢做英雄」，點輸都贏，雖然華納表明無意開拍續集，如今三大目標實現，商業社會Never Say Never，說不定半年後《正義聯盟2》便會埋班。

Ezra Miller在《正義聯盟導演版》飾演閃電俠，角色是六人當中最貼地，非常討好。（《薩克薛達之正義聯盟》劇照）

鋼骨對父親由憎恨到原諒，是《正義聯盟導演版》劇本最出色的故事線。（《薩克薛達之正義聯盟》劇照）

《正義聯盟導演版》最後一幕為薩克薛達額外拍攝的「蝙蝠俠惡夢」（Knightmare），但見蝙蝠俠帶領小丑、閃電俠、梅拉和喪鐘等人參與另一場大戰，意味終極反派Darkseid最終擊敗正義聯盟、超人黑化和地球毀滅，為將來《正義聯盟2》開拍鋪路。（《薩克薛達之正義聯盟》劇照）

由《超人：鋼鐵英雄》開始，已發現薩克薛達在設定超人與Lois Lane之間的愛情關係時做得極差，令人很難投入，因為他們的「經歷」跟「沒經歷」是沒有分別。（網上圖片）

記者中學時代看過的美劇《超人再戰江湖》，劇本花了很大篇幅營造超人與Lois Lane之間的愛情關係，印象相當深刻。（網上圖片）

同場加映：【正義聯盟導演版】與院線版的大10差異 鋼骨由大配角變故事核心

究竟導演版與當年的院線版又有甚麼大不同呢？點擊下圖即睇10大分別！！！