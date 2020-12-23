以恩寵之名真人版｜牧師性侵30兒童　仲強迫拍片：驅走淫亂魔鬼

近年都有不少以教會性侵兒童為題材的電影，當中包括在2015年上映的《焦點追擊》（Spotlight）及去年上映的《以恩寵之名》（By the Grace of God），前者成為第88屆奧斯卡最佳電影；而後者則榮獲第69屆柏林影展銀熊獎。不過今次真人真事的主角，則由天主教神父換成基督教的牧師。

據JTBC早前獨家報道，南韓一位在教堂照顧小孩的牧師涉嫌多年來性侵兒童，現時他被警方扣押及調查。據了解，受害兒童人數超過30名。

《焦點追擊》以《波士頓環球報》的記者揭發天主教會在波士頓性侵兒童的醜聞為故事。（《焦點追擊》劇照）

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據JTBC報道，京畿道南部警察廳來到京畿道的田園式住宅村，調查及拘捕涉嫌性侵兒童的牧師。雖然當地警方有扣押搜查令，可以到牧師的住宅及傳教學校搜證，但教會負責人卻極力阻止，警方曾一度嘗試硬闖，唯最終警方改在牧師的住宅及車輛上搜證。據警方表示，受到牧師性侵的兒童，人數或超過30名。

《焦點追擊》當年獲得第88屆奧斯卡最佳電影及最佳原創劇本。（《焦點追擊》劇照）

據了解，京畿道南部警察廳在本月4日收到了指控牧師的起訴書，指他在近20年來一直性侵未成年人士，而起訴人是從小學開始就遭到非法禁錮在該教會的3名20多歲女子。她們表示，該名牧師曾說服她們的父母「會用心照顧小孩」。可是，用心照顧卻換成性暴力對待她們。

最恐怖的是，該名牧師每次強姦她們時都會錄影，還會強迫她們一同觀看。直到成年後，她們逃出教會的魔爪，但因為害怕牧師，所以一直沒有報警。

《以恩寵之名》同樣以神父性侵小孩為主題，而且當年教會還幫手隱瞞此事。（《以恩寵之名》劇照）

據JTBC獲得的起訴書內容，據3名受害者表示，該名牧師曾在2002年的冬天，召喚她們到他在教會的房間，並稱「要原諒自己的罪過，就要說出自己犯下的壞事」，然而該牧師聽罷，稱這種行為是「淫亂罪」，她們還遭非法禁錮在房間內。而牧師在性侵她們時，還假借神之名「要驅走她們體內的淫亂魔鬼」。

另外，起訴書又指出，該名牧師還會要求受害者撫摸自己的身體及模仿性行為的姿態，還會將整個過程拍下。據了解，她們最多一年曾遭性侵逾60次，而這樣的事情竟維持了17年。

JTBC稱3名受害者曾經遭該名牧師一年性侵逾60次，而這事情竟然維持了17年。（影片擷圖）

雖然最終受害者逃離教會的魔爪，但由於她們感到害怕，而且認為牧師就是上帝，故她們並沒有即時舉報。目前該名牧師否認所有指控，而其妻子也否認他性侵兒童，並稱所有教徒都知道牧師不是這樣的人，強調牧師只是幫助有困難的孩子。至於三名受者人近20年的可怕教會生活，有指她們一直不能上學，而且被迫留在教會做家務。當有人傳出相關傳聞時，還會遭教會恐嚇。如果最後證據屬實的話，相信又是另一次對教會的挑戰。